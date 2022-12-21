Питання якості дизельного пального в цю зиму як ніколи важливе для українців. Тим більше перед суттєвим похолоданням.

Значне зниження температури негативно впливає на характеристики дизельного пального. «Солярка» за низьких температур перестає «текти», може перетворитися на «кисіль», зрештою машина їхати перестане. Саме тому його якість має таке важливе значення під час морозів.

Під час війни питання якості «дизеля» взагалі має стратегічне значення, оскільки на ньому працює не лише транспортна інфраструктура, а й військова техніка. Крім того, багато підприємств та об’єктів критичної інфраструктури наразі дуже залежать від дизельних генераторів, які працюють під час відключення електрики. Через неякісне пальне генератор вийде з ладу значно швидше, ніж автомобільний двигун, а ремонтувати його складно і дорого.

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Паливний ринок під час війни переформатувався, витримав кризу дефіциту та зміну каналів постачання. Чи витримає він екзамен на якість, перевірили спеціалісти Інституту споживчих експертиз, які провели велике дослідження дизельного пального на українських АЗС.

Цього разу відбори зразків дизельного пального відбулися на території всієї країни: на експертизу в спеціальні лабораторії надійшли 19 зразків «звичайного» дизельного пального та 5 – преміального, так званого «арктичного».

Яке дизельне пальне перевіряли

Під приціл експертів потрапили заправки ОККО, WOG, SOCAR, SHELL, KLO, PRIME, ZOG, АВІАС, AMIC, AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-Нафта, Neftek, U.GO, BILL OIL, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ, ПАТРІОТ та ЄВРО 5. Крім того, у кількох мережах АЗК були придбані зразки преміальних сортів дизельного палива: Pulls Diesel Арктика від OKKO, Mustang + від WOG, Ventus Diesel від KLO, Nano Extro від SOCAR та Euro + від БРСМ-Нафта. Це пальне коштує дорожче, ніж «звичайний» дизель, і позиціонується зазвичай як пальне сорту «Арктика», з низькою температурою замерзання.

У лабораторії всі зразки пройшли перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими параметрами: гранична температура фільтрації, температура спалаху в закритому тиглі та вміст сірки.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену та червону. У першу потрапило пальне, результати перевірки якого відповідали всім нормативам і мали «запас міцності» за якістю, та червону – пальне не відповідало нормативам чинного ДСТУ.

Зазначимо, що у воєнний час дозволено реалізувати пальне навіть застарілого стандарту ЄВРО 3, тому формально учасники червоної зони «в законі». Тут вже кожен має робити висновки самостійно.

Результати дослідження стандартного дизеля, грудень 2022 р:

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до дизельного пального Гранична температура фільтрованості, не вище Температура спалаху у закритому тиглі Вміст сірки, мг/кг Норматив для марки З - 20°С не нижче 55, °С не більш 10 мг/кг SOCAR –24 70 7 WOG –26 67 9 OKKO –23 66 8 KLO – 21 62 7 PRIME – 22 61 6 ZOG – 20 60 8 AVANTAGE 7 – 20 62 9 СHIPO –22 65 9 U.GO – 18 61 17 Neftek – 19 61 7 AMIC – 7 40 8 SHELL – 19 58 31 BVS – 17 60 6 БРСМ-нафта – 20 51 101 АВІАС – 11 58 10 BILL OIL – 9 38 162 ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ – 23 20 321 ПАТРІОТ – 22 34 190 ЄВРО 5 – 17 65 9

Зелена зона (стандартне дизельне пальне)

Серед 19 зразків «звичайного» дизельного пального тільки 8 мереж змогли потрапити в групу лідерів. Пальне від SOCAR, ОККО, WOG, KLO, PRIME, ZOG, AVANTAGE 7 і CHIPO відповідали всім вимогам ДСТУ 7688:2015. Отож, для початку було перевірено головний для водіїв параметр – морозостійкість. В лідерській групі «стандартний» дизель витримує мінус 20 (ZOG, AVANTAGE 7), мінус 21 (KLO), мінус 22 (PRIME, CHIPO), мінус 23 і 24 тримають дизель у ОККО та SOCAR. А ось WOG взагалі є рекордсменом – мінус 26, а це вже майже «арктичне» значення...

Ще один важливий параметр – температура спалаху дизельного палива. Цей показник може дати відповідь, чи не потрапляли в солярку сторонні компоненти. Норматив – не нижче 55 градусів Цельсія. Найкращий результат показав зразок SOCAR (70 °С), у інших учасників також виявлено «запас» (WOG 67 °С, ОККО (65 °С). Такі результати – чіткий маркер заводського походження пального.

Ну а що з головним ворогом екології та паливної системи – сіркою? Сірка «вбиває» нейтралізатори та сажеві фільтри, а вилучення її з палива – досить важкий і дорогий процес. Крім того, сірка – небезпечна речовина, оксиди якої потрапляють в повітря з вихлопом, і далі ми цим дихаємо на вулицях. За українськими стандартами (аналогічними Євро 5) вміст сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. У всіх учасників зеленої зони шкідлива сірка була нижчою за норматив, найменше – у «євродизеля» PRIME (6 мг/кг), а також KLO і SOCAR (по 7 мг/кг).

Не варто заправлятись на старих небрендованих заправках. Фото Rob Wingate on Unsplash

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Червона зона (стандартне дизельне пальне)

Цього разу червона зона аутсайдерів виявилася, на жаль, дуже великою. Зразки 11 мереж в тому чи іншому параметрі не витримали нормативів профільного ДСТУ. В розрізі морозостійкості 8 зразків не пройшли випробування холодом. Норматив – не вище мінус 20 °С.

В декого ці відхилення незначні (SHELL, Neftek, U.GO мінус 18-19 °С), а в інших ситуація набагато сумніша. Зокрема, дизельне пальне в мережі АВІАС перестане прокачуватися через фільтри вже при мінус 11 °С, BILL OIL – мінус 9 °С, а пальне AMIC взагалі застигне при мінус 7 °С!

Температура спалаху не відповідала нормативу у зразків мереж AMIC, БРСМ-Нафта, BILL OIL, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ та ПАТРІОТ. У «антирекордсмена», зразка ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ, при нормі не нижче 55 °С, виявлено 20 °С! Такі результати можуть свідчити про не заводське походження пального, а також значно підвищують ризики його пожежонебезпечності. Як відомо, чим нижче температура спалаху, тим більша імовірність його займання під час ДТП чи інших надзвичайних обставинах.

З сіркою у аутсайдерів теж біда. Більше ніж десятикратне перевищення зафіксовано у мереж БРСМ-Нафта, BILL OIL, ПАТРІОТ та ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ. При чому в останньої – «солідне» перевищення у 32 рази (!) Схоже, пальне цих мереж вироблено на міні-НПЗ, де глибина переробки залишає бажати кращого.

Якість дизелю для генераторів дуже важлива. Фото Дмитра Соломіна з Unsplash

Преміальне дизельне пальне

Багатьох автомобілістів цікавить питання, чи варто переплачувати за «іменний» сорт? З абсолютною впевненістю можна сказати, що у випадку дизельного пального – однозначно так.

Експерти виявили, що майже всі зразки «преміуму» виявилися дійсно арктичними, причому навіть з «запасом». Яким чином мережам вдається знаходити дефіцитне в Європі дизельне пальне арктичного класу, загадка. Але факт, що воно існує в Україні!

Результати дослідження преміального дизеля, грудень 2022 р:

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до пального дизельного Гранична температура фільтрованості Вміст сірки Нормативи для марки “Арктика” – до - 30°С не більш 10 мг/кг OKKO (Pulls Diesel Арктика) – 36 5 SOCAR NANO EXTRO – 35 4 WOG (Mustang +) – 35 7 KLO (Ventus Diesel) – 33 7 БРСМ-Нафта (EURO +) – 19 7

Найбільша температура замерзання – у зразка Pulls Diesel Арктика OKKO (мінус 36 °С). Дизпальне Mustang+ WOG, Nano Extro SOCAR витримали замерзання до мінус 35 °С, Ventus Diesel KLO – мінус 33 °С. А от Euro+ БРСМ-Нафта не дотягнув навіть до нормативу «стандартного» дизеля – тільки мінус 19 °С.

За сіркою найкращі показники у зразка Nano Extro SOCAR (4 мг/кг) та Pulls Diesel Арктика OKKO (5 мг/кг).

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Висновки

Після періоду великого паливного дефіциту проблем з наявністю дизеля зараз нема, і це гарна новина. Але якість продукту, що продається, не завжди відповідає заявленим характеристикам. Дослідження показало, що порушень якості досить багато, хоч вони й не завжди значні. Тому все ж варто довіряти мережам, які не йдуть на компроміси з якістю. А якщо морози вдарять сильніше, варто заправлятися лише арктичними сортами, щоб не зупинитись в далекій дорозі десь у полі або вивести з ладу дорогоцінний генератор.

Автор: Олександр Бабенко.