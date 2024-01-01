Сколько "дизеля" не доливают на украинских АЗС: исследование

ФОТО: Институт потребительских экспертиз|
Проверка точности налива дизтоплива на украинских АЗС
Недавно Институт потребительских экспертиз проводил масштабную проверку точности налива бензина А-95 в сетях украинских АЗС. Тогда оказалось, что более чем половина заправок не доливают клиентам оплаченное горючее, зарабатывая дополнительно огромные деньги.
Но не менее важным является и точность налива дизельного топлива, поскольку сейчас фактически вся логистика страны держится "на фурах". И если на баке бензина в легковушке клиент разницу может и не заметить, поскольку объемы относительно не большие, то грузовикам, которые за одну заправку могут "взять на борт" 500 и более литров, недолив может влететь в копейку.
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Контрольные образцы были отобраны как в сетях премиальных брендов (WOG, ОККО, AMIC, UPG, KLO, PARALLEL, SHELL), так и в сетях, позиционирующих себя как дискаунтеры (УКРНАФТА, PRIME, CHIPO, MARKET, BVS, БРСМ-НЕФТЬ, ANP, MANGO, MARSHALL, VST).
Далее образцы были доставлены в аккредитованную лабораторию на измерения. Результаты оказались неожиданными.
При исследовании точности налива используют специальные мерные емкости. Фото ИСЭ
Итак, образцы "солярки", приобретенных на АЗС, измерили в лаборатории мерным цилиндром, и пересчитали плотность. Далее по специальной формуле специалисты привели объемы к температуре, при которой пробы отбирались на АЗС. Таким образом, было выяснено, что в семи крупных сетях дизельное топливо не доливают, но в других десяти – все честно. Более того, в четырех из десяти "честных" сетей даже зафиксирован перелив!
Результаты эксперты для удобства разделили на две зоны – зеленую и красную. В первую попали сети, в которых был зафиксирован допустимый недолив (напомним, закон позволяет до 0,5%) или перелив. Во вторую – соответственно АЗС, где заправили меньше горючего, чем было оплачено.
Результаты исследований недолива дизеля ИСЭ в июне 2024 года:
|
АЗС
|
Фактический отпуск, см3
|
% недолива
|
Стоимость 1 литра топлива, грн
|
Стоимость недолива, грн./литр
|
Стоимость 1 литра с учетом перелива/недолива, грн./литр
|
WOG
|
2018
|
+0,75
|
55,99
|
- 0,42
|
55,57
|
УКРНАФТА
|
2030
|
+1
|
50,99
|
-0,51
|
50,48
|
AMIC
|
2010
|
+0,5
|
52,69
|
-0,27
|
52,16
|
ПАРАЛЛЕЛЬ
|
1999
|
-0,05
|
52,30
|
+ 0,03
|
52,33
|
KLO
|
2000
|
0
|
55,09
|
0
|
55,09
|
ОККО
|
1997
|
-0,15
|
55,99
|
+ 0,08
|
56,07
|
PRIME
|
2008
|
+0,4
|
51,90
|
-0,21
|
51,69
|
CHIPPO
|
2000
|
0
|
50,40
|
0
|
50,40
|
UPG
|
1998
|
-0,1
|
51,90
|
+0,05
|
51,95
|
MARKET
|
1997
|
-0,15
|
49,49
|
+0,07
|
49,56
|
ANP
|
1960
|
-2
|
51,49
|
+1,03
|
52,52
|
SHELL
|
1970
|
-1,5
|
55,49
|
+0,83
|
56,32
|
MANGO
|
1968
|
-1,6
|
50,99
|
+0,82
|
51,81
|
БРСМ-НАФТА
|
1970
|
-1,5
|
48,49
|
+0,73
|
49,22
|
МАРШАЛЛ
|
1992
|
-0,4
|
50,90
|
+0,2
|
50,92
|
BVS
|
1984
|
-0,8
|
49,99
|
+0,4
|
50,03
|
VST
|
1982
|
-0,9
|
48,40
|
+0,44
|
48,84
Если в исследовании точности налива бензина только одна сеть имела перелив, то с дизельным топливом ситуация намного лучше. Целых четыре крупных сети "дарят" своим клиентам дополнительный бонус. Больше всего отличились сеть УКРНАФТА – здесь перелив составил существенных 1%, то есть по цене стелы это соответственно 51 копейка экономии для клиентов.
За государственной компанией идут сети WOG т AMIC с переливом на 0,75% и 0,5% соответственно или 42 и 27 копеек на литре. С учетом персональной скидки программы лояльности, финальная стоимость здесь выйдет значительно меньше. Также отпускают в бак больше, чем оплачено, в популярной среди дальнобойщиков сети PRIME (0,4% или 21 коп/л). И это при том, что сети AMIC и УКРНАФТА также предлагают скидки при использовании программ лояльности, а PRIME просто дает скидки корпоративным клиентам.
Абсолютную точность налива зафиксировано в крупнейшей столичной сети KLO, которая также имеет очень гибкую систему скидок в мобильном приложении, так и персональные в системе лояльности. Что касается сети CHIPO, здесь тоже зафиксировано "ноль" недолива. Минимальное значение и у восточно украинской сети PARALLEL (0,05% или 3 коп.).
В противовес лидерам, аутсайдеры БРСМ-НАФТА, BVS, ANP, MANGO, VST не доливают своим клиентам больше, чем разрешенные 0,5%. В частности, в сети ANP клиенты не досчитаются 2% купленного топлива, или соответственно цене в 1 грн. и 3 коп. на литре. Недополучат "дизель" автовладельцы и в сетях БРСМ-НАФТА (73 коп./литр), SHELL (83 коп./литр), MANGO (82 коп./литр). У остальных участников недолив составил в диапазоне от 0,4 до 0,9 процента, в пересчете от 20 до 44 копеек на литре "дизеля".
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Схема недолива
На самом деле механизмы недолива достаточно нехитрые, но могут приносить серьезные незадекларированные прибыли для нечестных продавцов. Чаще всего используется два метода обмана потребителя. Первый – колонка на АЗС калибруется с погрешностью на недолив (законодательство разрешает погрешность до 0,5%, а установить могут любую). Второй – устанавливается специальный "жучок", который фальсифицирует показатели налива как на самой колонке, так и в кассовой системе. Причем такие устройства могут приводиться в действие и отключаться мобильным телефоном, а обнаружить их практически невозможно.
Часто бывает, что руководство каждой конкретной АЗС именно недоливом пытается компенсировать потери на логистике. Руководство сетей об этом знают и борется с этим. В ответственных сетях АЗК для этого применяются широкий спектр средств – как технических, так и программных. К тому же сейчас добавилась еще одна проблема – кадровая.
Большинство серьезных сетей имеют в своем штате специальных инженеров, функциональная обязанность которых – делать контрольные выезды на АЗС, чтобы проверять состояние пломб и калибровки наливных колонок, то есть фактически не допускать случаев недолива. Но инженерные кадры сейчас критически необходимы также и для ВСУ, соответственно, много специалистов ушли на фронт добровольцами, кого-то было призвано. Таким образом, специалистов в сетях АЗС стало меньше, поэтому промежутки между регламентными проверками и калибровкой на многих АЗК стали существенно длиннее.