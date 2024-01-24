На время действия военного положения правительство разрешило оборот топлива Евро-3 и Евро-4. Но сейчас на такое топливо снова будет действовать запрет.

Кабмин возобновил действие требований к качеству горючего не ниже экологического стандарта Евро-5. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Внесены изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности в части возобновления действия требований к качеству топлива на уровне не ниже Евро-5", – заявил Мельничук.

Напомним, в марте 2022 года Кабмин разрешил обращение топлива экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Предполагалось, что норма будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

На самом деле такое горючее почти не продавалось в больших сетях АЗС, ведь для современных автомобилей оно не подходит – может навредить топливной системе и электронике. Для военной техники экологический стандарт горючего не имеет значения. Впрочем, в прифронтовых районах найти заправку известного бренда не всегда можно, поэтому часто встречалось горючее с низким показателем "экологии".

В пресс-службе сети АЗК WOG отметили, что такой шаг правительства важен, поскольку качество горючего – это ключевой показатель, влияющий на работу двигателя автотранспорта.

Помимо повышения стандарта экологичности, постановлением Кабмина возобновлены требования директив ЕС по запрету продажи этилированного бензина и установлению требований на топливо, используемое в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах.

Напомним, почему зимой следует заправляться арктическим горючим.