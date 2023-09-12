Вереснева перевірка бензину А-95 показала: великим загальнонаціональним мережам й надалі можна довіряти. Але якщо хочете зекономити та заправитись дешевше, це може "вилізти боком"...

Експерти Інституту споживчих експертиз у вересні перевірили якість бензину А-95 на 19 заправках різних автозаправочних мереж України – від загальнонаціональних до регіональних.

На щастя, 11 з них торгують якісним продуктом, який відповідає держстандарту та євронормам “Євро 5”. А от зразки семи АЗС, де були відібрані проби фахівцями Інституту споживчих експертиз, виявились з відхиленнями в одному чи кількох показниках. Це свідчить про те, що приблизна третина ринку торгує неякісним пальним.

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Як і раніше в подібних перевірках, експерти ІСЕ розділили результати на три категорії. У першу потрапили проби бензину, які не лише відповідають стандарту “Євро 5”, але й мають достатній “запас міцності”. Це SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, PARALLEL та ОВІС. У пробах, відібраних у цих мережах, зафіксовано високі показники октанового числа, отриманого дослідницьким методом, вони мають у своєму складі набагато нижчий за нормативний вміст сірки. Інші показники також не підвели. Таким чином, заправлятися у цих мережах абсолютно безпечно для вашого авто.

АЗС, представлені у другій, синій зоні таблиці, теж заправляють якісним пальним, яке повністю відповідає українським та європейським стандартам. Але показники бензину А-95, відібраних експертами ІСЕ, не мають “запасу міцності”, а деякі вписались у ДСТУ за максимально допустимими нормами. Це відомі всеукраїнські мережі, більшість з яких мають дещо нижчі ціни, ніж у лідерів рейтингу – MARSHAL, UPG, SHELL, UKRNAFTA, NEFTEK.

Показники пального перевірялись на спеціальному обладнанні. Фото: ІСЕ

А от в “червоній” зоні, де зафіксовано відхилення від стандартів якості пального, опинились як всеукраїнські мережі “БРСМ-Нафта”, U.GO, АВІАС, BVS, так і місцеві – 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Найбільше порушень стосуються таких показників, як октанове число і вміст сірки. У кожному з них відхилення були у чотирьох компаній. І якщо у BVS та U.GO ці відхилення невеликі, то на заправках 24/7 та KCEM октанове число бензину А-95 не дотягувало навіть до 90 одиниць.

Щодо вмісту сірки, то порушення ще більш масштабні: у пробі, взятій на АЗС KCEM, цей показник перевищував норму у більш як 50 разів, в інших – до трьох. Таким пальним заправлятись небезпечно для паливної системи сучасного автомобіля.

Результати досліджень бензину А-95 у вересні 2023 р:

АЗС

(дослідження за ДСТУ 7687:2015)

Октанове число (дослід. метод)

Вміст сірки, мг/кг

Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів, %

Об’ємна частка бензолу, в %

Нормативи

не менш 95 од.

не більше 10

не більше 35

не більше 1,0

SOCAR

96,6

6

28,7

0,36

ОККО

96,3

3

26,5

0,34

WOG

96,3

5

24,6

0,32

AMIC

96,2

6

25,7

0,30

PARALLEL

96,1

6

28,8

0,34

ОВІС

95,7

7

30,6

0,45

MARSHALL

95

7

26,6

0,77

UPG

95,1

9

30,8

0,93

SHELL

95,8

9

26,6

0,85

УКРНАФТА

95,1

10

32,7

0,67

NEFTEK

95,2

10

31,4

0,92

БРСМ-НАФТА

95,5

10

28,4

1,08

U.GO

94,2

18

25,8

0,96

24/7

89,4

16

24,9

1,05

BVS

94,6

10

30,4

0,78

KSEM

88,9

529

24,0

7,7

DNIPRO OIL GROUP

95

30

24,5

6,73

АВІАС+

95,2

35

45,7

7,70

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Висновок ІСЕ:

За два місяці, які минули з моменту відновлення ставок ПДВ та акцизу, пальне на українських АЗС здорожчало більш ніж на 8 грн./літр. Експерти Інституту споживчих експертиз на фоні змін в оподаткуванні прогнозують збільшення обігу “тіньового” пального, оскільки дохідність фальсифікування значно виросла. Податки “бодяжники” пального не платять, тому одномоментно почали заробляти на кожному літрі на 8 гривень більше. Чимало автолюбителів помітили, що ціна на багатьох АЗС, особливо в регіонах, менша, ніж у великих трейдерів. Експерти застерігають від сумнівної економії на нібито дешевому пальному, оскільки така “економія” загрожує ще більшими фінансовими витратами у разі ремонту авто через неякісний бензин.