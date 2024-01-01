Бензин дорожает - качество падает: исследование

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Не любой бензин на АЗС стоит заливать в свои авто
Недавно парламент принял закон, которым предусматривает постепенное увеличение налогов на топливо. Впрочем, не все захотят их платить – а значит увеличится оборот “теневых” схем и недолива и фальсификации топлива на АЗС.
Пока что за счет снижения глобальных цен на нефть, бензины и дизель подорожали не критично, в отличие от автомобильного газа. Что сейчас происходит с качеством самого популярного бензина А-95, действительно ли на рынок хлынула волна "бодяги", проверили эксперты Института потребительских экспертиз.
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Проверка образцов "девяносто пятого" проводилась на всей территории страны, в крупных городах и вдоль трасс. Оказалось, что в целом катастрофы с качеством пока не произошло, но многочисленная группа сетей АЗС все же продает не качественное топливо.
Пробы бензина А-95 были приобретены в крупнейших всеукраинских сетях (УКРНАФТА, SOCAR, ОККО, AMIC Energy, ANP, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта), а также у серьезных региональных игроков (столичная KLO, на юго-востоке PARALLEL, на Днепропетровщине VOSTOKGAZ, ФАКТОР, харьковские MARSHALL и SVR, запорожская ZOG, полтавская BVS, одесская VST).
Эксперты посетили также и небольшие сети, которые оперируют также в райцентрах и небольших городах (MAN GO, MARKET, ESKO).
Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на группы – "зеленую", "синюю" и "красную". В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, "синюю" – образцы без нарушений, но "без запаса прочности", то есть на грани разрешенных значений. И наконец, "красная" – сети, топливо на которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ. Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола.
Все отобранные на АЗС образцы бензина проверялись в сертифицированной лаборатории. Фото wayhomestudio с Freepik
|
АЗС
|
Октановое число
(опыт. метод)
|
Содержание серы, мг/кг
|
Объемная доля ароматических углеводородов, %
|
Объемная доля бензола, %
|
Норматив по ДСТУ 7687:2015
|
> 95 ед.
|
< 10
|
< 35
|
< 1,0
|
SOCAR
|
95,8
|
5
|
26,6
|
0,72
|
УКРНАФТА
|
95,7
|
5
|
25,3
|
0,75
|
AMIC Energy
|
95,7
|
5
|
25,8
|
0,60
|
KLO
|
95,5
|
6
|
26,4
|
0,61
|
VOSTOKGAZ
(Днепр, Кривой Рог)
|
95,5
|
7
|
25,4
|
0,70
|
PARALLEL
|
95,5
|
8
|
29,7
|
0,64
|
SVR (Харьков)
|
95,6
|
7
|
27,7
|
0,85
|
ОККО
|
95,2
|
5
|
30,2
|
0,74
|
ZOG (Запорожье)
|
95,4
|
7
|
32,4
|
0,80
|
UPG
|
95,3
|
10
|
30,2
|
0,87
|
ФАКТОР
|
95,0
|
10
|
28,3
|
0,93
|
БВС
|
95,7
|
9
|
33,0
|
0,9
|
SHELL
|
95,3
|
10
|
28,0
|
0,5
|
БРСМ-НАФТА
|
94,5
|
8
|
8,8
|
2,2
|
MARSHALL
|
95,3
|
10
|
36,0
|
0,96
|
ANP
|
95,3
|
10
|
12,4
|
1,1
|
VST (Одесса)
|
95,1
|
10
|
25,7
|
1,2
|
РЫНОК
|
95,5
|
12
|
30,2
|
0,64
|
ESKO (Киев)
|
95,3
|
10
|
36,2
|
0,92
|
MAN GO
|
94,5
|
13
|
35,7
|
0,7
Зеленая группа
"Зеленая" группа лидеров остается стабильной. Крупные частные сети (SOCAR, AMIC Energy, ОККО, KLO) в очередной раз подтвердили свой статус ответственных и технологических компаний, на которых практически исключено появление не качественного бензина. Но и государственная УКРНАФТА, которая значительно расширилась в последнее время за счет конфискованных активов, не отстает. Компания активно совершенствует свои станции, вкладывается в логистику и контроль качества. И похоже, это у них получается.
Удивило экспертов довольно значительное количество региональных игроков из восточных регионов страны. Несмотря на приближенность этих регионов к фронту, и соответственно, удаленность от западных границ, откуда идет львиная доля поставок топлива, в этих сетях не допускают компромиссов с качеством. Казалось бы, нет контроля, "война спишет" – но нет. Поэтому сети PARALLEL, VOSTOKGAZ, SVR и ZOG как минимум заслуживают уважения своих клиентов.
Кстати где заправить авто действительно качественным топливом
Показатели бензинов всех членов "зеленой" группы превышали требования ДСТУ. Эксперты начали с замеров октанового числа, которое является главным параметром для безупречной работы двигателя. Значение должно быть не ниже 95 единиц. Наибольший показатель зафиксирован у "девяносто пятого", приобретенного в сети SOCAR, бензин в этой сети почти 96-й (95,8 ед.). Отличные результаты также в AMIC Energy и KLO (по 95,7 ед.). При таких показателях октанового числа двигатель работает ровно и отдает полную мощность, а расход топлива меньше. Другие участники тоже имеют запас октана около 0,5 единицы.
Далее померили содержание серы – наиболее вредного для двигателя и экологии вещества. Чем больше ее в топливе, тем меньше будет ресурс двигателя, его беспроблемная эксплуатация. Также это важно для людей в городах, ведь оксид серы, который выбрасывается с выхлопом авто, отравляет воздух на улицах. 10 мг/кг – максимум, который допускает норматив Евро 5. Сразу в четырех образцах (SOCAR, AMIC, ОККО, УКРНАФТА) серы оказалось почти вдвое меньше – всего 6 мг/кг. Также значительно ниже норматива серы было в бензине KLO.
Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значения в пределах нормы, наименьшее количество у VOSTOKGAZ и УКРНАФТА – лишь чуть более 25%, при требовании не более 35.
Чтобы определить состав бензина, проводили химические пробы. Фото Freepik
И наконец, определили еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества "убивает" катализатор, и также может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз. Наиболее "чистый" бензин – в AMIC Energy (0,60 % при норме не выше 1%), низкие значения зафиксированы в PARALLEL и KLO. Вывод экспертов – вышеуказанное топливо является заводским, которое транспортировалось и хранилось согласно нормам и не подвергалось внешнему вмешательству.
Синяя группа
В "синюю" часть таблицы попали крупные сети UPG и SHELL, а также региональные ФАКТОР и BVS. Бензины А-95 на этих заправках соответствовали нормативам ДСТУ, но с показателями, вплотную приблизились к предельным нормам. В основном это касалось содержания серы – почти во всех 10 мг/кг при предельных 10.
Красная группа
В "красной" группе нарушителей те же, что и всегда. В общем, как и в прошлом исследовании, треть всех образцов, проверенных в лаборатории, имела нарушения качества. В "красной" зоне оказались крупные сети БРСМ-Нафта, ANP, MARSHALL и региональные игроки VST, MAN GO, MARKET, ESKO. К счастью, на этот раз нарушения были не рекордными. Только два образца имели превышение содержания серы, которую невозможно удалить из топлива в не заводских условиях.
Превышения не были "смертельными" – в А-95 из сетей MAN GO и MARKET содержание 13 и 12 мг/кг соответственно, при норме не выше десяти. Это неприятно, но и не так, как в прошлом исследовании, когда в одной из проб было зафиксировано превышение в 380 раз. Прогресс!
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При проверке ароматических углеводородов нарушения также были незначительны, на один процент. Они зафиксированы в бензинах MARSHALL, ESKO и MAN GO. А вот у БРСМ-Нафта интереснее – здесь показатель ароматики оказался всего 8,8% при норме до 35%. Это тоже аномальное значение, а последствия могут привести к снижению энергоэффективности топлива, то есть авто просто может "не ехать". Вместе с тем, ядовитый бензол в этом образце оказался в более чем вдвое выше нормы. В любом случае, двигатель такое топливо будет "переваривать" скорее всего, трудно.
По словам директора Института потребительских экспертиз Юрия Чорнобривца, "исследование показало, что сейчас ситуация с качеством бензина далека от идеала, но не катастрофической. Но отмечает, что при условии существенного роста цены топлива в будущем, это может активизировать производителей "бодяги". В свою очередь, это больно ударит по бюджетам любителей экономии на стоимости топлива, потому что ремонты авто сейчас очень не дешевые".