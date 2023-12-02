Едва ли не впервые за время войны ГСЧС Украины получила для своего парка спецтехники мощный рециклинговый экскаватор с 17-метровой стрелой для спасательных работ и других неотложных нужд.

Гусеничный экскаватор Sennebogen 830 E получен при содействии немецкого федерального агентства по оказанию технической помощи Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Эта организация приобрела мощную экскавационную машину для строительных, рециклинговых, демонтажных и перевалочных операций специально для спасательных работ и разбора завалов в результате воздушных ударов по городу.

Гусеничная машина укомплектована широкой палитрой навесных рабочих органов для демонтажных работ – гидравлическими ножницами, молотами, сортировочными грейферами, лопатами. Удобная гидравлическая система быстрой смены оборудования позволяет оператору осуществлять операционное переоборудование прямо из кабины одним нажатием кнопки.

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Экономичный, мощный дизельный двигатель мощностью 186 кВт, кабина с механизмом наклона и подъема на высоту 6 метров позволит результативно выполнять все работы на безопасном расстоянии от демонтажного объекта. Для этого используется стандартная 17-метровая стрела.

Момент разгрузки редкого в подразделениях ГСЧС экскаватора Sennebogen 830 E для аварийно-спасательных и демонтажных операций. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Благодаря кабине, поднимается и наклоняется, оператор имеет прекрасный обзор операционной зоны через лобовое стекло, закрыто для защиты решетчатой плитой. Также для безопасной работы машина надежно фиксируется раздвижной гусеничной базой, что с транспортного габарита расширяется в операционный режим до максимальных 4,5 метра.

Для оперативного подвоза такого экскаватора на объекты достаточно низкорамного прицепа с системой транспортного расширения платформы до 3 метров.

В Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) уверяют, что помощь Украине будет продолжаться. Уже готовятся к отправке генераторы, мобильная АЗС, транспортные средства и оборудование для строительной бригады. Кроме генераторов электроэнергии и тепла, будут ввезены большие палатки с обогревателями.

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THW также закупает пожарные машины, электрогенераторы и другие транспортные средства, чтобы сделать их доступными для украинской системы гражданской защиты.

Эти транши помощи финансируются Федеральным министерством иностранных дел.