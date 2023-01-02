Скільки б не опиралися консервативні вітчизняні автомобілісти, але високі технології наступають. Складні сучасні дизелі домінують на вторинному ринку Європи, а відтак і в Україні стали звичними мотори класів Євро-5 та Євро-6. Тут і з’ясувалося, що у таких машин на борту не один бак, а два… Так що треба заливати у ємність з блакитним корком – та й чи треба взагалі?

Ще десять років тому така ідея сприймалося б як жарт: заправляти автомобіль якоюсь недешевою речовиною не для того, щоб він їхав, а для того, щоб гази у вихлопній трубі були чистішими! Але свідомість людей легко трансформується, і ось уже багато хто з українських власників автомобілів (навіть вживаних!) регулярно заправляє машину не лише дизпаливом, а й сечовиною.

У сучасних дизелів екологічного стандарту Євро-6 дві заправні горловини. Блакитна для водного розчину карбаміду – сечовини (DIN 70070 и ISO 22241).

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Для чого потрібна AdBlue

Розчин карбаміду (сечовини) хіміки називають AUS 32, але для нього у Німеччини винайшли красиву товарну назву AdBlue. Науковці порадили конструкторам впорскувати дану суміш просто у вихлопну трубу – там вона реагує з окислами азоту і розкладає їх на чистий азот і водяну пару. Іншого способу очистити вихлоп від дуже шкідливих азотних сполук у 2005-му році не винайшли, а новому стандарту Євро-4 треба було якось догоджати.

Систему впорскування AdBlue назвали SCR (Selective Catalytic Reduction, селективне каталітичне відновлення). Спершу її встановлювали на багатолітрові дизелі вантажівок, пізніше – і на легкові авто, розпочавши зі стандарту Євро-5. Сьогоднішні дизельні автівки, що відповідають нормам Євро-6 (з 2015 р.) та Євро-6d (з 2021 р.), неодмінно мають систему SCR та додаткову заправну горловину з блакитною пробкою.

Система впорскування AdBlue у потік вихлопних газів доволі складна. Вже після форсунки стоїть каталізатор, який не варто піддавати “обробці” залишками неякісного реагенту.

Яка буває сечовина

Називати AdBlue сечовиною неправильно, адже це всього лише її 32,5-відсотковий водний розчин. Сечовина (вона ж карбамід) завжди була поширеним продуктом, адже карбамід масово використовується у сільському господарстві в якості добрива. Але для заправки в автомобіль його використовувати не можна, оскільки він має домішки, зокрема ті, що запобігають спресовуванню гранул під час зберігання. Призначений для автомобілів AdBlue виготовляють з карбаміду високого ступеню очищування.

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Що буде, якщо залити неякісний AdBlue

Здавалося б, чого боятися, якщо AdBlue впорскується не в двигун, а у вихлопну систему – чим реагент може там нашкодити? Але головна проблема у тому, що після впорскування речовини у вихлоп по ходу його потоку стоїть каталітичний нейтралізатор. Взагалі у дизеля він доволі довговічний, але “зрошення” натрієм, магнієм, альдегідами та іншими домішками з “колгоспної” сечовини на користь йому не піде.

Між тим, купуючи реагент для свого автомобіля, можна легко “нарватися” на контрафактний продукт, виготовлений саме з сільськогосподарської сечовини. Ще одна небезпека, пов’язана з неякісним AdBlue – забруднення дозуючих приладів системи SCR механічними частинками, тобто елементарним брудом. Також можливе закупорювання каналів SCR вапновими відкладеннями – через надмірний вміст кальцію, що теж трапляється у дешевих неякісних розчинах карбаміду.

Типовий авто С-класу зазвичай має бак на 10 л реагенту AdBlue. Цього вистачає орієнтовно на 10 тис. км. пробігу.

Де купувати AdBlue

Варіантів чимало: AdBlue продається на АЗС на розлив зі спеціальної колонки, там же препарат пропонується розфасованим у каністру, так само він є у магазинах автотоварів та в інтернеті. Мережеві заправки часто мають для AUS 32 власну торгову марку, оскільки AdBlue – це зареєстрований бренд однієї з німецьких організацій. Як на нас, головним критерієм при виборі може бути ім’я – продукту чи точки продажу – якому ви довіряєте. Головне, розуміти, що не варто економити на рідині для автомобіля, ремонт якого може стати у сотні, а то й тисячі євро.

Рекомендація Авто 24

Говорячи про вибір AdBlue, важливо пам’ятати про один технічний нюанс. Працівники дизельного сервісу говорять, що системи впорскування сечовини не люблять, коли рідина закінчується і до системи дозування (насоса) потрапляє повітря. Часто це закінчується недешевим ремонтом. Тож іноді буває важливішим не обрати найкращу марку AdBlue, а вчасно поповнити бачок хоча б якимось сортом заповітного розчину. Тому, певно, в дизельній машині, яка виїздить на далекі маршрути, варто мати в багажнику невеликий запас якісного реагенту.

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