Зменшення податкового навантаження було необхідним кроком, але зараз постав інший виклик. Щоб пальне взагалі не зникло з АЗС потрібно повністю скасувати державне регулювання. Чи відважиться влада на такий крок – питання відкрите.

В середині березня уряд скасував акцизний збір та знизив з 20% до 7% ПДВ на моторні палива. Це дало змогу українцям зекономити значні кошти.

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"В результаті на сьогодні маємо бензин дешевше розрахункової ціни з податками на 13,34 грн/л, дизпальне – на 11,83 грн/л. Без цього дизпальне сьогодні було б на стелі впритул до 50 грн/л. За моїми оцінками, українські споживачі будуть економити більш ніж 4,5 млрд грн щомісяця", - пише на своїй сторінці у соцмережі директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Тепер поглянемо, що там на ринку. Адже вся ця економія відбудеться тільки за наявності пального як такого.

За розрахунками по формулі Мінекономіки середня собівартість постачання за останній місяць становить 30,22 та 34,53 грн/л відповідно по бензину А-95 та ДП. В той же час регульована ціна на АЗС - 33,53 та 37,43 грн/л.

"Націнка становить 3,31 та 2,90 грн/л (нагадаю, в формулі Мінекономіки вона зафіксована на рівні 4,5 та 5 грн відповідно). Забираємо 2 грн/л витрат на реалізацію (зарплатня, енергоресурси, вторинна логістика тощо) й отримаємо розрахунковий чистий прибуток 1,31 та 0,9 грн/л. На 1,65-1,8 грн/л є віщим заробіток на преміальних видах пального.", - пише Сергій Куюн.

На думку експерта цей розрахунок справедливий, по-перше, при постачанні жд-партій, по-друге, з реалізацією у західних областях. Для східних, південних та центральних областей ще слід додати 1 грн/л транспортування бензовозом.

Але важлива є ремарка. Розрахунок вартості імпорту гіпотетичний, тому що фізично потрібних обсягів немає. Наразі імпорт розпочали головним чином три-чотири національні мережі, але в дуже обмежених обсягах.

Більш реальними для ринку центру, сходу та півдня є наявні оптові пропозиції за старих запасів за ціною 35 грн/л на бензин та 40-42 грн/л на ДП.

Тому в цих регіонах власник невеликої мережі отримує "гіпотетичний" нуль, а реально – мінус довжиною 5-6 грн на літрі.

"Дрібні та середні регіональні мережі вимушені зупинятись, що призводить до швидкого спустошення станцій національних операторів, які теж не мають запасів пального та змушені вводити додаткові обмеження. Буденним зараз є явище, коли за кеш пального немає, тільки для "силовиків", муніципалітету, корпоративних клієнтів (останнім теж почали вводити ліміти)", - наголошує Сергій Куюн.

Ситуація різко погіршилась після зупинки Кременчуцького НПЗ та потребує оперативних дій з боку уряду. Поки все залишається як є, фактично зупинено контрактування нових обсягів, які через складну європейську логістику та українську бюрократію ідуть дуже повільно.