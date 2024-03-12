Дизельные двигатели являются источником жизненной силы транспортного сектора, обеспечивая энергией грузовики и коммерческие транспортные средства по всему миру. Но иногда автопроизводители производят дизели, которые имеют ужасную репутацию.

Эрик из YouTube-канала I Do Cars узнает, почему двигатель Jeep EcoDiesel имеет такую плохую репутацию, в своем последнем видео о демонтаже. Двигатель оказался серьезно поврежденным изнутри и эта поломка имеет свою причину.

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Сначала такие двигатели устанавливались в последнем поколении Jeep Grand Cherokee и версиях Ram 1500, они хорошо известны тем, что преждевременно выходят из строя, имеют сложные для поиска детали и сложные в ремонте.

Единственная причина, почему мы знаем, что этот двигатель плохой, это то, что он заклинил. Его нельзя было крутить вручную, что указывает на то, что что-то пошло не так с шатунами или коленчатым валом. Внешне он выглядит достаточно здоровым, без видимых повреждений. Судя по головкам, вы бы не узнали, что он сломан. Места под клапанными крышками как новые, без всяких пятен и минимальных царапин.

Лишь когда Эрик удаляет головы, повреждения становится очевидным. Один из поршней в какой-то момент врезался в клапаны, оставив четкий отпечаток на его грани. Конечно, когда масляный поддон снимается, мы можем увидеть большое количество металлической стружки, которая, по словам Эрика, ранее служила подшипниками для шатунов.

Подшипники распались, в результате чего один из колпачков штока отсоединился от штока, освободив коленчатый вал и втиснув поршень в головку. Крышка штока подскочила в картере перед тем, как заклинить между коленчатым валом и блоком.

Эрик подозревает, что к поломке привели отсутствие технического обслуживания и недостаточная площадь поверхности для подшипников. Глядя, как он зарабатывает на жизнь, разбирая такие двигатели, мы подозреваем, что он что-то наткнулся. Эрик разбирал многочисленные EcoDiesels и говорит, что все они имели подобные проблемы с днищем.