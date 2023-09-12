Сентябрьская проверка бензина А-95 показала: крупным общенациональным сетям и далее можно доверять. Но если хотите сэкономить и заправиться дешевле, это может "вылезти боком"...
Эксперты Института потребительских экспертиз (ИПЭ) в сентябре проверили качество бензина А-95 на 19 заправках разных автозаправочных сетей Украины – от общенациональных до региональных.
К счастью, 11 из них торгуют качественным продуктом, который соответствует госстандарту и евронормам Евро 5. А вот образцы семи АЗС, где были отобраны пробы специалистами Института потребительских экспертиз, оказались с отклонениями в одном или нескольких показателях. Это свидетельствует о том, что приблизительная треть рынка торгует некачественным горючим.
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По-прежнему в подобных проверках эксперты ИПЭ разделили результаты на три категории. В первую попали пробы бензина, которые не только соответствуют стандарту Евро 5, но и имеют достаточный запас прочности. Это SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, PARALLEL и ОВИС. В пробах, отобранных в этих сетях, зафиксированы высокие показатели октанового числа, полученного исследовательским методом, они имеют в своем составе гораздо ниже нормативов серы. Остальные показатели также не подвели. Таким образом, заправляться в этих сетях абсолютно безопасно для вашего автомобиля.
АЗС, представленные во второй, синей зоне таблицы, тоже заправляют качественным горючим, полностью соответствующим украинским и европейским стандартам. Но показатели бензина А-95, отобранных экспертами ИСЭ, не имеют запаса прочности, а некоторые вписались в ГОСТ по максимально допустимым нормам. Это известные всеукраинские сети, большинство из которых держат цены несколько ниже, чем у лидеров рейтинга – MARSHAL, UPG, SHELL, UKRNAFTA, NEFTEK.
Показатели горючего проверялись на специальном оборудовании. Фото: ИСЭ
А вот в красной зоне, где зафиксировано отклонение от стандартов качества топлива, оказались как всеукраинские сети БРСМ-Нафта, U.GO, АВИАС, BVS, так и местные – 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Наибольшее количество нарушений касаются таких показателей, как октановое число и содержание серы. В каждом из них отклонения были у четырех компаний. И если у BVS и U.GO эти отклонения невелики, то на заправках 24/7 и KCEM октановое число бензина А-95 не дотягивало даже до 90 единиц.
Что касается содержания серы, то нарушения еще более масштабны: в пробе, взятой на АЗС KCEM, этот показатель превышал норму более чем в 50 раз, в остальных – до трех. Таким горючим заправляться небезопасно для топливной системы современного автомобиля.
Результаты исследований бензина А-95 в сентябре 2023 г.:
|
АЗС
(исследование по ДСТУ 7687:2015)
|
Октановое число (исслед. метод)
|
Содержание серы, мг/кг
|
Объемная доля ароматических углеводородов, %
|
Объемная доля бензола, в %
|
Нормативы
|
не менее 95 ед.
|
не более 10
|
не более 35
|
не более 1,0
|
SOCAR
|
96,6
|
6
|
28,7
|
0,36
|
ОККО
|
96,3
|
3
|
2 6,5
|
0, 34
|
WOG
|
9 6, 3
|
5
|
2 4, 6
|
0, 32
|
AMIC
|
9 6,2
|
6
|
25,7
|
0, 30
|
PARALLEL
|
96,1
|
6
|
2 8,8
|
0, 34
|
ОВИС
|
9 5,7
|
7
|
30,6
|
0,45
|
MARSHALL
|
95
|
7
|
26,6
|
0,77
|
UPG
|
95,1
|
9
|
30,8
|
0,93
|
SHELL
|
95,8
|
9
|
26,6
|
0,85
|
УКРН А Ф ТА
|
95, 1
|
10
|
32, 7
|
0, 67
|
NEFTEK
|
95,2
|
10
|
31,4
|
0,92
|
БРСМ-Нафта
|
95,5
|
10
|
28,4
|
1,08
|
U.GO
|
94,2
|
18
|
25,8
|
0,96
|
24/7
|
89,4
|
16
|
24,9
|
1,05
|
BVS
|
94,6
|
10
|
30,4
|
0,78
|
KSEM
|
88,9
|
529
|
24,0
|
7,7
|
DNIPRO OIL GROUP
|
95
|
30
|
24,5
|
6,73
|
АВИАС+
|
95,2
|
35
|
45,7
|
7,70
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Вывод ИСЭ:
За два месяца, прошедших с момента возобновления ставок НДС и акциза, горючее на украинских АЗС подорожало более чем на 8 грн/литр. Эксперты Института потребительских экспертиз на фоне изменений в налогообложении прогнозируют увеличение оборота "теневого" горючего, поскольку доходность фальсификации значительно выросла. Налоги "бодяжники" не платят, поэтому одномоментно начали зарабатывать на каждом литре на 8 гривен больше. Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у крупных трейдеров. Эксперты предостерегают от сомнительной экономии на якобы дешевом топливе, поскольку такая экономия грозит еще большими финансовыми затратами в случае ремонта автомобиля из-за некачественного бензина.