Где заправить автомобиль действительно качественным топливом

Всем известно, что топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах Евросоюза, имеет лучшие и стабильные показатели качества. То же можно сказать о продукции из США. Именно таким топливом обеспечивает украинцев предприятие с иностранными инвестициями “АМИК УКРАИНА”, работающая под брендом AMIC ENERGY.

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На украинских АЗК сети топливо поступает из Литовской Республики, Швеции, Германии, Польши, а также дизтопливо еще и из США. Все нефтепродукты сети соответствуют самому высокому экологическому стандарту “Евро-5”.

Кроме проверенных источников поставки, AMIC ENERGY обеспечивает надежную логистику и хранение топлива – на всех этапах до бака потребителя.

Более того, каждый автовладелец может убедиться в подлинности показателей, получив информацию на АЗС в соответствии с сертификатами, которые выдают на каждую партию топлива.

Заправляя свое авто на АМИС ENERGY, можно быть уверенным, что это качественное европейское топливо. Фото АМИС ENERGY

Качество и соответствие топлива на АЗС AMIC ENERGY также доказано проверками независимых тестирований. В частности Институт потребительских экспертиз признал бензин А-95, дизельное топливо и жидкость для дизельных двигателей AdBlue в этой сети полностью соответствующими европейским стандартам. Также эксперты института признали точность налива топлива на АЗК AMIC ENERGY.

Следующий критерий выбора топлива для украинцев – цена. Обеспечивая высокое качество нефтепродуктов, AMIC ENERGY позиционирует себя в средней ценовой группе, занимая определенную долю рынка. Кроме того, для владельцев карты лояльности MyAmic существует постоянная мгновенная скидка в 0,5 грн на литр, а также другие выгодные акции на топливо и товары в магазине и кафе, что могут значительно увеличить выгоду потребителю.

Для участников программы лояльности My AMIC топливо всегда на 0,5 грн дешевле, чем на потолке. Фото AMIC ENERGY

Для примера, на выходных действует акция “Ценопад выходного дня”, где стоимость топлива снижается до – 2 гривен за литр. К тому же при покупке чего-то вкусненького из товаров собственной сети кафе “Food Point” предоставляется дополнительная скидка в – 1 грн/литр. Это делает предложение AMIC ENERGY по-особенному привлекательным для тех автовладельцев, которые хотят подготовиться к рабочей неделе на выходных.

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К слову, кроме стандартных видов топлива экологического стандарта “Евро-5”, в сети АЗК AMIC ENERGY доступны и премиальные виды нефтепродуктов А95 Premium и ДТ Premium. Это еще одно качественное европейское топливо, но с добавками известных мировых брендов, которые имеют очищающие свойства.

Благодаря этим добавкам топливная система автомобиля мягко очищается, а производительность двигателя улучшается. Премиальные виды предназначены для тех автовладельцев, которые максимально требовательны и стремятся держать топливную систему своего авто в абсолютной чистоте.

Таким образом, заправляя машину на АЗК AMIC ENERGY, украинские автовладельцы всегда могут быть уверены в отличном качестве европейского топлива, которое к тому же имеет конкурентную цену. А используя программу лояльности в сочетании с актуальными акциями, есть возможность получить значительную выгоду на привычном деле.