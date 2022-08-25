Цены на дизтопливо в Казахстане для иностранцев стали почти вдвое выше, чем для граждан республики.

Цены на дизтопливо в Казахстане при предъявлении казахстанского удостоверения водителя с 22 августа составляют 230-260 тенге (18-20 грн) за литр, для иностранных водителей – 450 тенге (36 грн) за литр, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

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Таким образом, цена на дизтопливо для иностранцев теперь в 1,7-1,9 раза выше, чем для граждан Казахстана.

По данным ведомства, 22 августа вступил в силу приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен. Цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: В Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки АИ-92 и Аи-93 составляют 187 тенге (15 грн) за литр, в других областях Казахстана – 182 тенге (14,5 грн) за литр.

"Приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в республике Казахстан – в объеме 100 литров в день с ценой 230-260 тенге (18-20 грн) за литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов – при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Казахстане утвержден лимит за сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге (18-20 грн) за литр в зависимости от региона", – говорится в сообщении. Остальные категории лиц, а также сверх указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге (36 грн) за литр.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал разобраться с незаконными схемами вывоза нефтепродуктов в близлежащие государства для предотвращения дефицита дизельного топлива в стране. После этого премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил ввести дифференцированные тарифы на дизтопливо с 20 августа для недопущения дефицита на рынке ГСМ.