Вереснева перевірка бензину А-95 показала: великим загальнонаціональним мережам й надалі можна довіряти. Але якщо хочете зекономити та заправитись дешевше, це може "вилізти боком"...

Експерти Інституту споживчих експертиз у вересні перевірили якість бензину А-95 на 19 заправках різних автозаправочних мереж України – від загальнонаціональних до регіональних.

На щастя, 11 з них торгують якісним продуктом, який відповідає держстандарту та євронормам “Євро 5”. А от зразки семи АЗС, де були відібрані проби фахівцями Інституту споживчих експертиз, виявились з відхиленнями в одному чи кількох показниках. Це свідчить про те, що приблизна третина ринку торгує неякісним пальним.

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Як і раніше в подібних перевірках, експерти ІСЕ розділили результати на три категорії. У першу потрапили проби бензину, які не лише відповідають стандарту “Євро 5”, але й мають достатній “запас міцності”. Це SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, PARALLEL та ОВІС. У пробах, відібраних у цих мережах, зафіксовано високі показники октанового числа, отриманого дослідницьким методом, вони мають у своєму складі набагато нижчий за нормативний вміст сірки. Інші показники також не підвели. Таким чином, заправлятися у цих мережах абсолютно безпечно для вашого авто.

АЗС, представлені у другій, синій зоні таблиці, теж заправляють якісним пальним, яке повністю відповідає українським та європейським стандартам. Але показники бензину А-95, відібраних експертами ІСЕ, не мають “запасу міцності”, а деякі вписались у ДСТУ за максимально допустимими нормами. Це відомі всеукраїнські мережі, більшість з яких мають дещо нижчі ціни, ніж у лідерів рейтингу – MARSHAL, UPG, SHELL, UKRNAFTA, NEFTEK.

Показники пального перевірялись на спеціальному обладнанні. Фото: ІСЕ

А от в “червоній” зоні, де зафіксовано відхилення від стандартів якості пального, опинились як всеукраїнські мережі “БРСМ-Нафта”, U.GO, АВІАС, BVS, так і місцеві – 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Найбільше порушень стосуються таких показників, як октанове число і вміст сірки. У кожному з них відхилення були у чотирьох компаній. І якщо у BVS та U.GO ці відхилення невеликі, то на заправках 24/7 та KCEM октанове число бензину А-95 не дотягувало навіть до 90 одиниць.

Щодо вмісту сірки, то порушення ще більш масштабні: у пробі, взятій на АЗС KCEM, цей показник перевищував норму у більш як 50 разів, в інших – до трьох. Таким пальним заправлятись небезпечно для паливної системи сучасного автомобіля.

Результати досліджень бензину А-95 у вересні 2023 р:

АЗС (дослідження за ДСТУ 7687:2015) Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки, мг/кг Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів, % Об’ємна частка бензолу, в % Нормативи не менш 95 од. не більше 10 не більше 35 не більше 1,0 SOCAR 96,6 6 28,7 0,36 ОККО 96,3 3 26,5 0,34 WOG 96,3 5 24,6 0,32 AMIC 96,2 6 25,7 0,30 PARALLEL 96,1 6 28,8 0,34 ОВІС 95,7 7 30,6 0,45 MARSHALL 95 7 26,6 0,77 UPG 95,1 9 30,8 0,93 SHELL 95,8 9 26,6 0,85 УКРНАФТА 95,1 10 32,7 0,67 NEFTEK 95,2 10 31,4 0,92 БРСМ-НАФТА 95,5 10 28,4 1,08 U.GO 94,2 18 25,8 0,96 24/7 89,4 16 24,9 1,05 BVS 94,6 10 30,4 0,78 KSEM 88,9 529 24,0 7,7 DNIPRO OIL GROUP 95 30 24,5 6,73 АВІАС+ 95,2 35 45,7 7,70

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Висновок ІСЕ:

За два місяці, які минули з моменту відновлення ставок ПДВ та акцизу, пальне на українських АЗС здорожчало більш ніж на 8 грн./літр. Експерти Інституту споживчих експертиз на фоні змін в оподаткуванні прогнозують збільшення обігу “тіньового” пального, оскільки дохідність фальсифікування значно виросла. Податки “бодяжники” пального не платять, тому одномоментно почали заробляти на кожному літрі на 8 гривень більше. Чимало автолюбителів помітили, що ціна на багатьох АЗС, особливо в регіонах, менша, ніж у великих трейдерів. Експерти застерігають від сумнівної економії на нібито дешевому пальному, оскільки така “економія” загрожує ще більшими фінансовими витратами у разі ремонту авто через неякісний бензин.