Проверка жидкости AdBlue на украинских АЗС: большинство не соответствует стандартам

Большинство современных дизельных двигателей, которые соответствуют экологическим нормам Евро5 и Евро6, оборудованы системами SCR (Selective Catalytic Reduction), то есть катализаторами, которые с помощью реагента AdBlue очищают выхлопные газы дизельных двигателей. Это касается как легковых, так и грузовых автомобилей, а также сельскохозяйственной техники и даже промышленных электрогенераторов.

Именно поэтому спрос на эту жидкость в Украине постоянно растет. Реагент AdBlue в основном реализуют через сети АЗС, а львиная доля рынка сейчас принадлежит украинским производителям.

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Производство реагента является очень прибыльным бизнесом, поскольку он не требует каких-то сверхсовременных технологий или строительства заводов. Вместе с тем, качество AdBlue очень зависит от качественных компонентов, системы логистики и хранения.

Использование же некачественного реагента может привести к выходу из строя системы очистки выхлопных газов, и соответственно, к серьезным финансовым проблемам у владельцев авто. Поэтому что именно нам продается под видом AdBlue, проверили эксперты Института потребительских экспертиз.

Что такое AdBlue

Сначала о том, что собственно такое – жидкость AdBlue. Фактически это раствор технически чистой мочевины (32,5%) в максимально очищенной, деминерализованной воде (67,5%). Он применяется как дополнительная рабочая жидкость в дизелях, которая впрыскивается в поток отработанных газов в присутствии катализатора. При этом происходит реакция преобразования вредного оксида азота на безопасные азот и воду.

Сам катализатор всегда должен оставаться чистым, поскольку он боится посторонних металлов, которые забивают поры и выводят его из строя. В свою очередь, эти металлы находятся в воде, именно для того ее так тщательно деминерализуют.

Соответственно, мочевина (карбамид) должна быть высокого уровня очистки (марка А), а не дешевой сельскохозяйственной, которая используется как удобрения на полях. И вода должна быть не “из-под крана”, а специальная. Конечно, качественные компоненты стоят дорого, чем и пользуются производители “псевдоAdBlue”, которые используют самые дешевые составляющие.

Чаще всего жидкость AdBlue на АЗС разливается из отдельных емкостей. Фото ИСЭ

Еще один нюанс: AdBlue – это запатентованная торговая марка ассоциации автомобильной промышленности Германии. Требования к реагенту AdBlue определяются стандартом ISO 22241. То есть именно это название может использоваться производителем только в том случае, если продукция одобрена Ассоциацией. Другие жидкости, которые производятся по собственным ТУ, и не сертифицированы Ассоциацией, так называться не могут. Поэтому в Украине их называют созвучными названиями типа “ЭкоБлю”, “Блютек” и тому подобное.

Что исследовали

Пренебрежение качеством может дорого обойтись владельцам дизельных авто. Использование подделки может привести к блокированию элементов дозирования AdBlue, что в свою очередь, приводит к выходу из строя дорогих компонентов, которые не подлежат ремонту. Кроме того, возможно загрязнение каталитического блока SCR, как результат, возможна полная блокировка выхлопной системы.

Сообщение на дизельном авто, которое выявило проблему с AdBlue. Фото ИСЭ

И наконец, проблема возникновения отложений мочевины в нейтрализаторе, что ведет к механическому повреждению элементов системы очистки отработанных газов.

Исследователи Института потребительских экспертиз отобрали пять проб AdBlue в наиболее популярных сетях АЗС. Были приобретены реагенты AdBlue от CrossChem (“КросХим” – один из крупнейших производителей в Украине), который реализуется в сетях АЗС AMIC, AVANTAGE 7, ОККО, KLO и др, GОWOG, реализуется в сети WOG, EcoBlue (БРСМ-Нафта, реализуется в собственной сети АЗС и производится согласно собственным ТУ, не является запатентованным реагентом AdBlue), TIZ Carbo-gaz, продается в сети SHELL и магазинах ATL, и “Блютек”, реализуемый в сети АЗС Marshall на разлив.

Результаты испытаний жидкости типа AdBlue в августе 2024 года на украинских АЗС:

Показатель,

ед. измерения На каких АЗС присутствуют Тара Содержание карбамида

в пределах Показатель преломления при 200С Щелочность Массовая концентрация, мг/кг

не более % в пределах % Меди Магния Натрия Цинк Норма, не более 31,8-33,2 1,3814-1,3843 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 CrossChem

(КросХим) AMIC, WOG, Avantage 7, OKKO, KLO разлив 32,68 1,3831 0,11 0 0,01 0,01 0 ВОГ WOG канистра 32,67 1,382 0,08 0 0,01 0,1 0 EcoBlue БРСМ-Нафта разлив 32,63 1,3827 0,01 0.74 1,52 2,7 0,47 TIZ Carbo-Gaz Shell, ATL канистра 32,49 1,3824 0,05 0.27 0,24 0,01 0,1 Блютек Маршалл разлив 32,61 1,383 0,008 0,018 0,67 1,8 0,018

Результаты основных показателей. Полностью исследование – на сайте Института потребительских экспертиз.

Эксперты разделили результаты на две зоны – “зеленую” и “красную”. В первую попали реагенты, которые полностью соответствовали нормативам ISO 22241 и были качественными, во вторую, соответственно, образцы с нарушениями, использование которых может привести к выходу из строя системы.

“Зеленая” зона

Лабораторные исследования показали, что только два реагента из пяти действительно являются AdBlue, то есть полностью соответствуют европейскому стандарту ISO 2224. В реагентах CrossChem и GОWOG было обнаружено нулевое значение концентрации вредных альдегидов, минимальные значения нерастворимого осадка (2,9 и 2,5 мг/кг соответственно при допустимых 5 мг/кг), а также незначительные концентрации металлов. Например, в растворе CrossChem совсем отсутствует железо и медь.

Такие показатели свидетельствуют об использовании при производстве качественного карбамида и правильной деминерализации воды. Также это может указывать на надежную систему логистики и хранения продукта, поскольку для AdBlue любой контакт с неподходящими материалами приводит к снижению качественных показателей.

“Красная” зона

В “красную” зону попали остальные три образца реагентов, что исследовались. В реагентах EcoBlue (БРСМ-Нафта) и “Блютек” (АЗС Marshall) превышена массовая концентрация содержания натрия. В EcoBlue (БРСМ-Нафта) это почти пятикратное превышение, “Блютек” – четырехкратное. Такие показатели могут говорить о том, что при производстве применяют не деминерализованную воду, а обычную, чуть ли не “из-под крана”.

Все отобранные “слепым методом” образцы реагента исследовались в лаборатории. Фото ИСЭ

Использование такой воды приведет к тому, что соли металлов могут забить поры катализатора, и он работать перестанет. Превышение натрия также косвенно сигнализирует о наличии в жидкости антислипающей добавки. Ее добавляют в сельскохозяйственный карбамид, чтобы удобрения не слипались. То есть существует большая вероятность, что в этих реагентах использовано дешевый неочищенный “сельскохозяйственный” карбамид. Это опасно, поскольку преувеличение натрия выводит из строя систему селективной каталитической нейтрализации SCR.

В реагенте EcoBlue (БРСМ-Нафта) также вдвое-втрое превышено содержание меди, магния и цинка, в “Блютека” также повышенное содержание магния, хоть и не кардинально. Реагент от TIZ Carbo-gaz значительно улучшил свои показатели с прошлого исследования год назад, но все же не дотянул до норматива с концентрацией меди.

В целом, наличие всех этих примесей в жидкости может привести к достаточно быстрому выходу из строя катализатора, а дальше может произойти даже накопление известковых отложений, которые закупорят блок SCR, а затем и всю выхлопную систему.

Кстати что такое AdBlue и как ее выбирать

В общем, тест показал, что прогресса в разрезе качества на рынке AdBlue нет. Как и в прошлом году, 70% украинского рынка AdBlue не соответствует нормативам ISO 22241. Более того, выглядит так, что производители этого фальсификата все еще экономят на компонентах для большей выгоды.

Для автовладельцев такая экономия может вылезти боком – а именно привести к дорогостоящему ремонту. Для пешеходов тоже беда – дизельных автомобилей в Украине много, а в крупных городах и так не хватает чистого воздуха. С другой стороны, ответственные производители тоже есть, и даже в сложных условиях военного времени они не допускают компромиссов с качеством.