Отныне на законодательном уровне топливо в Украине может быть только европейского качества. Но на самом ли деле это так - проверяли эксперты Института потребительских экспертиз.
Недавно состоялось важное событие на топливном рынке страны – правительство вновь обязало продавцов топлива реализовывать исключительно качественное топливо экологического стандарта "Евро 5".
Оборот топлива ниже этого стандарта снова запрещено, и торговля им – серьезное правонарушение. До этого момента разрешено было продавать даже топливо стандарта Евро 3. Разница в качестве между этими стандартами колоссальная, чем сполна пользовались разного рода мини НПЗ и мелкие "бодяжники". А страдали, в первую очередь финансово, автомобилисты, так как ремонты после плохого топлива является весьма не дешевым удовольствием.
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Неужели "звездный час" для фальсификаторов закончился? Специалисты Института потребительских экспертиз экспериментальным путем выяснили, улучшилось ли качество бензина А-95 на украинских АЗС. Проверка состоялась на всей территории страны, в крупных городах и по трассам. Исследователи обнаружили, что в целом качество топлива резко повысилось, но вместе с тем "бодяжники" все еще не собираются складывать "оружие".
Пробы бензина А-95 были приобретены в крупнейших всеукраинских сетях (SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, ANP, MARSHALL, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта, U.GO), а также у серьезных региональных игроков (мощная столичная сеть KLO, сеть АЗС на юго-востоке Украины PARALLEL, ФАКТОР, харьковские SVR и OVIS). Пробы взяли также и на небольших сетях которые оперируют также в райцентрах и небольших городах (VST, LUXWEN, DNIPRO OIL GROUP, BARREL, NPG, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ).
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Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – "зеленую", "синюю" и "красную". В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, "синюю" – образцы без нарушений, но "без запаса прочности", то есть на грани разрешенных значений. И наконец, "красная" – сети, топливо на которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ.
Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Дополнительно эксперты проверили содержание биоэтанола и метанола.
|
АЗС
(исследование по ДСТУ 7687:2015)
|
Октановое число
(опыт. метод)
|
Содержание серы
|
Объемная доля ароматических углеводородов
|
Объемная доля бензола
|
Нормативы
|
не менее 95 ед.
|
не более 10 мг/кг
|
в %, не более 35
|
в %, не более 1.0
|
SOCAR
|
96,7
|
4
|
25,6
|
0,4
|
УКРНАФТА
|
95,9
|
3
|
29,6
|
0,3
|
АМИК
|
96,6
|
6
|
25,8
|
0,2
|
КЛО
|
96,5
|
6
|
26,4
|
0,4
|
ПАРАЛЛЕЛЬ
|
95,8
|
5
|
29,7
|
0,4
|
SVR (Харьков)
|
95,7
|
7
|
27,7
|
0,5
|
U.GO
|
95,2
|
7
|
30,2
|
0,5
|
UPG
|
95,3
|
7
|
28,4
|
0,4
|
ФАКТОР
|
95,5
|
10
|
25,6
|
0,9
|
OVIS (Харьков)
|
95,1
|
10
|
26,2
|
0,6
|
LUXWEN
|
95
|
10
|
29,8
|
0,4
|
VST
|
95,7
|
10
|
26,0
|
0,9
|
SHELL
|
95,4
|
9
|
29,3
|
0,5
|
БРСМ-НАФТА
|
95,1
|
14
|
28,4
|
0,5
|
MARSHALL
|
96,7
|
13
|
28,0
|
0,8
|
ANP
|
96,6
|
20
|
17,4
|
1,2
|
DNIPRO OIL GROUP (Днепр)
|
96,4
|
23
|
18,3
|
10,1
|
N PG (Запорожье)
|
97,2
|
24
|
8,7
|
1,8
|
ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ (Запорожье)
|
93,5
|
3745
|
54,3
|
39,5
|
BARREL (Запорожье)
|
97,4
|
4
|
8,6
|
4,3
Зеленая зона
Едва ли не впервые за последние годы "зеленая" зона стала численно больше, чем "красная". Вместе с тем, изменения произошли и в качественном составе участников. Кроме крупных частных сетей (SOCAR, AMIC, UPG), впервые в лидерскую номинацию попали государственные компании – УКРНАФТА и U.GO. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что при желании государственные компании могут быть прозрачными, эффективными и прибыльными.
В "зеленую" зону также попали две сети из прифронтовых регионов - сеть АЗС на юго-востоке Украины PARALLEL и новосозданная (!) сеть SVR в Харькове. Ведение бизнеса в тех условиях уже вызывает уважение, а ответственное отношение к своим клиентам – это вообще что-то невероятное.
В общем, показатели у бензинов, приобретенных в вышеупомянутых сетях, были значительно лучше требований ДСТУ. Для начала было проверено главный для работы двигателя параметр – октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Наиболее солидный запас – у SOCAR, бензин в этой сети фактически 97-й. Отличные результаты также у AMIC (96,6) и KLO (96,5). При таких показателях октанового числа двигатель работает ровно и отдает полную мощность, а расход топлива меньше.
Следующий проверенный параметр – количество наиболее вредной для двигателя и экологии серы. Чем больше ее в топливе, тем меньше будет ресурс двигателя, его беспроблемная эксплуатация. Также это важно для людей в городах, ведь оксид серы, который выбрасывается с выхлопом автомобиля, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Норматив Евро 5 допускает не более 10 мг/кг. Почти полностью сера отсутствовала в бензине А-95, приобретенного в сети УКРНАФТА (3 мг/кг). SOCAR, AMIC, PARALLEL – значительно ниже норматива.
Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значения в пределах нормы, наименьшее количество у SOCAR – только 25%. Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества "убивает" катализатор, и также может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз. Наиболее "чистый" бензин в AMIC (0,20% при норме не выше 1%), низкие значения зафиксированы и в УКРНАФТЫ и KLO. Вывод экспертов однозначный – это европейское топливо с зарубежных заводов, которое транспортировалось и хранилось согласно нормам.
Синяя зона
В "синюю" зону в основном попали региональные сети, единственное исключение – SHELL. Бензины А-95 на заправках ФАКТОР, OVIS, VST, LUXWEN соответствовали стандарту Евро 5, но с показателями, вплотную приблизившимися к предельным нормам. Для небольших сетей с не слишком "раскрученными" брендами – вполне приемлемые результаты.
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Красная зона
При всех положительных тенденциях и усилению ответственности за торговлю некондиционным топливом, треть всех образцов, проверенных в лаборатории имела значительные нарушения качества. В "красной" зоне оказались крупные сети БРСМ-Нафта, ANP, MARSHALL и региональные игроки DNIPRO OIL GROUP, BARREL, NPG, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ.
Почти все образцы имели нарушения в части вредной для двигателя и экологии серы, которую невозможно удалить из топлива в не заводских условиях. И если в большинстве проб нарушения были значительными, но не "смертельными" – от полутора до двух раз превышение, то в "бензине" из сети ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ сера была на заоблачном уровне. Содержание этого вещества оказалось в 380 раз больше норматива! Нетрудно догадаться, что проблемы с топливной системой и двигателем после заправки такой субстанцией начнутся неизбежно и очень быстро.
С объемной долей ядовитого бензола в пробах тоже беда. ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ снова ставит рекорды – это топливо почти на 40% состоит из бензола! В бензине с АЗС DNIPRO OIL GROUP – десятикратное превышение, BARREL – четырехкратное. Напомним, это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. Как это "топливо" будет "перевариваться" двигателем вашего авто при таком огромном количестве бензола – вопрос скорее риторический.
Дополнительно эксперты проверили образцы на содержание кислородосодержащих соединений, в частности содержание биоэтанола и метанола. Оказалось, что "девяносто пятый" из запорожской сети BARREL на 40% состоит из спиртов. Это при нормативе не более 8 процентов суммарно. Превышение содержания спиртов в четыре и более раза также найдено в образцах DNIPRO OIL GROUP, ANP, NPG. Эксперты говорят, что при таких значениях расход топлива будет очень неприятным сюрпризом для автомобилистов.
Подытоживая, в Институте потребительских экспертиз все же прогнозируют положительные изменения по качеству топлива на рынке Украины. Во-первых, с возвращением нормативов фальсифицировать и торговать некачественным топливом станет значительно труднее. Во-вторых, тон начинают задавать государственные сети, которые обычно работают на поле дискаунтеров, и теперь конкуренция в нижнем ценовом сегменте станет более жесткой, что потенциально будет толкать небольшие сети к улучшению качества.
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