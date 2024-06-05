Попит на дизельне пальне різко знизився: відомі причини

Управління енергетичної інформації США повідомляє, що виробництво дистиляту, пального на основі нафти, яке забезпечує вантажоперевезення, у березні впало до 3,67 мільйона барелів на день. Зниження фіксується з більш ніж 4,1 мільйона барелів минулого року.

Про падіння в березні попиту на дистилятне паливо, яке включає дизельне пальне та мазут, зокрема, пише Reuters та ряд інших впливових джерел. Основний меседж – процес падіння не зупинити.

"Погіршення ринку дизельного пального є попереджувальним сигналом про те, що ширше зростання попиту на нафту взагалі під загрозою", – цитує старшого віцепрезидента з торгівлі BOK Financial Securitie Денніса Кісслера рейтинговий часопис Transport Topics.

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Той пов’язує проблеми з уповільненням економіки в Азії та США, оскільки споживчі "виходять і не витрачають гроші, як це було рік тому".

Експерти не обійшли увагою і Європу, яка любить дизель, але й там дизельний двигун швидко вмирає. Часопис electrek.co вказує на компанію Volvo, яка "нещодавно зробила свій останній дизельний автомобіль XC90 і перегнала його з конвеєра в музей".

Остання Volvo з дизельним двигуном сходить з конвеєра. Фото: Volvo

Повідомляється, що є послідовники і Volvo не одна. Компанії Nissan, Hyundai і Daimler також відмовилися від розробки нових двигунів внутрішнього згоряння. Той же Daimler вже активно фіксує зростання продажу комерційних електромобілів.

Взагалі Америка нині увійшла в еру активного розширення комерційних ринків електромобілів і автомобілів з нульовим викидом (Zero-Emission Vehicle). Останні цифри CALSTART показують вражаючі 250% зростання ринку важких вантажівок з нульовим рівнем викидів.

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Звіти рясніють дивовижними показниками розпочатої перегонів за акумуляторну базу. Американська компанія Sysco отримує 10 електричних напіввантажівок Freightliner, планує придбати ще 800. Einride замовляє 150 електричних напіввантажівок Peterbilt 579EV для автопарку США, а DHL запускає в роботу 50 вантажівок Orange EV та планує додати ще 50.

Freightliner eCascadia та їй подібні магістральні електровантажівки почали витісняти з ринку комерційних вантажних перевезень дизельні тягачі. Фото: Daimler Trucks North America

Бакалійний гігант Loblaw подвоює парк електричних фур, замовивши 25 Tesla Semi, а найбільший приватний вантажний перевізник США додає до свого флоту 12 електричних вантажівок Penske й попутно отримує електричні вантажівки з напівпричепами Freightliner eCascadia.

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Експерти визнають, що нафтодобувна та переробна промисловість давно пройшла "пік нафти". Попит на дизельне пальне продовжуватиме падати. Вантажівки електрифікуються та переходять на водень. Однак не варто забувати, що нафтотрейдери будуть триматися до останнього, намагаючись заробити якомога більше грошей, поки попит на дизель все існує.