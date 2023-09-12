Вереснева перевірка бензину А-95 показала: великим загальнонаціональним мережам й надалі можна довіряти. Але якщо хочете зекономити та заправитись дешевше, це може "вилізти боком"...
Експерти Інституту споживчих експертиз у вересні перевірили якість бензину А-95 на 19 заправках різних автозаправочних мереж України – від загальнонаціональних до регіональних.
На щастя, 11 з них торгують якісним продуктом, який відповідає держстандарту та євронормам “Євро 5”. А от зразки семи АЗС, де були відібрані проби фахівцями Інституту споживчих експертиз, виявились з відхиленнями в одному чи кількох показниках. Це свідчить про те, що приблизна третина ринку торгує неякісним пальним.
До речі експертиза рідини AdBlue для дизелів
Як і раніше в подібних перевірках, експерти ІСЕ розділили результати на три категорії. У першу потрапили проби бензину, які не лише відповідають стандарту “Євро 5”, але й мають достатній “запас міцності”. Це SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, PARALLEL та ОВІС. У пробах, відібраних у цих мережах, зафіксовано високі показники октанового числа, отриманого дослідницьким методом, вони мають у своєму складі набагато нижчий за нормативний вміст сірки. Інші показники також не підвели. Таким чином, заправлятися у цих мережах абсолютно безпечно для вашого авто.
АЗС, представлені у другій, синій зоні таблиці, теж заправляють якісним пальним, яке повністю відповідає українським та європейським стандартам. Але показники бензину А-95, відібраних експертами ІСЕ, не мають “запасу міцності”, а деякі вписались у ДСТУ за максимально допустимими нормами. Це відомі всеукраїнські мережі, більшість з яких мають дещо нижчі ціни, ніж у лідерів рейтингу – MARSHAL, UPG, SHELL, UKRNAFTA, NEFTEK.
Показники пального перевірялись на спеціальному обладнанні. Фото: ІСЕ
А от в “червоній” зоні, де зафіксовано відхилення від стандартів якості пального, опинились як всеукраїнські мережі “БРСМ-Нафта”, U.GO, АВІАС, BVS, так і місцеві – 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Найбільше порушень стосуються таких показників, як октанове число і вміст сірки. У кожному з них відхилення були у чотирьох компаній. І якщо у BVS та U.GO ці відхилення невеликі, то на заправках 24/7 та KCEM октанове число бензину А-95 не дотягувало навіть до 90 одиниць.
Щодо вмісту сірки, то порушення ще більш масштабні: у пробі, взятій на АЗС KCEM, цей показник перевищував норму у більш як 50 разів, в інших – до трьох. Таким пальним заправлятись небезпечно для паливної системи сучасного автомобіля.
Результати досліджень бензину А-95 у вересні 2023 р:
|
АЗС
(дослідження за ДСТУ 7687:2015)
|
Октанове число (дослід. метод)
|
Вміст сірки, мг/кг
|
Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів, %
|
Об’ємна частка бензолу, в %
|
Нормативи
|
не менш 95 од.
|
не більше 10
|
не більше 35
|
не більше 1,0
|
SOCAR
|
96,6
|
6
|
28,7
|
0,36
|
ОККО
|
96,3
|
3
|
26,5
|
0,34
|
WOG
|
96,3
|
5
|
24,6
|
0,32
|
AMIC
|
96,2
|
6
|
25,7
|
0,30
|
PARALLEL
|
96,1
|
6
|
28,8
|
0,34
|
ОВІС
|
95,7
|
7
|
30,6
|
0,45
|
MARSHALL
|
95
|
7
|
26,6
|
0,77
|
UPG
|
95,1
|
9
|
30,8
|
0,93
|
SHELL
|
95,8
|
9
|
26,6
|
0,85
|
УКРНАФТА
|
95,1
|
10
|
32,7
|
0,67
|
NEFTEK
|
95,2
|
10
|
31,4
|
0,92
|
БРСМ-НАФТА
|
95,5
|
10
|
28,4
|
1,08
|
U.GO
|
94,2
|
18
|
25,8
|
0,96
|
24/7
|
89,4
|
16
|
24,9
|
1,05
|
BVS
|
94,6
|
10
|
30,4
|
0,78
|
KSEM
|
88,9
|
529
|
24,0
|
7,7
|
DNIPRO OIL GROUP
|
95
|
30
|
24,5
|
6,73
|
АВІАС+
|
95,2
|
35
|
45,7
|
7,70
Також цікаво експерти перевірили недолив та якість автогазу
Висновок ІСЕ:
За два місяці, які минули з моменту відновлення ставок ПДВ та акцизу, пальне на українських АЗС здорожчало більш ніж на 8 грн./літр. Експерти Інституту споживчих експертиз на фоні змін в оподаткуванні прогнозують збільшення обігу “тіньового” пального, оскільки дохідність фальсифікування значно виросла. Податки “бодяжники” пального не платять, тому одномоментно почали заробляти на кожному літрі на 8 гривень більше. Чимало автолюбителів помітили, що ціна на багатьох АЗС, особливо в регіонах, менша, ніж у великих трейдерів. Експерти застерігають від сумнівної економії на нібито дешевому пальному, оскільки така “економія” загрожує ще більшими фінансовими витратами у разі ремонту авто через неякісний бензин.