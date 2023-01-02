Как бы ни противились консервативные отечественные автомобилисты, но высокие технологии наступают. Сложные современные дизели доминируют на вторичном рынке Европы, а потому и в Украине стали привычными моторы классов Евро-5 и Евро-6. Здесь и выяснилось, что у таких машин на борту не один бак, а два… Так что надо заливать в емкость с голубой пробкой – и надо ли вообще?

Еще десять лет назад такая идея воспринималась бы как шутка: заправлять автомобиль каким-то недешевым веществом не для того, чтобы он ехал, а для того, чтобы газы в выхлопной трубе были чище! Но сознание людей легко трансформируется, и вот уже многие украинские владельцы автомобилей (даже подержанных!) регулярно заправляются не только дизтопливом, но и мочевиной.

У современных дизелей экостандарта Евро-6 две заправочные горловины. Голубая для водного раствора карбамида – мочевины (DIN 70070 и ISO 22241).

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Для чего нужна AdBlue

Раствор карбамида (мочевины) химики называют AUS 32, но в Германии для него изобрели красивое товарное название AdBlue. Ученые посоветовали конструкторам впрыскивать данную смесь прямо в выхлопную трубу – там она реагирует с окислами азота и разлагает их на чистый азот и водяной пар. Другого способа очистить выхлоп от очень вредных азотных соединений в 2005 году не изобрели, а новому стандарту Евро-4 нужно было как-то угождать.

Систему впрыска AdBlue назвали SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное каталитическое восстановление). Сначала ее устанавливали на многолитровые дизели грузовиков, позже – и на легковые автомобили, начав со стандарта Евро-5. Сегодняшние дизельные автомобили, соответствующие нормам Евро-6 (2015 – 2019 гг.) и Евро-6d (с 2021 г.), непременно имеют систему SCR и дополнительную заправочную горловину с голубой пробкой.

Система впрыска AdBlue в поток выхлопных газов достаточно сложна. Уже после форсунки стоит катализатор, который не стоит подвергать обработке остатками некачественного реагента.

Какая бывает мочевина

Называть AdBlue мочевиной неправильно, ведь это всего-навсего ее 32,5-процентный водный раствор. Мочевина (она же карбамид) всегда была распространенным продуктом, ведь карбамид массово используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Но для заправки в автомобиль его использовать нельзя, поскольку он имеет примеси, в том числе предотвращающие спрессовку гранул во время хранения. Предназначенный для автомобилей AdBlue производится из карбамида высокой степени очистки.

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Что будет, если залить некачественный AdBlue

Казалось бы, чего бояться, если AdBlue впрыскивается не в двигатель, а в выхлопную систему – чем ей можно навредить? Но основная неувязка состоит в том, что после впрыска реагента в выхлоп по ходу его потока стоит каталитический нейтрализатор. Вообще у дизеля он достаточно долговечен, но "орошение" натрием, магнием, альдегидами и другими примесями из "колхозной" мочевины на пользу ему не пойдет.

Между тем, покупая реагент для своего автомобиля, можно легко "нарваться" на контрафактный продукт, изготовленный именно из сельскохозяйственной мочевины. Еще одна опасность, связанная с некачественной смесью – загрязнение дозирующих приборов системы SCR механическими частицами, то есть элементарной грязью. Также возможно закупоривание каналов SCR известковыми отложениями – из-за чрезмерного содержания кальция, тоже встречающегося в дешевых некачественных растворах карбамида.

Типичный автомобиль С-класса обычно имеет бак на 10 л реагента AdBlue. Этого достаточно примерно на 10 тыс. км. пробега.

Где покупать AdBlue

Вариантов немало: AdBlue продается на АЗС на разлив из специальной колонки, там же препарат предлагается расфасованным в канистру, также препарат есть в магазинах автотоваров и в интернете. Сетевые заправки часто имеют для AUS 32 собственную торговую марку, поскольку AdBlue – это зарегистрированный бренд одной из немецких организаций. Как по нам, главным критерием при выборе может быть имя – продукта или точки продаж – которому вы доверяете. Главное, понимать, что не стоит экономить на жидкости для автомобиля, ремонт которого может вылиться в сотни, а то и в тысячи евро.

Рекомендация Авто 24

Говоря о выборе AdBlue, важно помнить об одном техническом нюансе. Работники дизельного сервиса говорят, что системы впрыска мочевины не любят, когда жидкость заканчивается и в систему дозировки (в насос) попадает воздух. Зачастую это заканчивается недешевым ремонтом. Так что иногда бывает важнее не выбрать лучшую марку AdBlue, а вовремя пополнить бачок хотя бы каким-нибудь сортом заветного раствора. Поэтому, пожалуй, в дизельной машине, выезжающей на дальние маршруты, стоит иметь в багажнике небольшой запас проверенного реагента.

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