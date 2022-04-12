Уменьшение налоговой нагрузки было необходимым шагом, но сейчас встал другой вызов. Чтобы топливо вообще не исчезло с АЗС нужно полностью отменить государственное регулирование. Отважится ли власть на такой шаг – вопрос открытый.

В середине марта правительство отменило акцизный сбор и снизило с 20% до 7% НДС на моторные топлива. Это позволило украинцам сэкономить значительные средства.

Читайте также: Дефицит горючего или рост цен: чего ждать украинцам

“В итоге на сегодня имеем бензин дешевле расчетной цены с налогами на 13,34 грн/л, дизтопливо – на 11,83 грн/л. Без этого дизтопливо сегодня было бы на потолке вплотную к 50 грн/л. По моим оценкам, украинские потребители будут экономить более чем 4,5 млрд грн ежемесячно”, – пишет на своей странице в соцсети директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Теперь посмотрим, что там на рынке. Ведь вся эта экономия произойдет только при наличии горючего как такового.

По расчетам по формуле Минэкономики средняя себестоимость поставок за последний месяц составляет 30,22 и 34,53 грн/л соответственно по бензину А-95 и ДТ. В то же время регулируемая цена на АЗС – 33,53 и 37,43 грн/л.

“Наценка составляет 3,31 и 2,90 грн/л (напомню, в формуле Минэкономики она зафиксирована на уровне 4,5 и 5 грн соответственно). Забираем 2 грн/л расходов на реализацию (зарплата, энергоресурсы, вторичная логистика) и получим расчетную чистую прибыль 1,31 и 0,9 грн/л. На 1,65 – 1,8 грн/л является выше заработок на премиальных видах топлива”, – пишет Сергей Куюн.

По мнению эксперта этот расчет справедлив, во-первых, при поставке жд-партий, во-вторых, с реализацией в западных областях. Для восточных, южных и центральных областей еще следует добавить 1 грн/л транспортировки бензовозом.

Но важна ремарка. Расчет стоимости импорта гипотетический, потому что физически нужных объемов нет. Сейчас импорт начали главным образом три – четыре национальные сети, но в очень ограниченных объемах.

Более реальными для рынка центра, востока и юга являются имеющиеся оптовые предложения по старым запасам по цене 35 грн/л на бензин и 40 – 42 грн/л на ДТ.

Поэтому в этих регионах владелец небольшой сети получает “гипотетический” ноль, а реально – минус длиной 5 – 6 грн на литре.

“Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому опустошению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов горючего и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Обыденным сейчас является явление, когда за кэш горючего нет, только для “силовиков”, муниципалитета, корпоративных клиентов (последним тоже начали вводить лимиты)”, – отмечает Сергей Куюн.

Ситуация резко ухудшилась после остановки Кременчугского НПЗ и требует оперативных действий со стороны правительства. Пока все остается как есть, фактически остановлено контрактование новых объемов, которые из-за сложной европейской логистики и украинской бюрократии идут очень медленно.