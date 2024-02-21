Отныне на законодательном уровне топливо в Украине может быть только европейского качества. Но на самом ли деле это так - проверяли эксперты Института потребительских экспертиз.

Недавно состоялось важное событие на топливном рынке страны – правительство вновь обязало продавцов топлива реализовывать исключительно качественное топливо экологического стандарта "Евро 5".

Оборот топлива ниже этого стандарта снова запрещено, и торговля им – серьезное правонарушение. До этого момента разрешено было продавать даже топливо стандарта Евро 3. Разница в качестве между этими стандартами колоссальная, чем сполна пользовались разного рода мини НПЗ и мелкие "бодяжники". А страдали, в первую очередь финансово, автомобилисты, так как ремонты после плохого топлива является весьма не дешевым удовольствием.

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Неужели "звездный час" для фальсификаторов закончился? Специалисты Института потребительских экспертиз экспериментальным путем выяснили, улучшилось ли качество бензина А-95 на украинских АЗС. Проверка состоялась на всей территории страны, в крупных городах и по трассам. Исследователи обнаружили, что в целом качество топлива резко повысилось, но вместе с тем "бодяжники" все еще не собираются складывать "оружие".

Пробы бензина А-95 были приобретены в крупнейших всеукраинских сетях (SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, ANP, MARSHALL, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта, U.GO), а также у серьезных региональных игроков (мощная столичная сеть KLO, сеть АЗС на юго-востоке Украины PARALLEL, ФАКТОР, харьковские SVR и OVIS). Пробы взяли также и на небольших сетях которые оперируют также в райцентрах и небольших городах (VST, LUXWEN, DNIPRO OIL GROUP, BARREL, NPG, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ).

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Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – "зеленую", "синюю" и "красную". В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, "синюю" – образцы без нарушений, но "без запаса прочности", то есть на грани разрешенных значений. И наконец, "красная" – сети, топливо на которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ.

Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Дополнительно эксперты проверили содержание биоэтанола и метанола.

АЗС (исследование по ДСТУ 7687:2015) Октановое число (опыт. метод) Содержание серы Объемная доля ароматических углеводородов Объемная доля бензола Нормативы не менее 95 ед. не более 10 мг/кг в %, не более 35 в %, не более 1.0 SOCAR 96,7 4 25,6 0,4 УКРНАФТА 95,9 3 29,6 0,3 АМИК 96,6 6 25,8 0,2 КЛО 96,5 6 26,4 0,4 ПАРАЛЛЕЛЬ 95,8 5 29,7 0,4 SVR (Харьков) 95,7 7 27,7 0,5 U.GO 95,2 7 30,2 0,5 UPG 95,3 7 28,4 0,4 ФАКТОР 95,5 10 25,6 0,9 OVIS (Харьков) 95,1 10 26,2 0,6 LUXWEN 95 10 29,8 0,4 VST 95,7 10 26,0 0,9 SHELL 95,4 9 29,3 0,5 БРСМ-НАФТА 95,1 14 28,4 0,5 MARSHALL 96,7 13 28,0 0,8 ANP 96,6 20 17,4 1,2 DNIPRO OIL GROUP (Днепр) 96,4 23 18,3 10,1 N PG (Запорожье) 97,2 24 8,7 1,8 ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ (Запорожье) 93,5 3745 54,3 39,5 BARREL (Запорожье) 97,4 4 8,6 4,3

Зеленая зона

Едва ли не впервые за последние годы "зеленая" зона стала численно больше, чем "красная". Вместе с тем, изменения произошли и в качественном составе участников. Кроме крупных частных сетей (SOCAR, AMIC, UPG), впервые в лидерскую номинацию попали государственные компании – УКРНАФТА и U.GO. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что при желании государственные компании могут быть прозрачными, эффективными и прибыльными.

В "зеленую" зону также попали две сети из прифронтовых регионов - сеть АЗС на юго-востоке Украины PARALLEL и новосозданная (!) сеть SVR в Харькове. Ведение бизнеса в тех условиях уже вызывает уважение, а ответственное отношение к своим клиентам – это вообще что-то невероятное.

В общем, показатели у бензинов, приобретенных в вышеупомянутых сетях, были значительно лучше требований ДСТУ. Для начала было проверено главный для работы двигателя параметр – октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Наиболее солидный запас – у SOCAR, бензин в этой сети фактически 97-й. Отличные результаты также у AMIC (96,6) и KLO (96,5). При таких показателях октанового числа двигатель работает ровно и отдает полную мощность, а расход топлива меньше.

Следующий проверенный параметр – количество наиболее вредной для двигателя и экологии серы. Чем больше ее в топливе, тем меньше будет ресурс двигателя, его беспроблемная эксплуатация. Также это важно для людей в городах, ведь оксид серы, который выбрасывается с выхлопом автомобиля, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Норматив Евро 5 допускает не более 10 мг/кг. Почти полностью сера отсутствовала в бензине А-95, приобретенного в сети УКРНАФТА (3 мг/кг). SOCAR, AMIC, PARALLEL – значительно ниже норматива.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значения в пределах нормы, наименьшее количество у SOCAR – только 25%. Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества "убивает" катализатор, и также может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз. Наиболее "чистый" бензин в AMIC (0,20% при норме не выше 1%), низкие значения зафиксированы и в УКРНАФТЫ и KLO. Вывод экспертов однозначный – это европейское топливо с зарубежных заводов, которое транспортировалось и хранилось согласно нормам.

Синяя зона

В "синюю" зону в основном попали региональные сети, единственное исключение – SHELL. Бензины А-95 на заправках ФАКТОР, OVIS, VST, LUXWEN соответствовали стандарту Евро 5, но с показателями, вплотную приблизившимися к предельным нормам. Для небольших сетей с не слишком "раскрученными" брендами – вполне приемлемые результаты.

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Красная зона

При всех положительных тенденциях и усилению ответственности за торговлю некондиционным топливом, треть всех образцов, проверенных в лаборатории имела значительные нарушения качества. В "красной" зоне оказались крупные сети БРСМ-Нафта, ANP, MARSHALL и региональные игроки DNIPRO OIL GROUP, BARREL, NPG, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ.

Почти все образцы имели нарушения в части вредной для двигателя и экологии серы, которую невозможно удалить из топлива в не заводских условиях. И если в большинстве проб нарушения были значительными, но не "смертельными" – от полутора до двух раз превышение, то в "бензине" из сети ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ сера была на заоблачном уровне. Содержание этого вещества оказалось в 380 раз больше норматива! Нетрудно догадаться, что проблемы с топливной системой и двигателем после заправки такой субстанцией начнутся неизбежно и очень быстро.

С объемной долей ядовитого бензола в пробах тоже беда. ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ снова ставит рекорды – это топливо почти на 40% состоит из бензола! В бензине с АЗС DNIPRO OIL GROUP – десятикратное превышение, BARREL – четырехкратное. Напомним, это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. Как это "топливо" будет "перевариваться" двигателем вашего авто при таком огромном количестве бензола – вопрос скорее риторический.

Дополнительно эксперты проверили образцы на содержание кислородосодержащих соединений, в частности содержание биоэтанола и метанола. Оказалось, что "девяносто пятый" из запорожской сети BARREL на 40% состоит из спиртов. Это при нормативе не более 8 процентов суммарно. Превышение содержания спиртов в четыре и более раза также найдено в образцах DNIPRO OIL GROUP, ANP, NPG. Эксперты говорят, что при таких значениях расход топлива будет очень неприятным сюрпризом для автомобилистов.

Подытоживая, в Институте потребительских экспертиз все же прогнозируют положительные изменения по качеству топлива на рынке Украины. Во-первых, с возвращением нормативов фальсифицировать и торговать некачественным топливом станет значительно труднее. Во-вторых, тон начинают задавать государственные сети, которые обычно работают на поле дискаунтеров, и теперь конкуренция в нижнем ценовом сегменте станет более жесткой, что потенциально будет толкать небольшие сети к улучшению качества.

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