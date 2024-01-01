Бензин дорожает - качество падает: исследование

Недавно парламент принял закон, которым предусматривает постепенное увеличение налогов на топливо. Впрочем, не все захотят их платить – а значит увеличится оборот “теневых” схем и недолива и фальсификации топлива на АЗС.

Пока что за счет снижения глобальных цен на нефть, бензины и дизель подорожали не критично, в отличие от автомобильного газа. Что сейчас происходит с качеством самого популярного бензина А-95, действительно ли на рынок хлынула волна "бодяги", проверили эксперты Института потребительских экспертиз.

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Проверка образцов "девяносто пятого" проводилась на всей территории страны, в крупных городах и вдоль трасс. Оказалось, что в целом катастрофы с качеством пока не произошло, но многочисленная группа сетей АЗС все же продает не качественное топливо.

Пробы бензина А-95 были приобретены в крупнейших всеукраинских сетях (УКРНАФТА, SOCAR, ОККО, AMIC Energy, ANP, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта), а также у серьезных региональных игроков (столичная KLO, на юго-востоке PARALLEL, на Днепропетровщине VOSTOKGAZ, ФАКТОР, харьковские MARSHALL и SVR, запорожская ZOG, полтавская BVS, одесская VST).

Эксперты посетили также и небольшие сети, которые оперируют также в райцентрах и небольших городах (MAN GO, MARKET, ESKO).

Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на группы – "зеленую", "синюю" и "красную". В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, "синюю" – образцы без нарушений, но "без запаса прочности", то есть на грани разрешенных значений. И наконец, "красная" – сети, топливо на которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ. Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола.

Все отобранные на АЗС образцы бензина проверялись в сертифицированной лаборатории. Фото wayhomestudio с Freepik

АЗС Октановое число (опыт. метод) Содержание серы, мг/кг Объемная доля ароматических углеводородов, % Объемная доля бензола, % Норматив по ДСТУ 7687:2015 > 95 ед. < 10 < 35 < 1,0 SOCAR 95,8 5 26,6 0,72 УКРНАФТА 95,7 5 25,3 0,75 AMIC Energy 95,7 5 25,8 0,60 KLO 95,5 6 26,4 0,61 VOSTOKGAZ (Днепр, Кривой Рог) 95,5 7 25,4 0,70 PARALLEL 95,5 8 29,7 0,64 SVR (Харьков) 95,6 7 27,7 0,85 ОККО 95,2 5 30,2 0,74 ZOG (Запорожье) 95,4 7 32,4 0,80 UPG 95,3 10 30,2 0,87 ФАКТОР 95,0 10 28,3 0,93 БВС 95,7 9 33,0 0,9 SHELL 95,3 10 28,0 0,5 БРСМ-НАФТА 94,5 8 8,8 2,2 MARSHALL 95,3 10 36,0 0,96 ANP 95,3 10 12,4 1,1 VST (Одесса) 95,1 10 25,7 1,2 РЫНОК 95,5 12 30,2 0,64 ESKO (Киев) 95,3 10 36,2 0,92 MAN GO 94,5 13 35,7 0,7

Зеленая группа

"Зеленая" группа лидеров остается стабильной. Крупные частные сети (SOCAR, AMIC Energy, ОККО, KLO) в очередной раз подтвердили свой статус ответственных и технологических компаний, на которых практически исключено появление не качественного бензина. Но и государственная УКРНАФТА, которая значительно расширилась в последнее время за счет конфискованных активов, не отстает. Компания активно совершенствует свои станции, вкладывается в логистику и контроль качества. И похоже, это у них получается.

Удивило экспертов довольно значительное количество региональных игроков из восточных регионов страны. Несмотря на приближенность этих регионов к фронту, и соответственно, удаленность от западных границ, откуда идет львиная доля поставок топлива, в этих сетях не допускают компромиссов с качеством. Казалось бы, нет контроля, "война спишет" – но нет. Поэтому сети PARALLEL, VOSTOKGAZ, SVR и ZOG как минимум заслуживают уважения своих клиентов.

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Показатели бензинов всех членов "зеленой" группы превышали требования ДСТУ. Эксперты начали с замеров октанового числа, которое является главным параметром для безупречной работы двигателя. Значение должно быть не ниже 95 единиц. Наибольший показатель зафиксирован у "девяносто пятого", приобретенного в сети SOCAR, бензин в этой сети почти 96-й (95,8 ед.). Отличные результаты также в AMIC Energy и KLO (по 95,7 ед.). При таких показателях октанового числа двигатель работает ровно и отдает полную мощность, а расход топлива меньше. Другие участники тоже имеют запас октана около 0,5 единицы.

Далее померили содержание серы – наиболее вредного для двигателя и экологии вещества. Чем больше ее в топливе, тем меньше будет ресурс двигателя, его беспроблемная эксплуатация. Также это важно для людей в городах, ведь оксид серы, который выбрасывается с выхлопом авто, отравляет воздух на улицах. 10 мг/кг – максимум, который допускает норматив Евро 5. Сразу в четырех образцах (SOCAR, AMIC, ОККО, УКРНАФТА) серы оказалось почти вдвое меньше – всего 6 мг/кг. Также значительно ниже норматива серы было в бензине KLO.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значения в пределах нормы, наименьшее количество у VOSTOKGAZ и УКРНАФТА – лишь чуть более 25%, при требовании не более 35.

Чтобы определить состав бензина, проводили химические пробы. Фото Freepik

И наконец, определили еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества "убивает" катализатор, и также может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз. Наиболее "чистый" бензин – в AMIC Energy (0,60 % при норме не выше 1%), низкие значения зафиксированы в PARALLEL и KLO. Вывод экспертов – вышеуказанное топливо является заводским, которое транспортировалось и хранилось согласно нормам и не подвергалось внешнему вмешательству.

Синяя группа

В "синюю" часть таблицы попали крупные сети UPG и SHELL, а также региональные ФАКТОР и BVS. Бензины А-95 на этих заправках соответствовали нормативам ДСТУ, но с показателями, вплотную приблизились к предельным нормам. В основном это касалось содержания серы – почти во всех 10 мг/кг при предельных 10.

Красная группа

В "красной" группе нарушителей те же, что и всегда. В общем, как и в прошлом исследовании, треть всех образцов, проверенных в лаборатории, имела нарушения качества. В "красной" зоне оказались крупные сети БРСМ-Нафта, ANP, MARSHALL и региональные игроки VST, MAN GO, MARKET, ESKO. К счастью, на этот раз нарушения были не рекордными. Только два образца имели превышение содержания серы, которую невозможно удалить из топлива в не заводских условиях.

Превышения не были "смертельными" – в А-95 из сетей MAN GO и MARKET содержание 13 и 12 мг/кг соответственно, при норме не выше десяти. Это неприятно, но и не так, как в прошлом исследовании, когда в одной из проб было зафиксировано превышение в 380 раз. Прогресс!

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При проверке ароматических углеводородов нарушения также были незначительны, на один процент. Они зафиксированы в бензинах MARSHALL, ESKO и MAN GO. А вот у БРСМ-Нафта интереснее – здесь показатель ароматики оказался всего 8,8% при норме до 35%. Это тоже аномальное значение, а последствия могут привести к снижению энергоэффективности топлива, то есть авто просто может "не ехать". Вместе с тем, ядовитый бензол в этом образце оказался в более чем вдвое выше нормы. В любом случае, двигатель такое топливо будет "переваривать" скорее всего, трудно.

По словам директора Института потребительских экспертиз Юрия Чорнобривца, "исследование показало, что сейчас ситуация с качеством бензина далека от идеала, но не катастрофической. Но отмечает, что при условии существенного роста цены топлива в будущем, это может активизировать производителей "бодяги". В свою очередь, это больно ударит по бюджетам любителей экономии на стоимости топлива, потому что ремонты авто сейчас очень не дешевые".