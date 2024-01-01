Скільки "дизеля" не доливають на українських АЗС: дослідження

Нещодавно Інститут споживчих експертиз проводив масштабну перевірку точності наливу бензину А-95 в мережах українських АЗС. Тоді виявилося, що більш ніж половина заправок не доливають клієнтам оплачене пальне, заробляючи додатково величезні гроші. Але не менш важливим є і точність наливу дизельного пального, оскільки зараз фактично вся логістика країни тримається «на фурах». І якщо на баці бензину в легковику клієнт різницю може і не помітити, оскільки об’єми відносно не великі, то вантажівкам, які за одну заправку можуть «взяти на борт» 500 і більше літрів, недолив може влетіти в копійку.

До речі перевірка недоливу та якості автогазу

Контрольні зразки було відібрано як в мережах преміальних брендів (WOG, ОККО, AMIC, UPG, KLO, PARALLEL, SHELL), так і в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (УКРНАФТА, PRIME, CHIPO, MARKET, BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, VST).

Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на вимірювання. Результати виявилися неочікуваними.

Під час дослідження точності наливу використовують спеціальні мірні ємності. Фото ІСЕ

Отже, зразки «солярки», придбаних на АЗС, виміряли в лабораторії мірним циліндром, та перерахували густину. Далі за спеціальною формулою спеціалісти привели об’єми до температури, за якої проби відбиралися на АЗС. Таким чином, було з’ясовано, що в семи великих мережах дизельне пальне не доливають, але в інших десяти – все чесно. Щобільше, в чотирьох з десяти «чесних» мереж навіть зафіксовано перелив!

Результати експерти для зручності розділили на дві зони – зелену та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%) або перелив. В другу – відповідно АЗС, де заправили менше пального, ніж було оплачено.

Результати досліджень недоливу дизеля ІСЕ у червні 2024 року:

АЗС Фактичний відпуск, см3 % недоливу Вартість 1 літра пального, грн Вартість недоливу, грн./літр Вартість 1 літра з врахуванням переливу/недоливу, грн./літр WOG 2018 +0,75 55,99 - 0,42 55,57 УКРНАФТА 2030 +1 50,99 -0,51 50,48 AMIC 2010 +0,5 52,69 -0,27 52,16 PARALLEL 1999 -0,05 52,30 + 0,03 52,33 KLO 2000 0 55,09 0 55,09 ОККО 1997 -0,15 55,99 + 0,08 56,07 PRIME 2008 +0,4 51,90 -0,21 51,69 CHIPO 2000 0 50,40 0 50,40 UPG 1998 -0,1 51,90 +0,05 51,95 MARKET 1997 -0,15 49,49 +0,07 49,56 ANP 1960 -2 51,49 +1,03 52,52 SHELL 1970 -1,5 55,49 +0,83 56,32 MANGO 1968 -1,6 50,99 +0,82 51,81 БРСМ-НАФТА 1970 -1,5 48,49 +0,73 49,22 MARSHALL 1992 -0,4 50,90 +0,2 50,92 BVS 1984 -0,8 49,99 +0,4 50,03 VST 1982 -0,9 48,40 +0,44 48,84

Якщо у дослідженні точності наливу бензину лише одна мережа мала перелив, то з дизельним пальним ситуація набагато краща. Цілих чотири великих мережі «дарують» своїм клієнтам додатковий бонус. Найбільше відзначились мережа УКРНАФТА – тут перелив склав суттєвих 1%, тобто за ціною стели це відповідно 51 копійка економії для клієнтів. За державною компанією йдуть мережі WOG т AMIC з переливом на 0,75% та 0,5% відповідно або 42 та 27 копійок на літрі. З врахуванням персональної знижки програми лояльності, фінальна вартість тут вийде значно меншою. Також відпускають в бак більше, ніж оплачено, у популярній серед далекобійників мережі PRIME (0,4% або 21 коп/л). І це при тому, що мережі AMIC та УКРНАФТА також пропонують знижки при використанні програм лояльності, а PRIME просто дає знижки корпоративним клієнтам. Абсолютну точність наливу зафіксовано в найбільшій столичній мережі KLO, яка також має дуже гнучку систему знижок в мобільному додатку, так і персональні в системі лояльності. Що стосується мережі CHIPO, тут теж зафіксовано «нуль» недоливу. Мінімальне значення і у східноукраїнської мережі PARALLEL (0,05% або 3 коп.).

На противагу лідерам, аутсайдери БРСМ-НАФТА, BVS, ANP, MANGO, VST не доливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Зокрема, в мережі ANP клієнти не дорахуються 2% купленого пального, або відповідно ціні на стелі, 1 грн. і 3 коп. на літрі. Недоотримають «дизель» автовласники і в мережах БРСМ-НАФТА (73 коп./літр), SHELL (83 коп./літр), MANGO (82 коп./літр). У інших учасників недолив склав в діапазоні від 0,4 до 0,9 відсотка, в перерахунку від 20 до 44 копійок на літрі «дизеля».

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Схема недоливу

Насправді механізми недоливу досить нехитрі, але можуть приносити серйозні незадекларовані прибутки для нечесних продавців. Найчастіше використовується два методи обману споживача. Перший – колонка на АЗС калібрується з похибкою на недолив (законодавство дозволяє похибку до 0,5%, а встановити можуть будь-яку). Другий – встановлюється спеціальний «жучок», який фальсифікує показники наливу як на самій колонці, так і в касовій системі. Причому такі пристрої можуть приводитися в дію та відключатися мобільним телефоном, а виявити їх практично неможливо.

Часто буває, що керівництво кожної конкретної АЗС саме недоливом намагається компенсувати втрати на логістиці. Керівництво мереж про це знають і борються з цим. У відповідальних мережах АЗК для цього застосовуються широкий спектр засобів – як технічних, так і програмних. До того ж зараз додалась ще одна проблема – кадрова.

Більшість серйозних мереж мають у своєму штаті спеціальних інженерів, функціональний обов’язок яких – робити контрольні виїзди на АЗС, щоб перевіряти стан пломб і калібрування наливних колонок, тобто фактично не допускати випадків недоливу. Але інженерні кадри зараз є критично необхідними також і для ЗСУ, відповідно, багато спеціалістів пішли на фронт добровольцями, когось було призвано. Таким чином, фахівців в мережах АЗС стало менше, тож проміжки між регламентними перевірками та калібруванням на багатьох АЗК стали суттєво довшими.