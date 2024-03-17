Дизельні двигуни є джерелом життєвої сили транспортного сектору, забезпечуючи енергією вантажівки та комерційні транспортні засоби по всьому світу. Але іноді автовиробники виробляють дизелі, які мають жахливу репутацію.

Ерік з YouTube-каналу I Do Cars дізнається, чому двигун Jeep EcoDiesel має таку погану репутацію, у своєму останньому відео про демонтаж. Двигун виявився серйозно пошкодженим зсередини і ця поломка має свою причину.

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Спочатку такі двигуни встановлювались в останньому поколінні Jeep Grand Cherokee і версіях Ram 1500, вони добре відомі тим, що передчасно виходять з ладу, мають складні для пошуку деталі та складні у ремонті.

Єдина причина, чому ми знаємо, що цей двигун поганий, це те, що він заклинив. Його не можна було крутити вручну, що вказує на те, що щось пішло не так із шатунами чи колінчастим валом. Зовні він виглядає досить здоровим, без видимих пошкоджень. Судячи з головок, ви б не дізналися, що він зламаний. Місця під клапанними кришками як нові, без жодних плям і мінімальних подряпин.

Лише коли Ерік видаляє голови, пошкодження стає очевидним. Один з поршнів в якийсь момент врізався в клапани, залишивши чіткий відбиток на його грані. Звичайно, коли масляний піддон знімається, ми можемо побачити велику кількість металевої стружки, яка, за словами Еріка, раніше служила підшипниками для шатунів.

Підшипники розпалися, в результаті чого один із ковпачків штока від’єднався від штока, звільнивши колінчастий вал і втиснувши поршень у головку. Кришка штока підскочила в картері перед тим, як заклинити між колінчастим валом і блоком.

Ерік підозрює, що до поломки призвели відсутність технічного обслуговування та недостатня площа поверхні для підшипників. Дивлячись, як він заробляє на життя, розбираючи такі двигуни, ми підозрюємо, що він щось натрапив. Ерік розбирав численні EcoDiesels і каже, що всі вони мали подібні проблеми з днищем.