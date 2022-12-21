Вопрос качества дизельного топлива в эту зиму как никогда важен для украинцев. Тем более, перед существенным похолоданием.

Значительное понижение температуры отрицательно влияет на характеристики дизельного топлива. Солярка при низких температурах перестает течь, может превратиться в кисель, в конце концов машина ехать перестанет. Именно поэтому его качество имеет столь важное значение во время морозов.

Во время войны вопрос качества дизеля вообще имеет стратегическое значение, поскольку на нем работает не только транспортная инфраструктура, но и военная техника. Кроме того, многие предприятия и объекты критической инфраструктуры сейчас очень зависят от дизельных генераторов, работающих при отключении электричества. Из-за некачественного топлива генератор выйдет из строя значительно быстрее, чем автомобильный двигатель, а ремонтировать его сложно и дорого.

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Топливный рынок во время войны переформатировался, выдержал кризис дефицита и изменение каналов снабжения. Выдержит ли он экзамен на качество, проверили специалисты Института потребительских экспертиз, сделав большое исследование дизельного горючего на украинских АЗС.

В этот раз отборы образцов дизельного горючего прошли на территории всей страны: на экспертизу в специальные лаборатории поступило 19 образцов «обычного» дизельного горючего и 5 – премиального, так называемого «арктического».

Какое дизельное топливо проверяли

Под прицел экспертов попали заправки ОККО, WOG, SOCAR, SHELL, KLO, PRIME, ZOG, АВИАС, AMIC, AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-Нефть, Neftek, U.GO, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, ПАТРИОТ и ЕВРО 5. Кроме того, в нескольких сетях АЗК были приобретены образцы премиальных сортов дизельного топлива: Pulls Diesel Арктика от OKKO, Mustang+ от WOG, Ventus Diesel от KLO, Nano Extro от SOCAR и Euro+ от БРСМ-Нафта. Это горючее стоит дороже, чем «обычный» дизель, и обычно позиционируется как горючее сорта «Арктика», с низкой температурой замерзания.

В лаборатории все образцы прошли проверку соответствия ДСТУ по важнейшим параметрам: предельная температура фильтрации, температура вспышки в закрытом тигле и содержание серы.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую и красную. В первую попало горючее, результаты проверки которого соответствовали всем нормативам и имели «запас прочности» по качеству, и красное – горючее не соответствовало нормативам действующего ГОСТа.

Отметим, что в военное время разрешено реализовать горючее даже устаревшему стандарту ЕВРО 3, поэтому формально участники красной зоны «в законе». Здесь уже каждый должен делать выводы самостоятельно.

Результаты исследования стандартного дизеля, декабрь 2022 г.:

Исследование по ДСТУ 7688:2015 к дизельному топливу Предельная температура фильтрации, не выше Температура вспышки в закрытом тигле Содержание серы, мг/кг Норматив для марки С – 20°С не ниже 55, °С не более 10 мг/кг SOCAR –24 70 7 WOG –26 67 9 OKKO –23 66 8 KLO – 21 62 7 PRIME – 22 61 6 ZOG – 20 60 8 AVANTAGE 7 – 20 62 9 С HIPO –22 65 9 U.GO – 18 61 17 Neftek – 19 61 7 AMIC – 7 40 8 SHELL – 19 58 31 BVS – 1 7 60 6 БРСМ-Нафта – 20 51 101 АВИАС – 11 58 10 BILL OIL – 9 38 162 ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ – 23 20 321 ПАТРИОТ – 22 34 190 ЕВРО 5 – 17 65 9

Зеленая зона (стандартное дизельное топливо)

Среди 19 образцов "обычного" дизельного горючего только 8 сетей смогли попасть в группу лидеров. Горючее от SOCAR, ОККО, WOG, KLO, PRIME, ZOG, AVANTAGE 7 и CHIPO отвечали всем требованиям ДСТУ 7688:2015. Итак, для начала был проверен главный для водителей параметр – морозостойкость. В лидерской группе "стандартный" дизель выдерживает минус 20 (ZOG, AVANTAGE 7), минус 21 (KLO), минус 22 (PRIME, CHIPO), минус 23 и 24 держат дизель в ОККО и SOCAR. А вот WOG вообще является рекордсменом – минус 26, а это уже почти «арктическое» значение...

Еще один важный параметр – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель может дать ответ, не попадали ли в солярку посторонние компоненты. Норматив – не ниже 55 градусов Цельсия. Лучший результат показал образец SOCAR (70 ° С), у других участников также обнаружен запас (WOG 67 ° С, ОККО (65 ° С). Такие результаты – четкий маркер заводского происхождения горючего.

Ну а что с главным врагом экологии и топливной системы – серой? Сера «убивает» нейтрализаторы и сажевые фильтры, а извлечение ее из топлива – довольно тяжелый и дорогостоящий процесс. Кроме того, сера – опасное вещество, оксиды которого попадают в воздух с выхлопом, и дальше мы этим дышим на улицах. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. У всех участников зеленой зоны вредная сера была ниже норматива, меньше всего – у «евродизеля» PRIME (6 мг/кг), а также KLO и SOCAR (по 7 мг/кг).

Не стоит заправляться на старых небрендированных заправках. Фото Rob Wingate on Unsplash

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Красная зона (стандартное дизельное топливо)

В этот раз красная зона аутсайдеров оказалась, к сожалению, очень большой. Образцы 11 сетей в том или ином параметре не выдержали нормативы профильного ДСТУ. В разрезе морозостойкости 8 образцов не прошли испытание холодом. Норматив – не выше минус 20 °С.

У некоторых эти отклонения незначительны (SHELL, Neftek, U.GO минус 18-19 °С), а у других ситуация гораздо более печальная. В частности, дизельное горючее в сети АВИАС перестанет прокачиваться через фильтры уже при минус 11 °С, BILL OIL – минус 9 °С, а горючее AMIC вообще застынет при минус 7 °С!

Температура вспышки не соответствовала нормативу по образцам сетей AMIC, БРСМ-Нафта, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ и ПАТРИОТ. У «антирекордсмена», образца ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, при норме не ниже 55 °С, обнаружено 20 °С! Такие результаты могут свидетельствовать о не заводском происхождении горючего, а также значительно повышают риски его пожароопасности. Как известно, чем ниже температура вспышки, тем больше вероятность ее возгорания при ДТП или других чрезвычайных обстоятельствах.

С серой у аутсайдеров тоже беда. Более чем десятикратное превышение зафиксировано в сетях БРСМ-Нафта, BILL OIL, ПАТРИОТ и ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ. Причем у последней – «солидное» превышение в 32 раза (!) похоже, горючее этих сетей произведено на мини-НПЗ, где глубина переработки оставляет желать лучшего.

Качество дизеля для генераторов очень важно. Фото Дмитрия Соломина из Unsplash

Премиальное дизельное топливо

Многих автомобилистов интересует вопрос, стоит ли переплачивать за «именной» сорт? С абсолютной уверенностью можно сказать, что в случае дизельного горючего – однозначно да.

Эксперты обнаружили, что почти все образцы премиума оказались действительно арктическими, причем даже с запасом. Как сетям удается находить дефицитное в Европе дизельное горючее арктического класса, загадка. Но факт, что он существует в Украине!

Результаты исследования премиального дизеля, декабрь 2022 г.:

Исследование по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Предельная температура фильтрации Содержание серы Нормативы для марки "Арктика" – до -30°С не более 10 мг/кг OKKO (Pulls Diesel Арктика) – 36 5 SOCAR NANO EXTRO – 35 4 WOG (Mustang+) – 35 7 KLO (Ventus Diesel) – 33 7 БРСМ-Нафта (EURO+) – 19 7

Самая большая температура замерзания – у образца Pulls Diesel Арктика OKKO (минус 36 °С). Дизель Mustang+ WOG, Nano Extro SOCAR выдержали замерзание до минус 35 °С, Ventus Diesel KLO – минус 33 °С. А вот Euro+ БРСМ-Нефть не дотянул даже до норматива стандартного дизеля – только минус 19 °С.

По сере лучшие показатели образца Nano Extro SOCAR (4 мг/кг) и Pulls Diesel Арктика OKKO (5 мг/кг).

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Выводы

После периода большого топливного дефицита проблем с наличием дизеля сейчас нет, и это хорошая новость. Но качество продаваемого продукта не всегда соответствует заявленным характеристикам. Исследование показало, что нарушений качества достаточно много, хотя они и не всегда значительны. Поэтому все же следует доверять сетям, которые не идут на компромиссы с качеством. А если морозы ударят сильнее, следует заправляться только арктическими сортами, чтобы не остановиться в дальней дороге где-нибудь в поле или вывести из строя драгоценный генератор.

Автор: Александр Бабенко.