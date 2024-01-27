Підвищення цін на пальне та перебої з його постачанням вкотре зробили необхідними такі архаїчні пристрої, як каністра, лійка і шланг. На щастя, сьогодні є пристрої, які допомагають, щоб перекачати пальне і не напитися його.

Реалії воєнного часу повернули у наше життя потребу зберігати пальне в каністрах та «баклажках», переливати його з тари в тару, з баку до баку та проводити деякі інші маніпуляції. При цьому лійка впорається не завжди – наприклад, коли ємність-донора не можна піднести та нахилити, або коли лійка через завеликий чи замалий діаметр не «конектиться» з горловиною тари. І тоді на порятунок приходить шланг.

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Але приходить він разом зі своєю одвічною проблемою: щоб пальне почало перетікати, йому потрібно завдати первинного імпульсу – підсмоктати. А ця маніпуляція пов’язана з вдиханням парів бензину чи «дизелю» або навіть з вимушеним питтям нафтопродукту. Це, звісно, зовсім не корисно для організму.

Коли потрібен шланг для переливання пального?

Принцип перекачування палива звичайним шлангом досить простий: ємність з пальним має бути вище порожньої, в неї встромляється один кінець шланга, а з другого людина повинна зробити кілька швидких засмоктувань – і, хутко,витягнувши шланга з рота, перенаправити його в порожню каністру. Якщо пощастить, в неї відразу потече бензин. Якщо ні – операцію доведеться повторити, отримуючи додаткову порцію бензинових випарів і певну кількість власне пального, яке потрапило у шланг під час першої спроби.

В деяких випадках лійка і шланг замінюють одне одного, в деяких – альтернативи шлангу немає. Він потрібен:

щоб відібрати пальне з бака машини до каністри;

злити пальне з великої ємності, яку важко тримати у руках над лійкою – з бочки, великої каністри (понад 30 л);

існує необхідність заправити бак, але немає лійки або коли її носик не входить в клапан бензобака.

Власне шланг може бути різним, але для перекачування пального підійде не кожен.

Гумовий шланг

Класичний гумовий шланг легко знайти якщо не у власному гаражі, то у найближчому господарському магазині. Але бажано, щоб шланг був стійким до нафтопродуктів – так званий бензостійкий, інакше він стане для вас «одноразовим». Головна проблема – необхідність засмоктувати пальне ротом, і чим шланг товстіший, тим це буде важче. З іншого боку, через тонкий шланг пальне надходить повільніше.

Пластикова трубка

В магазинах господарчих товарів та на ринку можна придбати «на метр» гнучку прозору трубку діаметром близько 10 мм. Плюс її у тому, що завдяки еластичності її легко проштовхнути в горловину бака, а якщо діаметр буде невеликим, засмоктати пальне буде простіше. Проте жодних гарантій, що і з її допомогою не нап’єтесь бензину чи «дизелю». Ще один великий мінус багатьох подібних м’яких трубок в тому, що навіть після одного використання вона незабаром «задубіє» і користуватись нею стане не так зручно.

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Шланг з «грушею»

Ще в часи, коли бензин був етильованим (а значить, отруйним), промисловість почала випускати шланги з вбудованою ручною помпою – грушею. Вона повинна замінити легені людини в момент створення розрядження в шлангу, однак це виходить не завжди. Оскільки такими приладами ми користуємося, на щастя, не щодня, у груші зазвичай пересихає клапан. І якщо не допомогти йому власними легенями чи порцією пального, діла не буде.

Лійка (воронка)

Попри багатовікову історію, це вельми обмежений у своєму функціоналі предмет. Перш за все, через розмаїття діаметрів та клапанів у горловинах паливних баків сучасних машин.

Наприклад, в сучасних дизелях в бак «не влазить» ані надто товста, ані надто тонка лійка чи пістолет паливної колонки АЗС. По-друге, для заправки пального у бак часто годиться лише спеціальна «бокова» лійка.

Возити з собою в машині лійку не дуже зручно навіть у машинах з просторим багажником: «ароматна», громіздка, через круглу форму може кататись по багажнику на ходу. Таким чином, навіть те, що цей девайс простий і безвідмовний, не робить його ідеальним рішенням. У тому сенсі, що лійку доведеться шукати під свої потреби.

Електропомпа

Варіант набагато безпечніший та ефективніший за вищезгадані «легеневі» варіанти. Але для більшості з автомобілістів це буде занадто – і в плані ціни, і в плані продуктивності. Недолік в досить частій недостатній надійності більшості моделей таких пристроїв, а ще – в необхідності протягувати дріт до акумулятора, гнізда підкурювача або іншої розетки.

При цьому треба враховувати близькість легкозаймистих парів пального, до електричного підключення мають бути особливі вимоги (щоб з’єднання не іскрило). Якщо мова йде про електропомпи від батарейок на акумуляторах, то тут постійно треба думати, щоб вони були зарядженими.

Шланг-насос

Дивовижна за своєю простотою і дотепністю конструкція від вітчизняного виробника автозапчастин компанії ATP. Це просто шланг з вбудованим зворотним клапаном. Щоб бензин чи дизпаливо почали переливатися з однієї місткості в іншу, треба лише кілька разів порухати вперед-назад шлангом, встромленим у тару з пальним. І все – з іншого кінця шланга одразу ж починає текти рідина, яка, до речі, може бути не лише нафтопродуктом, а й чимось іншим. Як це працює, можна подивитись на відео..

Продуктивність пристрою чималенька, її визначити можна за назвою: індекс 20 до «Торнадо» означає діаметр шланга. Виробник заявляє (а користувачі підтверджують), що 10 літрів бензину перетікає через такий шланг за 1 хвилину. Є і більш продуктивні шланги-насоси лінійки «Торнадо» з індексом 26. Також вони бувають короткими (1,85 м і 2,0 м) і довгими – для бочок та вантажівок (2,45 м і 3,0 м). Оскільки сам шланг прозорий, тому для того, хто переливає пальне, залишається просто слідкувати, щоб потік пального не переривався.

Ламатись або псуватись через бездіяльність тут просто нічому, адже помпа являє собою трубку з двома елементарними деталями всередині – капроновою кулькою, що не зношується, і пружиною. Додатковий позитивний момент – суцільна автономність «Торнадо», адже помпі не потрібні ані електрика, ані простір для «танців з бубоном» у тісному просторі між бортом машини й стінкою гаража.

Нагадаємо, що в Україні заборонили продавати низькоякісне пальне.

Резюме “Авто24”

Якщо ситуація з перекачуванням пального для вас – всього лише разове, нетипове явище, то можна обійтися лійкою, шлангом чи іншим підручним засобом. Проте, коли ви вже вирішили купувати той чи інший пристрій в магазині, то радимо придбати щось більш-менш гідне – безпечне і довговічне.