Какое дизельное топливо заливают в наши баки на украинских АЗС

Полгода назад эксперты Института потребительских экспертиз обнаружили, что более трети дизельного топлива на украинских заправках было фальсификатом. Поэтому очередная проверка не предвещала ничего хорошего, ведь сейчас, по словам экспертов, маржа на продаже дизеля достигает 10 гривен на литре.

Такой заработок – это сверхприбыли для "бодяжников", поскольку они еще и не платят налоги.

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Но реальная ситуация оказалась противоположной – только две пробы из 17 имели нарушения, но и те не катастрофические. Эксперты говорят, что возможными причинами таких неожиданных улучшений стало возвращение в законное поле стандартов Евро 5, и соответствующее усиление контроля со стороны карательных органов за нелегальными производствами. Факт остается фактом – сейчас риск нарваться на некачественную "солярку" остался только у наиболее ярых "бодяжников" и подзаборных "бочек", которым вообще законы не писаны.

Итак, специалисты Института потребительских экспертиз отправили в лабораторию образцы из 17 сетей, из разных регионов страны. Эксперты проверили качество дизельного топлива в крупных и средних сетях SOCAR, AMIC, PARALLEL, KLO, ОККО, PRIME, UPG, SHELL, БРСМ-Нафта, ANP, VST, BVS, MARKET, MARSHALL, а также в некоторых региональных сетях (популярные харьковские SVR и ОВИС), ну и конечно, на нелегальных "бочках".

В лаборатории проверили по таким параметрам, как температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность. Фото ИСЭ

Все перечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – воздуху, которым мы дышим.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на сегменты – зеленый, синий и красный. В первый попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, но было на предельных показателях. В красной – сети, топливо в которых оказалось некондиционным, то есть не соответствовало нормативам стандарта.

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Результаты исследований дизтоплива в мае 2024 года

Исследования по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Плотность при температуре +15°С, кг/м3 Температура вспышки в закрытом тигле, °С Содержание серы, мг/кг Норматив 820-845 не ниже 55, °С не более 10 мг/кг SOCAR 833,6 71 4 АМИК 833,8 70 3 КЛО 833,6 70 4 ПРАЙМ 831,2 69 4 ПАРАЛЛЕЛЬ 828,5 68 4 ОККО 833,6 64 8 SVR (Харьков) 835,7 65 7 УПГ 832,2 64 7 ANP 829,1 56 10 ВСТ 835,3 58 10 МАРШАЛЛ 828,2 59 9 ШЕЛЛ 827,2 62 9 БВС 828,2 65 10 МАРКЕТ 828,8 60 10 БРСМ-Нафта 830.8 55 24 ОВИС 829,3 56 13 Дизель – дисконт (бочка) 835,3 55 17

Зеленый сегмент

Из 17-ти участников сюда попали 8 сетей – AMIC, SOCAR, ОККО, KLO, PARALLEL, SVR, UPG и PRIME.

Прежде всего проверили главный показатель дизтоплива – содержание серы. Фактически, это главный маркер того, действительно ли топливо сделано в Европе, ведь очистить "солярку" от серы возможно только в условиях завода.

Несколько слов, почему это так важно. Сера убийственная для нейтрализаторов и сажевых фильтров, а также вместе с выхлопными газами отравляет воздух в городах. Например, если будет 1000 мг/кг (еще десять лет назад это было нормой), нейтрализатор может перестать эффективно работать после десяти – пятнадцати заправок. Со временем превышенная сера может стать причиной ремонта двигателя и элементов топливной системы. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг.

Меньше всего серы было определено в дизельном топливе AMIC (3 мг/кг), фактически отсутствует она и в SOCAR, KLO, PARALLEL и PRIME (по 4 мг/кг). Такие результаты уже ближе к нормативам Евро 6, а значит – это гарантированно европейское топливо.

Еще один четкий маркер оригинальной или поддельной "солярки" – температура вспышки дизельного топлива. Если в этом параметре есть нарушения – однозначно топливо чем-то разбавляли. Технически, этот показатель может показать, не попадали ли в солярку посторонние компоненты, которые могут привести, к примеру, к возгоранию "солярки" при аварии. Согласно ДСТУ, эта температура должна быть как минимум 55 °C. Рекордный результат, 71 градус у "дизеля" от SOCAR, практически такие же цифры у AMIC и KLO – по 70 единиц. Кстати, впервые в истории исследований Института, в этом параметре не было выявлено нарушений ни у одного из участников теста.

Синий сегмент

Вторая по численности группа – "синяя", куда отнесены сети, где параметры дизельного топлива соответствовало всем требованиям ДСТУ, но на грани нормативов, то есть без запаса по качеству.

Группа оказалась достаточно большой – здесь сети SHELL, ANP, BVS, MARKET, MARSHALL, VST. Например, сера у всех образцов из этих сетей была "на максимуме" норматива – от 9 до 10 мг/кг. В дизельном топливе из ANP температура вспышки тоже была минимальная – 56 °C при минимальной возможной 55 °C.

Красный сегмент

К удивлению экспертов, в этот раз "красная" группа нарушителей оказалась очень немногочисленной. В аутсайдеры попали образцы, которые были приобретены в сетях БРСМ-Нафта, ОВИС и нелегальных "бочках". Проблемы были сосредоточены только в содержании серы. И если в ОВИС это незначительное превышение на 3 единицы (13 мг/кг), то в БРСМ-Нафта – почти в два половиной раза (24 мг/кг). Но для последней сети это можно считать большим достижением, ведь в прошлом исследовании серы в топливе БРСМ было обнаружено в 36 раз больше норматива (362 мг/кг). Так что прогресс не остановить.

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Выводы

Улучшение качества "солярки" – хорошие новости не только для владельцев легковых автомобилей на "тяжелом" топливе. Дизельное топливо используется бизнесом, государственными учреждениями критической и логистической инфраструктуры, аграриями, и конечно, Вооруженными силами Украины. Есть надежда, что теперь проблем с ремонтами станет меньше, а дышать в городах станет легче.

Автор: Дмитрий Гордиенко