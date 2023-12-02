Чи не вперше за час війни ДСНС України отримала для свого парку спецтехніки потужний рециклінговий екскаватор з 17-метровою стрілою для рятувальних робіт та інших нагальних потреб.

Гусеничний екскаватор Sennebogen 830 E отримано за сприяння німецького федерального агентства з надання технічної допомоги Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Ця організація придбала потужну екскаваційну машину для будівельних, рециклінгових, демонтажних та перевалкових операцій спеціально для рятувальних робіт і розбору завалів внаслідок повітряних ударів по місту.

Гусенична машина укомплектована широкою палітрою навісних робочих органів для демонтажних робіт – гідравлічними ножицями, молотами, сортувальними грейферами, лопатами. Зручна гідравлічна система швидкої зміни обладнання дозволяє оператору здійснювати операційне переобладнання прямо з кабіни одним натисканням кнопки.

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Економічний, потужний дизельний двигун потужністю 186 кВт, кабіна з механізмом нахилу та підйому на висоту 6 метрів дозволить результативно виконувати усі роботи на безпечній відстані від демонтажного об’єкта. Для цього використовується стандартна 17-метрова стріла.

Момент розвантаження рідкісного у підрозділах ДСНС екскаватора Sennebogen 830 E для аварійно-рятувальних і демонтажних операцій. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Завдяки кабіні, що підіймається та нахиляється, оператор має чудовий огляд операційної зони через лобове скло, закрите для захисту решітчастою плитою. Також для безпечної роботи машина надійно фіксується розсувною гусеничною базою, що з транспортного габариту розширюється в операційний режим до максимальних 4,5 метра.

Для оперативного підвезення такого екскаватора на об'єкти достатньо низькорамного причепа з системою транспортного розширення платформи до 3 метрів.

В Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) запевняють, що допомога Україні буде продовжуватися. Вже готуються до відправлення генератори, мобільна АЗС, транспортні засоби та обладнання для будівельної бригади. Крім генераторів електроенергії та тепла, будуть ввезені великі намети з обігрівачами.

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THW також закуповує пожежні машини, електрогенератори та інші транспортні засоби, щоб зробити їх доступними для української системи цивільного захисту.

Ці транші допомоги фінансуються Федеральним міністерством закордонних справ.