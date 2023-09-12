Сентябрьская проверка бензина А-95 показала: крупным общенациональным сетям и далее можно доверять. Но если хотите сэкономить и заправиться дешевле, это может "вылезти боком"...

Эксперты Института потребительских экспертиз (ИПЭ) в сентябре проверили качество бензина А-95 на 19 заправках разных автозаправочных сетей Украины – от общенациональных до региональных.

К счастью, 11 из них торгуют качественным продуктом, который соответствует госстандарту и евронормам Евро 5. А вот образцы семи АЗС, где были отобраны пробы специалистами Института потребительских экспертиз, оказались с отклонениями в одном или нескольких показателях. Это свидетельствует о том, что приблизительная треть рынка торгует некачественным горючим.

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По-прежнему в подобных проверках эксперты ИПЭ разделили результаты на три категории. В первую попали пробы бензина, которые не только соответствуют стандарту Евро 5, но и имеют достаточный запас прочности. Это SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, PARALLEL и ОВИС. В пробах, отобранных в этих сетях, зафиксированы высокие показатели октанового числа, полученного исследовательским методом, они имеют в своем составе гораздо ниже нормативов серы. Остальные показатели также не подвели. Таким образом, заправляться в этих сетях абсолютно безопасно для вашего автомобиля.

АЗС, представленные во второй, синей зоне таблицы, тоже заправляют качественным горючим, полностью соответствующим украинским и европейским стандартам. Но показатели бензина А-95, отобранных экспертами ИСЭ, не имеют запаса прочности, а некоторые вписались в ГОСТ по максимально допустимым нормам. Это известные всеукраинские сети, большинство из которых держат цены несколько ниже, чем у лидеров рейтинга – MARSHAL, UPG, SHELL, UKRNAFTA, NEFTEK.

Показатели горючего проверялись на специальном оборудовании. Фото: ИСЭ

А вот в красной зоне, где зафиксировано отклонение от стандартов качества топлива, оказались как всеукраинские сети БРСМ-Нафта, U.GO, АВИАС, BVS, так и местные – 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Наибольшее количество нарушений касаются таких показателей, как октановое число и содержание серы. В каждом из них отклонения были у четырех компаний. И если у BVS и U.GO эти отклонения невелики, то на заправках 24/7 и KCEM октановое число бензина А-95 не дотягивало даже до 90 единиц.

Что касается содержания серы, то нарушения еще более масштабны: в пробе, взятой на АЗС KCEM, этот показатель превышал норму более чем в 50 раз, в остальных – до трех. Таким горючим заправляться небезопасно для топливной системы современного автомобиля.

Результаты исследований бензина А-95 в сентябре 2023 г.:

АЗС

(исследование по ДСТУ 7687:2015)

Октановое число (исслед. метод)

Содержание серы, мг/кг

Объемная доля ароматических углеводородов, %

Объемная доля бензола, в %

Нормативы

не менее 95 ед.

не более 10

не более 35

не более 1,0

SOCAR

96,6

6

28,7

0,36

ОККО

96,3

3

2 6,5

0, 34

WOG

9 6, 3

5

2 4, 6

0, 32

AMIC

9 6,2

6

25,7

0, 30

PARALLEL

96,1

6

2 8,8

0, 34

ОВИС

9 5,7

7

30,6

0,45

MARSHALL

95

7

26,6

0,77

UPG

95,1

9

30,8

0,93

SHELL

95,8

9

26,6

0,85

УКРН А Ф ТА

95, 1

10

32, 7

0, 67

NEFTEK

95,2

10

31,4

0,92

БРСМ-Нафта

95,5

10

28,4

1,08

U.GO

94,2

18

25,8

0,96

24/7

89,4

16

24,9

1,05

BVS

94,6

10

30,4

0,78

KSEM

88,9

529

24,0

7,7

DNIPRO OIL GROUP

95

30

24,5

6,73

АВИАС+

95,2

35

45,7

7,70

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Вывод ИСЭ:

За два месяца, прошедших с момента возобновления ставок НДС и акциза, горючее на украинских АЗС подорожало более чем на 8 грн/литр. Эксперты Института потребительских экспертиз на фоне изменений в налогообложении прогнозируют увеличение оборота "теневого" горючего, поскольку доходность фальсификации значительно выросла. Налоги "бодяжники" не платят, поэтому одномоментно начали зарабатывать на каждом литре на 8 гривен больше. Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у крупных трейдеров. Эксперты предостерегают от сомнительной экономии на якобы дешевом топливе, поскольку такая экономия грозит еще большими финансовыми затратами в случае ремонта автомобиля из-за некачественного бензина.