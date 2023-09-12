Сентябрьская проверка бензина А-95 показала: крупным общенациональным сетям и далее можно доверять. Но если хотите сэкономить и заправиться дешевле, это может "вылезти боком"...

Эксперты Института потребительских экспертиз (ИПЭ) в сентябре проверили качество бензина А-95 на 19 заправках разных автозаправочных сетей Украины – от общенациональных до региональных.

К счастью, 11 из них торгуют качественным продуктом, который соответствует госстандарту и евронормам Евро 5. А вот образцы семи АЗС, где были отобраны пробы специалистами Института потребительских экспертиз, оказались с отклонениями в одном или нескольких показателях. Это свидетельствует о том, что приблизительная треть рынка торгует некачественным горючим.

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По-прежнему в подобных проверках эксперты ИПЭ разделили результаты на три категории. В первую попали пробы бензина, которые не только соответствуют стандарту Евро 5, но и имеют достаточный запас прочности. Это SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, PARALLEL и ОВИС. В пробах, отобранных в этих сетях, зафиксированы высокие показатели октанового числа, полученного исследовательским методом, они имеют в своем составе гораздо ниже нормативов серы. Остальные показатели также не подвели. Таким образом, заправляться в этих сетях абсолютно безопасно для вашего автомобиля.

АЗС, представленные во второй, синей зоне таблицы, тоже заправляют качественным горючим, полностью соответствующим украинским и европейским стандартам. Но показатели бензина А-95, отобранных экспертами ИСЭ, не имеют запаса прочности, а некоторые вписались в ГОСТ по максимально допустимым нормам. Это известные всеукраинские сети, большинство из которых держат цены несколько ниже, чем у лидеров рейтинга – MARSHAL, UPG, SHELL, UKRNAFTA, NEFTEK.

Показатели горючего проверялись на специальном оборудовании. Фото: ИСЭ

А вот в красной зоне, где зафиксировано отклонение от стандартов качества топлива, оказались как всеукраинские сети БРСМ-Нафта, U.GO, АВИАС, BVS, так и местные – 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Наибольшее количество нарушений касаются таких показателей, как октановое число и содержание серы. В каждом из них отклонения были у четырех компаний. И если у BVS и U.GO эти отклонения невелики, то на заправках 24/7 и KCEM октановое число бензина А-95 не дотягивало даже до 90 единиц.

Что касается содержания серы, то нарушения еще более масштабны: в пробе, взятой на АЗС KCEM, этот показатель превышал норму более чем в 50 раз, в остальных – до трех. Таким горючим заправляться небезопасно для топливной системы современного автомобиля.

Результаты исследований бензина А-95 в сентябре 2023 г.:

АЗС (исследование по ДСТУ 7687:2015) Октановое число (исслед. метод) Содержание серы, мг/кг Объемная доля ароматических углеводородов, % Объемная доля бензола, в % Нормативы не менее 95 ед. не более 10 не более 35 не более 1,0 SOCAR 96,6 6 28,7 0,36 ОККО 96,3 3 2 6,5 0, 34 WOG 9 6, 3 5 2 4, 6 0, 32 AMIC 9 6,2 6 25,7 0, 30 PARALLEL 96,1 6 2 8,8 0, 34 ОВИС 9 5,7 7 30,6 0,45 MARSHALL 95 7 26,6 0,77 UPG 95,1 9 30,8 0,93 SHELL 95,8 9 26,6 0,85 УКРН А Ф ТА 95, 1 10 32, 7 0, 67 NEFTEK 95,2 10 31,4 0,92 БРСМ-Нафта 95,5 10 28,4 1,08 U.GO 94,2 18 25,8 0,96 24/7 89,4 16 24,9 1,05 BVS 94,6 10 30,4 0,78 KSEM 88,9 529 24,0 7,7 DNIPRO OIL GROUP 95 30 24,5 6,73 АВИАС+ 95,2 35 45,7 7,70

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Вывод ИСЭ:

За два месяца, прошедших с момента возобновления ставок НДС и акциза, горючее на украинских АЗС подорожало более чем на 8 грн/литр. Эксперты Института потребительских экспертиз на фоне изменений в налогообложении прогнозируют увеличение оборота "теневого" горючего, поскольку доходность фальсификации значительно выросла. Налоги "бодяжники" не платят, поэтому одномоментно начали зарабатывать на каждом литре на 8 гривен больше. Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у крупных трейдеров. Эксперты предостерегают от сомнительной экономии на якобы дешевом топливе, поскольку такая экономия грозит еще большими финансовыми затратами в случае ремонта автомобиля из-за некачественного бензина.