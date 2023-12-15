Эксперты проверили, продают ли сейчас на заправках "зимний" дизель, и соответствует ли его качество государственным стандартам.

Дизтопливо, в отличие от бензина, боится низких температур. В мороз оно превращается в “кисель”, теряет текучесть, что приводит к закупориванию топливопроводов и фильтров в автомобилях. Это может привести к остановке автомобиля или невозможности завезти двигатель. Именно поэтому соответствие дизтоплива государственным стандартам в определенное время года имеет очень важное значение.

Институт потребительских экспертиз в конце 2023 года проверил, продают ли сейчас на заправках настоящий "зимний" дизель, и соответствует ли его качество государственным стандартам.

Также интересно стоит ли заправлять зимой "арктический" дизель

Пока что "солярка" на украинских АЗС не в дефиците, несмотря на серьезные проблемы с доставкой. Но этот вид топлива, особенно его "зимний" сорт, имеет свою специфику. Это топливо стоит дороже, поэтому разнообразным "дельцам" выгоднее торговать "летним" вариантом, размешивая его с "зимним". Так прибыль больше.

Почему качество дизеля на АЗС так важно? На нем работает не только коммерческий транспорт, но и критическая инфраструктура, например скорая или пожарные. И все они закупают топливо у коммерческих поставщиков, то есть заправляются на тех же АЗС, что и мы с вами.

Отбор проб состоялись на территории всей страны, эксперты приобрели 14 образцов "обычного" дизельного топлива в крупных всеукраинских сетях – AMIC, WOG, KLO, ОККО, UPG, PARALLEL, PRIME, CHIPO, SHELL, УКРНАФТА, ANP, БРСМ-НАФТА, U.GO, MARSHALL. Также эксперты проверили небольшие региональные сети, расположенные в областных центрах и на трассах – ФАКТОР, ZOG, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, ДНЕПР-НЕФТЬ, ПАТРИОТ, LUXWEN.

Кроме того, в ряде сетей были приобретены премиальные сорта дизельного топлива, а именно “Арктический ДТ Mustang+” от WOG, “Pulls Diesel Арктика” OKKO, “Ventus Diesel” KLO, “Euro+” БРСМ-нафта и “V-Power” SHELL. Это топливо стоит дороже, чем "обычный" дизель, и позиционируется обычно под названием "Арктика", с очень низкой температурой замерзания.

На украинских АЗС существует выбор – обычное дизтопливо или "Арктическое". Фото GetttyImages

В лаборатории все образцы прошли проверку на соответствие ДСТУ по важнейшим параметрам: предельная температура фильтрации, температура вспышки в закрытом тигле и содержание серы.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – образцы без "запаса", но в пределах допусков, и красную – сети, топливо в которых не соответствовало нормативам действующего ДСТУ.

Отметим, что в военное время разрешено реализовать топливо даже устаревшего стандарта ЕВРО 3, поэтому формально участники красной зоны "в законе". Но здесь уже каждый потребитель должен делать выводы самостоятельно.

Результаты исследования зимнего дизтоплива

Исследование дизельного топлива Темп. вспышки в закрытом тигле, °С Предельная темп. фильтруемости, не выше,°С Содержание серы, мг\кг ДСТУ 7688:2015 не ниже 55, °С для марки С ( - 20°С не более 10 мг/кг WOG 69 –27 8 AMIC 69 –21 6 ОККО 59 –23 9 КЛО 62 – 24 7 PRIME 61 – 22 7 ЗОГ 60 – 21 8 ПАРАЛЛЕЛЬ 62 – 23 8 СХИПО 65 –22 9 УПГ 68 – 25 9 ФАКТОР 61 – 20 10 ШЕЛЛЬ 67 – 20 8 УКРНАФТА 61 – 24 10 U.GO 67 – 16 10 БРСМ-НАФТА 42 – 21 65 АНП 60 – 16 9 МАРШАЛЛ 67 – 6 10 ЛЮКСВЕН 62 – 17 10 ДНЕПР-НЕФТЬ 47 – 17 262 BILL OIL 41 – 20 41 ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ 44 – 20 82 ПАТРИОТ 34 – 13 384

Красная зона (использование рискованное)

К сожалению, в этот раз красная зона не стала кардинально меньше, по сравнению с прошлой проверкой. Образцы 9 сетей в том или ином параметре не соответствовали нормативам профильного ДСТУ. 6 образцов из 9 не прошли "испытания холодом".

Норматив морозостойкости по документам – не выше минус 20°С. Этой отметки не достигли ANP, U.GO, MARSHALL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, ПАТРИОТ, LUXWEN, ДНЕПР-НАФТА. У некоторых эти отклонения не "криминальные" (ANP, U.GO, LUXWEN минус 16-17 °С), а вот в сети MARSHALL дизельное топливо перестанет прокачиваться через фильтры уже при минус 6 °С, что может привести к серьезным проблемам, особенно в дальней дороге.

Еще один важный параметр – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель может дать ответ, не попадали ли в солярку посторонние компоненты. Норматив – не ниже 55 градусов по Цельсию. Температура вспышки не соответствовала нормативу у образцов сетей БРСМ-НАФТА, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ и ПАТРИОТ. Наименьший показатель, всего 34°С при норме не ниже 55°С обнаружено в сети ПАТРИОТ. Такие результаты значительно повышают риски его пожароопасности. Как известно, чем ниже температура вспышки, тем больше вероятность его воспламенения при ДТП.

Вот что бывает с фильтром, когда дизельное топливо замерзнет. Фото ИСЭ

С содержанием серы у аутсайдеров тоже проблемы. Напомним, что это вещество выводит из строя нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также в целом негативно влияет на ресурс двигателя. Для современных авто большие "дозы" серы в топливе вообще смертельны при системном использовании. А еще же оксиды серы из выхлопа попадают в воздух, и дальше мы вдыхаем это на улицах.

Более, чем шестикратное превышение зафиксировано в сети БРСМ-НАФТА (65 мг/кг при нормативе не более десяти), а в ДНЕПР-НАФТА и ПАТРИОТ вообще содержание серы больше разрешенного максимума в 26 и 38 раз! Скорее всего, это топливо имеет явно не европейское происхождение, а смешанное где-то в наших краях.

Кстати где продают качественную жидкость AdBlue для дизельных двигателей

Синяя зона (использование возможно)

В этой зоне только 3 сети – ФАКТОР, SHELL и УКРНАФТА. Нарушений не выявлено, но нет и "запаса прочности".

Зеленая зона (рекомендовано к использованию)

В список рекомендованных к использованию попало аж десять сетей АЗС. Дизельное топливо от WOG, AMIC, ОККО, KLO, PRIME, UPG, PARALLEL, CHIPO и ZOG отвечали всем требованиям ДСТУ 7688:2015. Все вышеупомянутые ритейлеры декларируют продажу исключительно европейского топлива и лабораторные исследования полностью подтвердили эту информацию. Стоит отметить, что и в прошлом исследовании "солярки" Институтом большинство этих сетей тоже заняли лидерские позиции.

В плане морозостойкости, все участники имеют показатели, превышающие требования. В частности, "обычный" дизель выдерживает минус 21°С в сетях AMIC и ZOG, минус 22 °С зафиксировано в PRIME и CHIPO, до минус 23 °С не замерзнет дизель PARALLEL и ОККО, минус 24 °С выдержит "тяжелое" топливо на KLO. В UPG зафиксировано минус 25 °С, а дизель в сети WOG не загустеет даже при минус 27°С. Топливо последних двух участников вплотную приближено к "арктическим" показателям.

С пожаробезопасностью все участники "зеленой" группы тоже справились на "отлично". Напомним, по нормативу "солярка" не должна воспламеняться ниже 55 градусов Цельсия. Наиболее солидный "запас" у топлива WOG и AMIC (по 69 °С). Сети PRIME, PARALLEL, CHIPO, UPG – также далеко за 60 градусов. Вот какие результаты бывают, если топливо действительно изготовлено по технологии.

Все опыты проводились на специальном оборудовании в лаборатории. Фото ИСЭ

Наконец эксперты проверили серу. Изъятие ее из топлива до низких значений без ухудшения других показателей – достаточно тяжелый и дорогой процесс. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. У всех участников зеленой зоны вредная сера была ниже норматива, наиболее "чистые" пробы "евродизеля" у AMIC (6 мг/кг), и KLO и PRIME (по 7 мг/кг).

Премиальное дизельное топливо

Найти нарушения в премиальных "именных" сортах – дело почти безнадежное, поскольку это квинтэссенция репутации сети, ее визитная карточка, ее "лицо". Так было годами, но не в этот раз. Под проверку попали 5 образцов премиального дизельного топлива. В частности, “Pulls Diesel” OKKO, “Арктический ДТ Mustang+” от WOG, “Ventus Diesel” KLO, “V-power” SHELL и “Euro+” БРСМ-НАФТА.

Результаты исследования премиального дизтоплива

Исследование дизельного топлива Содержание серы, мг\кг Предельная температура фильтруемости, не выше,°С ДСТУ 7688:2015 не более 10 мг/кг для марки Арктика ( - 30°С) WOG (MUSTANG+) 5 – 40 КЛО (ВЕНТУС ДИЗЕЛЬ) 6 – 35 ОККО (ПУЛЬС ДИЗЕЛЬ) 7 – 38 БРСМ-нафта ЕВРО+ 10 – 15 SHELL V-Power 9 – 17

Эксперты констатировали, что часть образцов оказались действительно "арктическими", с температурой фильтруемости, значительно превышающей требования. По документам, "арктический" сорт должен прокачиваться при температуре не выше минус 30 °С. Фактически, “Арктический ДТ Mustang+” от WOG выдержал –40 °С, “Pulls Diesel” OKKO – 38 °С, “Ventus Diesel” KLO –35 °С! Результаты выдающиеся.

Тем более непонятно, почему “V-power SHELL” и “Euro+” БРСМ-НАФТА не дотянули даже до норматива "стандартного" дизеля – только минус 17 °С и минус 15 °С соответственно. Что касается содержания серы, то наименьшие уровни зафиксированы у “Арктического ДТ Mustang+” от WOG (5 мг/кг) и “Ventus Diesel” KLO (6 мг/кг). Достаточно существенная разница с 300 мг/мг, которые были обнаружены в одном из образцов "обычного" дизеля, не так ли? Почти в сто раз.

Кстати зимнее и арктическое топливо: чем оно отличается

Выводы

Как и год назад, заправка "зимним" дизельным топливом остается ответственным процессом, к которому надо относиться серьезно, чтобы избежать проблем. И сейчас это касается уже не только любителей экономии на стоимости, но и автовладельцев, которые заливают дорогое топливо. Ведь погода все чаще бывает непредсказуемой, и иметь проблемы еще и с горючим в дороге крайне нежелательно.