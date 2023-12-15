Эксперты проверили, продают ли сейчас на заправках "зимний" дизель, и соответствует ли его качество государственным стандартам.
Дизтопливо, в отличие от бензина, боится низких температур. В мороз оно превращается в “кисель”, теряет текучесть, что приводит к закупориванию топливопроводов и фильтров в автомобилях. Это может привести к остановке автомобиля или невозможности завезти двигатель. Именно поэтому соответствие дизтоплива государственным стандартам в определенное время года имеет очень важное значение.
Институт потребительских экспертиз в конце 2023 года проверил, продают ли сейчас на заправках настоящий "зимний" дизель, и соответствует ли его качество государственным стандартам.
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Пока что "солярка" на украинских АЗС не в дефиците, несмотря на серьезные проблемы с доставкой. Но этот вид топлива, особенно его "зимний" сорт, имеет свою специфику. Это топливо стоит дороже, поэтому разнообразным "дельцам" выгоднее торговать "летним" вариантом, размешивая его с "зимним". Так прибыль больше.
Почему качество дизеля на АЗС так важно? На нем работает не только коммерческий транспорт, но и критическая инфраструктура, например скорая или пожарные. И все они закупают топливо у коммерческих поставщиков, то есть заправляются на тех же АЗС, что и мы с вами.
Отбор проб состоялись на территории всей страны, эксперты приобрели 14 образцов "обычного" дизельного топлива в крупных всеукраинских сетях – AMIC, WOG, KLO, ОККО, UPG, PARALLEL, PRIME, CHIPO, SHELL, УКРНАФТА, ANP, БРСМ-НАФТА, U.GO, MARSHALL. Также эксперты проверили небольшие региональные сети, расположенные в областных центрах и на трассах – ФАКТОР, ZOG, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, ДНЕПР-НЕФТЬ, ПАТРИОТ, LUXWEN.
Кроме того, в ряде сетей были приобретены премиальные сорта дизельного топлива, а именно “Арктический ДТ Mustang+” от WOG, “Pulls Diesel Арктика” OKKO, “Ventus Diesel” KLO, “Euro+” БРСМ-нафта и “V-Power” SHELL. Это топливо стоит дороже, чем "обычный" дизель, и позиционируется обычно под названием "Арктика", с очень низкой температурой замерзания.
На украинских АЗС существует выбор – обычное дизтопливо или "Арктическое". Фото GetttyImages
В лаборатории все образцы прошли проверку на соответствие ДСТУ по важнейшим параметрам: предельная температура фильтрации, температура вспышки в закрытом тигле и содержание серы.
Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – образцы без "запаса", но в пределах допусков, и красную – сети, топливо в которых не соответствовало нормативам действующего ДСТУ.
Отметим, что в военное время разрешено реализовать топливо даже устаревшего стандарта ЕВРО 3, поэтому формально участники красной зоны "в законе". Но здесь уже каждый потребитель должен делать выводы самостоятельно.
Результаты исследования зимнего дизтоплива
|
Исследование дизельного топлива
|
Темп. вспышки в закрытом тигле, °С
|
Предельная темп. фильтруемости, не выше,°С
|
Содержание серы, мг\кг
|
ДСТУ 7688:2015
|
не ниже 55, °С
|
для марки С ( - 20°С
|
не более 10 мг/кг
|
WOG
|
69
|
–27
|
8
|
AMIC
|
69
|
–21
|
6
|
ОККО
|
59
|
–23
|
9
|
КЛО
|
62
|
– 24
|
7
|
PRIME
|
61
|
– 22
|
7
|
ЗОГ
|
60
|
– 21
|
8
|
ПАРАЛЛЕЛЬ
|
62
|
– 23
|
8
|
СХИПО
|
65
|
–22
|
9
|
УПГ
|
68
|
– 25
|
9
|
ФАКТОР
|
61
|
– 20
|
10
|
ШЕЛЛЬ
|
67
|
– 20
|
8
|
УКРНАФТА
|
61
|
– 24
|
10
|
U.GO
|
67
|
– 16
|
10
|
БРСМ-НАФТА
|
42
|
– 21
|
65
|
АНП
|
60
|
– 16
|
9
|
МАРШАЛЛ
|
67
|
– 6
|
10
|
ЛЮКСВЕН
|
62
|
– 17
|
10
|
ДНЕПР-НЕФТЬ
|
47
|
– 17
|
262
|
BILL OIL
|
41
|
– 20
|
41
|
ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ
|
44
|
– 20
|
82
|
ПАТРИОТ
|
34
|
– 13
|
384
Красная зона (использование рискованное)
К сожалению, в этот раз красная зона не стала кардинально меньше, по сравнению с прошлой проверкой. Образцы 9 сетей в том или ином параметре не соответствовали нормативам профильного ДСТУ. 6 образцов из 9 не прошли "испытания холодом".
Норматив морозостойкости по документам – не выше минус 20°С. Этой отметки не достигли ANP, U.GO, MARSHALL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, ПАТРИОТ, LUXWEN, ДНЕПР-НАФТА. У некоторых эти отклонения не "криминальные" (ANP, U.GO, LUXWEN минус 16-17 °С), а вот в сети MARSHALL дизельное топливо перестанет прокачиваться через фильтры уже при минус 6 °С, что может привести к серьезным проблемам, особенно в дальней дороге.
Еще один важный параметр – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель может дать ответ, не попадали ли в солярку посторонние компоненты. Норматив – не ниже 55 градусов по Цельсию. Температура вспышки не соответствовала нормативу у образцов сетей БРСМ-НАФТА, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ и ПАТРИОТ. Наименьший показатель, всего 34°С при норме не ниже 55°С обнаружено в сети ПАТРИОТ. Такие результаты значительно повышают риски его пожароопасности. Как известно, чем ниже температура вспышки, тем больше вероятность его воспламенения при ДТП.
Вот что бывает с фильтром, когда дизельное топливо замерзнет. Фото ИСЭ
С содержанием серы у аутсайдеров тоже проблемы. Напомним, что это вещество выводит из строя нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также в целом негативно влияет на ресурс двигателя. Для современных авто большие "дозы" серы в топливе вообще смертельны при системном использовании. А еще же оксиды серы из выхлопа попадают в воздух, и дальше мы вдыхаем это на улицах.
Более, чем шестикратное превышение зафиксировано в сети БРСМ-НАФТА (65 мг/кг при нормативе не более десяти), а в ДНЕПР-НАФТА и ПАТРИОТ вообще содержание серы больше разрешенного максимума в 26 и 38 раз! Скорее всего, это топливо имеет явно не европейское происхождение, а смешанное где-то в наших краях.
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Синяя зона (использование возможно)
В этой зоне только 3 сети – ФАКТОР, SHELL и УКРНАФТА. Нарушений не выявлено, но нет и "запаса прочности".
Зеленая зона (рекомендовано к использованию)
В список рекомендованных к использованию попало аж десять сетей АЗС. Дизельное топливо от WOG, AMIC, ОККО, KLO, PRIME, UPG, PARALLEL, CHIPO и ZOG отвечали всем требованиям ДСТУ 7688:2015. Все вышеупомянутые ритейлеры декларируют продажу исключительно европейского топлива и лабораторные исследования полностью подтвердили эту информацию. Стоит отметить, что и в прошлом исследовании "солярки" Институтом большинство этих сетей тоже заняли лидерские позиции.
В плане морозостойкости, все участники имеют показатели, превышающие требования. В частности, "обычный" дизель выдерживает минус 21°С в сетях AMIC и ZOG, минус 22 °С зафиксировано в PRIME и CHIPO, до минус 23 °С не замерзнет дизель PARALLEL и ОККО, минус 24 °С выдержит "тяжелое" топливо на KLO. В UPG зафиксировано минус 25 °С, а дизель в сети WOG не загустеет даже при минус 27°С. Топливо последних двух участников вплотную приближено к "арктическим" показателям.
С пожаробезопасностью все участники "зеленой" группы тоже справились на "отлично". Напомним, по нормативу "солярка" не должна воспламеняться ниже 55 градусов Цельсия. Наиболее солидный "запас" у топлива WOG и AMIC (по 69 °С). Сети PRIME, PARALLEL, CHIPO, UPG – также далеко за 60 градусов. Вот какие результаты бывают, если топливо действительно изготовлено по технологии.
Все опыты проводились на специальном оборудовании в лаборатории. Фото ИСЭ
Наконец эксперты проверили серу. Изъятие ее из топлива до низких значений без ухудшения других показателей – достаточно тяжелый и дорогой процесс. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. У всех участников зеленой зоны вредная сера была ниже норматива, наиболее "чистые" пробы "евродизеля" у AMIC (6 мг/кг), и KLO и PRIME (по 7 мг/кг).
Премиальное дизельное топливо
Найти нарушения в премиальных "именных" сортах – дело почти безнадежное, поскольку это квинтэссенция репутации сети, ее визитная карточка, ее "лицо". Так было годами, но не в этот раз. Под проверку попали 5 образцов премиального дизельного топлива. В частности, “Pulls Diesel” OKKO, “Арктический ДТ Mustang+” от WOG, “Ventus Diesel” KLO, “V-power” SHELL и “Euro+” БРСМ-НАФТА.
Результаты исследования премиального дизтоплива
|
Исследование дизельного топлива
|
Содержание серы, мг\кг
|
Предельная температура фильтруемости, не выше,°С
|
ДСТУ 7688:2015
|
не более 10 мг/кг
|
для марки Арктика ( - 30°С)
|
WOG (MUSTANG+)
|
5
|
– 40
|
КЛО (ВЕНТУС ДИЗЕЛЬ)
|
6
|
– 35
|
ОККО (ПУЛЬС ДИЗЕЛЬ)
|
7
|
– 38
|
БРСМ-нафта ЕВРО+
|
10
|
– 15
|
SHELL V-Power
|
9
|
– 17
Эксперты констатировали, что часть образцов оказались действительно "арктическими", с температурой фильтруемости, значительно превышающей требования. По документам, "арктический" сорт должен прокачиваться при температуре не выше минус 30 °С. Фактически, “Арктический ДТ Mustang+” от WOG выдержал –40 °С, “Pulls Diesel” OKKO – 38 °С, “Ventus Diesel” KLO –35 °С! Результаты выдающиеся.
Тем более непонятно, почему “V-power SHELL” и “Euro+” БРСМ-НАФТА не дотянули даже до норматива "стандартного" дизеля – только минус 17 °С и минус 15 °С соответственно. Что касается содержания серы, то наименьшие уровни зафиксированы у “Арктического ДТ Mustang+” от WOG (5 мг/кг) и “Ventus Diesel” KLO (6 мг/кг). Достаточно существенная разница с 300 мг/мг, которые были обнаружены в одном из образцов "обычного" дизеля, не так ли? Почти в сто раз.
Кстати зимнее и арктическое топливо: чем оно отличается
Выводы
Как и год назад, заправка "зимним" дизельным топливом остается ответственным процессом, к которому надо относиться серьезно, чтобы избежать проблем. И сейчас это касается уже не только любителей экономии на стоимости, но и автовладельцев, которые заливают дорогое топливо. Ведь погода все чаще бывает непредсказуемой, и иметь проблемы еще и с горючим в дороге крайне нежелательно.