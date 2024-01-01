Сколько "дизеля" не доливают на украинских АЗС: исследование

Недавно Институт потребительских экспертиз проводил масштабную проверку точности налива бензина А-95 в сетях украинских АЗС. Тогда оказалось, что более чем половина заправок не доливают клиентам оплаченное горючее, зарабатывая дополнительно огромные деньги.

Но не менее важным является и точность налива дизельного топлива, поскольку сейчас фактически вся логистика страны держится "на фурах". И если на баке бензина в легковушке клиент разницу может и не заметить, поскольку объемы относительно не большие, то грузовикам, которые за одну заправку могут "взять на борт" 500 и более литров, недолив может влететь в копейку.

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Контрольные образцы были отобраны как в сетях премиальных брендов (WOG, ОККО, AMIC, UPG, KLO, PARALLEL, SHELL), так и в сетях, позиционирующих себя как дискаунтеры (УКРНАФТА, PRIME, CHIPO, MARKET, BVS, БРСМ-НЕФТЬ, ANP, MANGO, MARSHALL, VST).

Далее образцы были доставлены в аккредитованную лабораторию на измерения. Результаты оказались неожиданными.

При исследовании точности налива используют специальные мерные емкости. Фото ИСЭ

Итак, образцы "солярки", приобретенных на АЗС, измерили в лаборатории мерным цилиндром, и пересчитали плотность. Далее по специальной формуле специалисты привели объемы к температуре, при которой пробы отбирались на АЗС. Таким образом, было выяснено, что в семи крупных сетях дизельное топливо не доливают, но в других десяти – все честно. Более того, в четырех из десяти "честных" сетей даже зафиксирован перелив!

Результаты эксперты для удобства разделили на две зоны – зеленую и красную. В первую попали сети, в которых был зафиксирован допустимый недолив (напомним, закон позволяет до 0,5%) или перелив. Во вторую – соответственно АЗС, где заправили меньше горючего, чем было оплачено.

Результаты исследований недолива дизеля ИСЭ в июне 2024 года:

АЗС Фактический отпуск, см3 % недолива Стоимость 1 литра топлива, грн Стоимость недолива, грн./литр Стоимость 1 литра с учетом перелива/недолива, грн./литр WOG 2018 +0,75 55,99 - 0,42 55,57 УКРНАФТА 2030 +1 50,99 -0,51 50,48 AMIC 2010 +0,5 52,69 -0,27 52,16 ПАРАЛЛЕЛЬ 1999 -0,05 52,30 + 0,03 52,33 KLO 2000 0 55,09 0 55,09 ОККО 1997 -0,15 55,99 + 0,08 56,07 PRIME 2008 +0,4 51,90 -0,21 51,69 CHIPPO 2000 0 50,40 0 50,40 UPG 1998 -0,1 51,90 +0,05 51,95 MARKET 1997 -0,15 49,49 +0,07 49,56 ANP 1960 -2 51,49 +1,03 52,52 SHELL 1970 -1,5 55,49 +0,83 56,32 MANGO 1968 -1,6 50,99 +0,82 51,81 БРСМ-НАФТА 1970 -1,5 48,49 +0,73 49,22 МАРШАЛЛ 1992 -0,4 50,90 +0,2 50,92 BVS 1984 -0,8 49,99 +0,4 50,03 VST 1982 -0,9 48,40 +0,44 48,84

Если в исследовании точности налива бензина только одна сеть имела перелив, то с дизельным топливом ситуация намного лучше. Целых четыре крупных сети "дарят" своим клиентам дополнительный бонус. Больше всего отличились сеть УКРНАФТА – здесь перелив составил существенных 1%, то есть по цене стелы это соответственно 51 копейка экономии для клиентов.

За государственной компанией идут сети WOG т AMIC с переливом на 0,75% и 0,5% соответственно или 42 и 27 копеек на литре. С учетом персональной скидки программы лояльности, финальная стоимость здесь выйдет значительно меньше. Также отпускают в бак больше, чем оплачено, в популярной среди дальнобойщиков сети PRIME (0,4% или 21 коп/л). И это при том, что сети AMIC и УКРНАФТА также предлагают скидки при использовании программ лояльности, а PRIME просто дает скидки корпоративным клиентам.

Абсолютную точность налива зафиксировано в крупнейшей столичной сети KLO, которая также имеет очень гибкую систему скидок в мобильном приложении, так и персональные в системе лояльности. Что касается сети CHIPO, здесь тоже зафиксировано "ноль" недолива. Минимальное значение и у восточно украинской сети PARALLEL (0,05% или 3 коп.).

В противовес лидерам, аутсайдеры БРСМ-НАФТА, BVS, ANP, MANGO, VST не доливают своим клиентам больше, чем разрешенные 0,5%. В частности, в сети ANP клиенты не досчитаются 2% купленного топлива, или соответственно цене в 1 грн. и 3 коп. на литре. Недополучат "дизель" автовладельцы и в сетях БРСМ-НАФТА (73 коп./литр), SHELL (83 коп./литр), MANGO (82 коп./литр). У остальных участников недолив составил в диапазоне от 0,4 до 0,9 процента, в пересчете от 20 до 44 копеек на литре "дизеля".

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Схема недолива

На самом деле механизмы недолива достаточно нехитрые, но могут приносить серьезные незадекларированные прибыли для нечестных продавцов. Чаще всего используется два метода обмана потребителя. Первый – колонка на АЗС калибруется с погрешностью на недолив (законодательство разрешает погрешность до 0,5%, а установить могут любую). Второй – устанавливается специальный "жучок", который фальсифицирует показатели налива как на самой колонке, так и в кассовой системе. Причем такие устройства могут приводиться в действие и отключаться мобильным телефоном, а обнаружить их практически невозможно.

Часто бывает, что руководство каждой конкретной АЗС именно недоливом пытается компенсировать потери на логистике. Руководство сетей об этом знают и борется с этим. В ответственных сетях АЗК для этого применяются широкий спектр средств – как технических, так и программных. К тому же сейчас добавилась еще одна проблема – кадровая.

Большинство серьезных сетей имеют в своем штате специальных инженеров, функциональная обязанность которых – делать контрольные выезды на АЗС, чтобы проверять состояние пломб и калибровки наливных колонок, то есть фактически не допускать случаев недолива. Но инженерные кадры сейчас критически необходимы также и для ВСУ, соответственно, много специалистов ушли на фронт добровольцами, кого-то было призвано. Таким образом, специалистов в сетях АЗС стало меньше, поэтому промежутки между регламентными проверками и калибровкой на многих АЗК стали существенно длиннее.