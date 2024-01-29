Звичайні дизельні екскаватори можна без проблем переробити у повністю акумуляторні: створено концепцію модульної батареї Moog для важкої спецтехніки.

Інженерне рішення спрямоване на перетворення будівельних парків з дизельними двигунами на машини з нульовим рівнем викидів. Експерти з електронного керування Moog Construction запустили модульну акумуляторну систему ZQuip як найдоступніший варіант електрифікації – перероблення обходиться дешевше купівлі абсолютно нових машин.

Для підтвердження цієї ідеї у практичній площині розробники концепції переобладнали 8-тонний екскаватор Caterpillar CAT 308. За допомогою акумуляторної системи ZQuip звичайну версію землекопа вдалося перетворити на тиху машину потужністю 140 кВт з нульовими викидами.

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Це ідеальний варіант для операційного використання в містах, у т.ч. на об’єктах в зоні відпочинку чи серед забудови у житлових масивах. Фото: Moog Construction

"Енергетичні модулі ZQuip на 700 В – основа цієї інновації. Модулі взаємозамінні на будь-якій машині, незалежно від розміру, типу чи виробника. Система забезпечить рівень зручності обслуговування, час роботи та цінність, які набагато перевищують поточні рішення для батарей", — сказав виконавчий директор ZQuip компанії Moog Кріс ЛаФлер.

Модульний підхід Moog дозволяє замовникам специфікувати машини з нульовим рівнем викидів із потужністю батареї саме тієї місткості, яка їм необхідна для операційної роботи, не сплачуючи за додаткові можливості.

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Менеджер навів приклад будівельного майданчика із шістьма машинами ZQuip. Там двом машинам потрібна місткість акумулятора 800 кВт-год, а чотирьом — 400 кВт-год. Загальна потреба в енергії за добу дорівнює 3,2 мВт-год.

"А нова методика дозволяє мати традиційні повністю електричні транспортні засоби з батареєю місткістю 800 кВт-год на кожній із шести згаданих вище машин. Власник автопарку фактично отримає на 50% більшу потужність акумулятора", — пропонує Кеті Уеллс з Moog.

Величезні батареї на 140 кВт-год можна перекладати з машини на машину, де на операціях потрібна додаткова потужність й тривалість роботи. Їх можна замінювати не лише від екскаватора до екскаватора, але й від екскаватора до міні-навантажувача, фронтального навантажувача, бульдозера чи іншої техніки.