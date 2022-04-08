Российские захватчики уже уничтожили более 20 нефтебаз и крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод. Так что ситуация на топливном рынке очень сложна и требует новых подходов.

Поставлять горючее сложно еще и из-за блокировки морских портов. Так оккупанты пытаются не только оставить без топлива нашу военную технику, но и сорвать посевную и повлечь за собой гуманитарную катастрофу. Будет ли дефицит горючего и какие цены нас ждут разбиравшиеся журналисты Фактов ICTV.

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В прошлом году Кременчугский нефтеперерабатывающий завод обеспечивал стране более трети горючего, но несколько дней назад его уничтожили. Кроме того, рашисты бьют по нефтебазам – вчера ночью дотла сгорела нефтебаза на Днепропетровщине, в которую попала российская ракета.

"Они почти каждый день пытаются попасть по инфраструктуре, которая перерабатывает и хранит нефтепродукты, где-то удается, где-то не удается", – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

До полномасштабной войны две трети горючего на наших заправках были из России и Белоруссии. Теперь почти все завозят из Европы, железной дорогой и бензовозами – порты ведь заблокированы.

В первые дни масштабных боевых действий дефицит возник и в самой Европе, люди там были в растерянности. Однако первый шок прошел. Пустых стел и километровых очередей на заправки уже нет.

В Закарпатье завозили горючее из Европы, потому что это ближе, однако переориентироваться пришлось и им: Венгрия отказалась продавать горючее, якобы опасаясь дефицита.

"Мы теперь завозим большей частью из Литвы. Доставка дорого стоит, потому что нужно платить за все автобаны, проезды", – прокомментировал ситуацию совладелец небольшой сети закарпатских заправок Михаил Попович.

Подорожало горючее и в Европе, поскольку около четверти нефти в Евросоюз поступает из России. Но из-за агрессии рашистов европейские компании бойкотируют их поставки.

Танкеры россии не пускают в порты и даже не разрешают дозаправиться. Пока российской нефти ищут замену, США решили продавать свою из резервов, чтобы стабилизировать цены.

"Они высвобождают свои резервы для того, чтобы прекратить спекуляции на рынке, для того, чтобы остановить существующую панику", – рассказала советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

В скором времени на наших заправках появится и американский дизель впервые в истории. "Эти объемы, поступающие из Соединенных Штатов, полностью покрывают потребности как посевной, так и потребителей", – утверждает Зеркаль.

Горючее для посевной обещал поставлять Украине Азербайджан. Правда, сейчас отвезти его оттуда сложно. "Азербайджан имеет ресурсы на море. Нужно найти порт, где можно перевалить это горючее. Нужно найти подвижной состав, чтобы довезти до границы. Нужно найти переход, который горючее перельет из одних вагонов в другие. Потому что у нас разные пути с Евросоюзом", – объяснил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Из-за усложненной логистики и без того дорогое горючее доезжает в Украину чуть ли не золотым. Правительство уже отменило акциз и снизило НДС с 20 до 7%. Благодаря этому бензин подешевел на 10 гривен, а дизель – на 8.

Цены на АЗС правительство взяло под контроль. Правда, поэтому компании, особенно небольшие, которым закупки стоят дороже, уже работают в убыток.

"Получается цена 38,70, а госрегулирование нас заставляет продавать за 37,43. Понятно, что из-за этого предприятие не может функционировать", – пояснил Михаил Попович.