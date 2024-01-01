Скільки "дизеля" не доливають на українських АЗС: дослідження

ФОТО: Інститут споживчих експертиз|
Перевірка точності наливу дизпального на українських АЗС
Нещодавно Інститут споживчих експертиз проводив масштабну перевірку точності наливу бензину А-95 в мережах українських АЗС. Тоді виявилося, що більш ніж половина заправок не доливають клієнтам оплачене пальне, заробляючи додатково величезні гроші. Але не менш важливим є і точність наливу дизельного пального, оскільки зараз фактично вся логістика країни тримається «на фурах». І якщо на баці бензину в легковику клієнт різницю може і не помітити, оскільки об’єми відносно не великі, то вантажівкам, які за одну заправку можуть «взяти на борт» 500 і більше літрів, недолив може влетіти в копійку.
До речі перевірка недоливу та якості автогазу
Контрольні зразки було відібрано як в мережах преміальних брендів (WOG, ОККО, AMIC, UPG, KLO, PARALLEL, SHELL), так і в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (УКРНАФТА, PRIME, CHIPO, MARKET, BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, VST).
Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на вимірювання. Результати виявилися неочікуваними.
Під час дослідження точності наливу використовують спеціальні мірні ємності. Фото ІСЕ
Отже, зразки «солярки», придбаних на АЗС, виміряли в лабораторії мірним циліндром, та перерахували густину. Далі за спеціальною формулою спеціалісти привели об’єми до температури, за якої проби відбиралися на АЗС. Таким чином, було з’ясовано, що в семи великих мережах дизельне пальне не доливають, але в інших десяти – все чесно. Щобільше, в чотирьох з десяти «чесних» мереж навіть зафіксовано перелив!
Результати експерти для зручності розділили на дві зони – зелену та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%) або перелив. В другу – відповідно АЗС, де заправили менше пального, ніж було оплачено.
Результати досліджень недоливу дизеля ІСЕ у червні 2024 року:
|
АЗС
|
Фактичний відпуск, см3
|
% недоливу
|
Вартість 1 літра пального, грн
|
Вартість недоливу, грн./літр
|
Вартість 1 літра з врахуванням переливу/недоливу, грн./літр
|
WOG
|
2018
|
+0,75
|
55,99
|
- 0,42
|
55,57
|
УКРНАФТА
|
2030
|
+1
|
50,99
|
-0,51
|
50,48
|
AMIC
|
2010
|
+0,5
|
52,69
|
-0,27
|
52,16
|
PARALLEL
|
1999
|
-0,05
|
52,30
|
+ 0,03
|
52,33
|
KLO
|
2000
|
0
|
55,09
|
0
|
55,09
|
ОККО
|
1997
|
-0,15
|
55,99
|
+ 0,08
|
56,07
|
PRIME
|
2008
|
+0,4
|
51,90
|
-0,21
|
51,69
|
CHIPO
|
2000
|
0
|
50,40
|
0
|
50,40
|
UPG
|
1998
|
-0,1
|
51,90
|
+0,05
|
51,95
|
MARKET
|
1997
|
-0,15
|
49,49
|
+0,07
|
49,56
|
ANP
|
1960
|
-2
|
51,49
|
+1,03
|
52,52
|
SHELL
|
1970
|
-1,5
|
55,49
|
+0,83
|
56,32
|
MANGO
|
1968
|
-1,6
|
50,99
|
+0,82
|
51,81
|
БРСМ-НАФТА
|
1970
|
-1,5
|
48,49
|
+0,73
|
49,22
|
MARSHALL
|
1992
|
-0,4
|
50,90
|
+0,2
|
50,92
|
BVS
|
1984
|
-0,8
|
49,99
|
+0,4
|
50,03
|
VST
|
1982
|
-0,9
|
48,40
|
+0,44
|
48,84
Якщо у дослідженні точності наливу бензину лише одна мережа мала перелив, то з дизельним пальним ситуація набагато краща. Цілих чотири великих мережі «дарують» своїм клієнтам додатковий бонус. Найбільше відзначились мережа УКРНАФТА – тут перелив склав суттєвих 1%, тобто за ціною стели це відповідно 51 копійка економії для клієнтів. За державною компанією йдуть мережі WOG т AMIC з переливом на 0,75% та 0,5% відповідно або 42 та 27 копійок на літрі. З врахуванням персональної знижки програми лояльності, фінальна вартість тут вийде значно меншою. Також відпускають в бак більше, ніж оплачено, у популярній серед далекобійників мережі PRIME (0,4% або 21 коп/л). І це при тому, що мережі AMIC та УКРНАФТА також пропонують знижки при використанні програм лояльності, а PRIME просто дає знижки корпоративним клієнтам. Абсолютну точність наливу зафіксовано в найбільшій столичній мережі KLO, яка також має дуже гнучку систему знижок в мобільному додатку, так і персональні в системі лояльності. Що стосується мережі CHIPO, тут теж зафіксовано «нуль» недоливу. Мінімальне значення і у східноукраїнської мережі PARALLEL (0,05% або 3 коп.).
На противагу лідерам, аутсайдери БРСМ-НАФТА, BVS, ANP, MANGO, VST не доливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Зокрема, в мережі ANP клієнти не дорахуються 2% купленого пального, або відповідно ціні на стелі, 1 грн. і 3 коп. на літрі. Недоотримають «дизель» автовласники і в мережах БРСМ-НАФТА (73 коп./літр), SHELL (83 коп./літр), MANGO (82 коп./літр). У інших учасників недолив склав в діапазоні від 0,4 до 0,9 відсотка, в перерахунку від 20 до 44 копійок на літрі «дизеля».
До речі попит на дизельне пальне в Україні різко знизився
Схема недоливу
Насправді механізми недоливу досить нехитрі, але можуть приносити серйозні незадекларовані прибутки для нечесних продавців. Найчастіше використовується два методи обману споживача. Перший – колонка на АЗС калібрується з похибкою на недолив (законодавство дозволяє похибку до 0,5%, а встановити можуть будь-яку). Другий – встановлюється спеціальний «жучок», який фальсифікує показники наливу як на самій колонці, так і в касовій системі. Причому такі пристрої можуть приводитися в дію та відключатися мобільним телефоном, а виявити їх практично неможливо.
Часто буває, що керівництво кожної конкретної АЗС саме недоливом намагається компенсувати втрати на логістиці. Керівництво мереж про це знають і борються з цим. У відповідальних мережах АЗК для цього застосовуються широкий спектр засобів – як технічних, так і програмних. До того ж зараз додалась ще одна проблема – кадрова.
Більшість серйозних мереж мають у своєму штаті спеціальних інженерів, функціональний обов’язок яких – робити контрольні виїзди на АЗС, щоб перевіряти стан пломб і калібрування наливних колонок, тобто фактично не допускати випадків недоливу. Але інженерні кадри зараз є критично необхідними також і для ЗСУ, відповідно, багато спеціалістів пішли на фронт добровольцями, когось було призвано. Таким чином, фахівців в мережах АЗС стало менше, тож проміжки між регламентними перевірками та калібруванням на багатьох АЗК стали суттєво довшими.