Повышение цен на топливо и перебои с его поставками в очередной раз сделали необходимыми такие архаичные устройства, как канистра, лейка и шланг. К счастью, сегодня есть устройства, которые помогают, чтобы перекачать топливо и не напиться его.

Реалии военного времени вернули в нашу жизнь потребность хранить топливо в канистрах и "баклажках", переливать его из тары в тару, из бака в бак и проводить некоторые другие манипуляции. При этом воронка справится не всегда – например, когда емкость-донора нельзя поднести и наклонить, или когда воронка из-за слишком большого или слишком малого диаметра не "коннектится" с горловиной тары. И тогда на спасение приходит шланг.

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Но приходит он вместе со своей извечной проблемой: чтобы топливо начало перетекать, ему нужно нанести первичный импульс – подсосать. А эта манипуляция связана с вдыханием паров бензина или "дизеля" или даже с вынужденным питьем нефтепродукта. Это, конечно, совсем не полезно для организма.

Когда нужен шланг для переливания горючего?

Принцип перекачки топлива обычным шлангом достаточно прост: емкость с горючим должна быть выше пустой, в нее втыкается один конец шланга, а со второго человек должен сделать несколько быстрых засасываний – и, быстро,вытянув шланга изо рта, перенаправить его в пустую канистру. Если повезет, в нее сразу потечет бензин. Если нет – операцию придется повторить, получая дополнительную порцию бензиновых испарений и определенное количество собственно горючего, которое попало в шланг во время первой попытки.

В некоторых случаях лейка и шланг заменяют друг друга, в некоторых – альтернативы шлангу нет. Он нужен:

чтобы отобрать горючее из бака машины до канистры;

слить топливо из большой емкости, которую трудно держать в руках над лейкой – из бочки, большой канистры (более 30 л);

существует необходимость заправить бак, но нет воронки или когда ее носик не входит в клапан бензобака.

Собственно шланг может быть разным, но для перекачки горючего подойдет не каждый.

Резиновый шланг

Классический резиновый шланг легко найти если не в собственном гараже, то в ближайшем хозяйственном магазине. Но желательно, чтобы шланг был устойчивым к нефтепродуктам – так называемый бензостойкий, иначе он станет для вас "одноразовым". Главная проблема – необходимость засасывать горючее ртом, и чем шланг толще, тем это будет труднее. С другой стороны, через тонкий шланг горючее поступает медленнее.

Пластиковая трубка

В магазинах хозяйственных товаров и на рынке можно приобрести "на метр" гибкую прозрачную трубку диаметром около 10 мм. Плюс ее в том, что благодаря эластичности ее легко протолкнуть в горловину бака, а если диаметр будет небольшим, засосать топливо будет проще. Однако никаких гарантий, что и с ее помощью не напьетесь бензина или "дизеля". Еще один большой минус многих подобных мягких трубок в том, что даже после одного использования она вскоре "задубеет" и пользоваться ею станет не так удобно.

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Шланг с "грушей"

Еще во времена, когда бензин был этилированным (а значит, ядовитым), промышленность начала выпускать шланги со встроенной ручной помпой – грушей. Она должна заменить легкие человека в момент создания разряжения в шланге, однако это получается не всегда.

Поскольку такими приборами мы пользуемся, к счастью, не ежедневно, у груши обычно пересыхает клапан. И если не помочь ему собственными легкими или порцией горючего, дело не пойдет.

Лейка (воронка)

Несмотря на многовековую историю, это весьма ограниченный в своем функционале предмет. Прежде всего, из-за разнообразия диаметров и клапанов в горловинах топливных баков современных машин.

Например, в современных дизелях в бак "не влезает" ни слишком толстая, ни слишком тонкая воронка либо пистолет топливной колонки АЗС. Во-вторых, для заправки топлива в бак часто годится только специальная "боковая" лейка.

Возить с собой в машине лейку не очень удобно даже в машинах с просторным багажником: "ароматная", громоздкая, из-за круглой формы может кататься по багажнику на ходу. Таким образом, даже то, что этот девайс простой и безотказный, не делает его идеальным решением. В том смысле, что лейку придется искать под свои потребности.

Электронасос

Вариант намного безопаснее и эффективнее вышеупомянутых "легочных" вариантов. Но для большинства из автомобилистов это будет слишком – и в плане цены, и в плане производительности. Недостаток в довольно частой недостаточной надежности большинства моделей таких устройств, а еще – в необходимости протягивать провод к аккумулятору, гнезда прикуривателя или другой розетки.

При этом надо учитывать близость легковоспламеняющихся паров горючего, к электрическому подключению должны быть особые требования (чтобы соединение не искрило). Если речь идет о электронасоса от батареек на аккумуляторах, то постоянно надо думать, чтобы они были заряженными.

Шланг-насос

Удивительная по своей простоте и остроумию конструкция от отечественного производителя автозапчастей компании ATP. Это просто шланг со встроенным обратным клапаном. Чтобы бензин или дизтопливо начали переливаться из одной емкости в другую, надо лишь несколько раз подвигать вперед-назад шлангом, воткнутым в тару с горючим. И все – с другого конца шланга сразу же начинает течь жидкость, которая, кстати, может быть не только нефтепродуктом, но и чем-то другим. Как это работает, можно посмотреть на видео..

Производительность устройства немаленькая, ее определить можно по названию: индекс 20 к "Торнадо" означает диаметр шланга. Производитель заявляет (а пользователи подтверждают), что 10 литров бензина перетекает через такой шланг за 1 минуту. Есть и более производительные шланги-насосы линейки "Торнадо" с индексом 26. Также они бывают короткими (1,85 м и 2,0 м) и длинными – для бочек и грузовиков (2,45 м и 3,0 м). Поскольку сам шланг прозрачный, поэтому для того, кто переливает топливо, остается просто следить, чтобы поток топлива не прерывался.

Ломаться или портиться из-за бездействия здесь просто нечему, ведь помпа представляет собой трубку с двумя элементарными деталями внутри – капроновым шариком, не изнашивающимся, и пружиной. Дополнительный положительный момент – сплошная автономность "Торнадо", ведь помпе не нужны ни электричество, ни пространство для "танцев с бубном" в тесном пространстве между бортом машины и стенкой гаража.

Напомним, что в Украине запретили продавать низкокачественное топливо.

Резюме "Авто24"

Если ситуация с перекачкой топлива для вас – всего лишь разовое, нетипичное явление, то можно обойтись воронкой, шлангом или другим подручным средством. Однако, когда вы уже решили покупать то или иное устройство в магазине, то советуем приобрести что-то более-менее достойное – безопасное и долговечное.