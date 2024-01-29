Обычные дизельные экскаваторы можно без проблем переработать полностью аккумуляторные: создана концепция модульной батареи Moog для тяжелой спецтехники.

Инженерное решение направлено на превращение строительных парков с дизельными двигателями в машины с нулевым уровнем выбросов. Эксперты электронного управления Moog Construction запустили модульную аккумуляторную систему ZQuip как самый доступный вариант электрификации – переделка обходится дешевле покупки совершенно новых машин.

Для подтверждения этой идеи в практической плоскости разработчики концепции переоборудовали 8-тонный экскаватор Caterpillar CAT 308. С помощью аккумуляторной системы ZQuip обычную версию землекопа удалось превратить в тихую машину мощностью 140 кВт с нулевыми выбросами.

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Это идеальный вариант для операционного использования в городах, в т.ч. на объектах в зоне отдыха или посреди застройки в жилых массивах. Фото: Moog Construction

"Энергетические модули ZQuip на 700 В – основа этой инновации. Модули взаимозаменяемы на любой машине, независимо от размера, типа или изготовителя. Система обеспечит уровень удобства обслуживания, время работы и ценность, которые намного превышают текущие решения для батарей", – сказал исполнительный директор ZQuip компании Moog Крис ЛаФлер.

Модульный подход Moog позволяет заказчикам специфицировать машины с нулевым уровнем выбросов с мощностью батареи именно той емкости, которая им необходима для операционной работы, не платя за дополнительные возможности.

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Менеджер привел пример строительной площадки с 6 машинами ZQuip. Там двум машинам нужна емкость аккумулятора 800 кВт-ч, а четырем - 400 кВт-ч. Общая потребность в энергии на сутки равна 3,2 мВт-час.

"А новая методика позволяет иметь традиционные полностью электрические транспортные средства с батареей емкостью 800 кВт-ч на каждой из шести упомянутых выше машин. Владелец автопарка фактически получит на 50% большую мощность аккумулятора", — предлагает Кэти Уэллс из Moog.

Большие батареи на 140 кВт-ч можно переставлять с машины на машину., где на операциях требуется дополнительная мощность и продолжительность работы. Их можно заменять не только от экскаватора к экскаватору., но и от экскаватора до мини-погрузчика, фронтального погрузчика, бульдозера или другой техники.