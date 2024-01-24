На час дії воєнного стану уряд дозволив обіг пального Євро-3 і Євро-4. Але зараз на таке пальне знову діятиме заборона.

Кабмін відновив дію вимог до якості пального не нижче від екологічного стандарту Євро-5. Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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“Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема в частині відновлення дії вимог до якості пального на рівні не нижче за Євро-5”, — заявив Мельничук.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива екологічних стандартів Євро-3 і Євро-4. Передбачалось, що норма діятиме до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Насправді таке пальне майже не продавалась у великих мережах АЗС, адже для сучасних автомобілів воно не підходить – може нашкодити паливній системі та електроніці. Натомість для військової техніки екологічний стандарт пального не має значення. Втім, у прифронтових районах знайти заправку відомого бренду не завжди можна, тому там часто зустрічалось пальне з низьким показником “екології”.

У пресслужбі мережі АЗК WOG зазначили, що такий крок Уряду важливий, оскільки якість пального – це ключовий показник, який впливає на роботу двигуна автотранспорту.

Крім підвищення стандарту екологічності, постановою Кабміну відновлені вимоги директив ЄС щодо заборони продажу етилованого бензину і встановлення вимог на пальне, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включно з суднами внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

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