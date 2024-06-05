Спрос на дизельное топливо резко снизился: известны причины

Управление энергетической информации США сообщает, что производство дистиллята, горючего на основе нефти, которое обеспечивает грузоперевозки, в марте упало до 3,67 миллиона баррелей в день. Снижение фиксируется с более чем 4,1 миллиона баррелей в прошлом году.

О падении в марте спроса на дистиллятное топливо, которое включает дизельное топливо и мазут, в частности, пишет Reuters и ряд других влиятельных источников. Основной месседж – процесс падения не остановить.

"Ухудшение рынка дизельного топлива является предупредительным сигналом о том, что шире рост спроса на нефть вообще под угрозой", – цитирует старшего вице-президента по торговле BOK Financial Securitie Денниса Кисслера рейтинговый журнал Transport Topics.

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Тот связывает проблемы с замедлением экономики в Азии и США, поскольку потребители "выходят и не тратят деньги, как это было год назад".

Эксперты не обошли вниманием и Европу, которая любит дизель, но и там дизельный двигатель быстро умирает. Журнал electrek.co указывает на компанию Volvo, которая "недавно сделала свой последний дизельный автомобиль XC90 и перегнала его с конвейера в музей".

Последняя Volvo с дизельным двигателем сходит с конвейера. Фото: Volvo

Сообщается, что есть последователи и Volvo не одна. Компании Nissan, Hyundai и Daimler также отказались от разработки новых двигателей внутреннего сгорания. Тот же Daimler уже активно фиксирует рост продаж коммерческих электромобилей.

Вообще Америка нынче вошла в эру активного расширения коммерческих рынков электромобилей и автомобилей с нулевым выбросом (Zero-Emission Vehicle). Последние цифры CALSTART показывают впечатляющие 250% роста рынка тяжелых грузовиков с нулевым уровнем выбросов.

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Отчеты пестрят удивительными показателями начавшейся гонки за аккумуляторную базу. Американская компания Sysco получает 10 электрических полугрузовиков Freightliner, планирует приобрести еще 800. Einride заказывает 150 электрических полугрузовиков Peterbilt 579EV для автопарка США, а DHL запускает в работу 50 грузовиков Orange EV и планирует добавить еще 50.

Freightliner eCascadia и ей подобные магистральные электрогрузовики начали вытеснять с рынка коммерческих грузовых перевозок дизельные тягачи. Фото: Daimler Trucks North America

Бакалейный гигант Loblaw удваивает парк электрических фур, заказав 25 Tesla Semi, а крупнейший частный грузовой перевозчик США добавляет к своему флоту 12 электрических грузовиков Penske и попутно получает электрические грузовики с полуприцепами Freightliner eCascadia.

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Эксперты признают, что нефтедобывающая и перерабатывающая промышленность давно прошла "пик нефти". Спрос на дизельное топливо будет продолжать падать. Грузовики электрифицируются и переходят на водород. Однако не стоит забывать, что нефтетрейдеры будут держаться до последнего, пытаясь заработать как можно больше денег, пока спрос на дизель все существует.