Какие заправки не доливают в автомобили автогаз

После существенного повышения акцизов на топливо в Украине больше всего выросли цены на автомобильный газ. За незначительный промежуток времени стоимость литра на АЗС подскочила на 3 – 5 гривен за литр. Более того, прогнозируется дальнейший рост стоимости, поскольку в Европе, откуда он поставляется в Украину, начинается его дефицит. Это неизбежно приведет к удорожанию "голубого" топлива, а следовательно, ударит по карману автовладельцев.

Другой аспект подорожания – желание некоторых продавцов удержать низкие цены, чтобы не потерять клиентов. Самый простой способ достичь этого – “похимичить” с качеством топлива или с точностью налива. Поскольку “бодяжить” газ проблематично, остается недолив. Именно поэтому эксперты столичного Института потребительских экспертиз проверили очень интересный для автомобилистов параметр – точность налива.

Кстати насколько качественный бензин продают на украинских АЗС

Эксперты проверили образцы, приобретенные в крупных сетях (WOG, SHELL), крупнейших в столице и регионе сетях (КLO и AVANTAGE 7), а также в так называемых дискаунтеров. Это также достаточно многочисленные сети, но с более низким по сравнению с другими уровнем цен (БРСМ-Нафта, MARSHALL, БАРС). Также эксперты проверили некоторых мощных региональных “игроков” рынка – сети VOSTOKGAZ (Днепр и область), SVR (Харьков и область), VST (Одесса и область), а для контраста приобрели газ и на "бочке", с ценой более чем на гривну ниже дискаунтеров.

Итак, "задуют" или "надуют"? Многие автомобилисты с установленным ГБО, любят пугать друг друга историями о тотальном недоливе на АЗС. Причем речь идет не о сотнях грамм, а о 3, 5 и даже 10 литрах недолива. Обычно водители во всем винят заправки, и не берут в расчет возможные поломки газобаллонного оборудования. Поэтому первым делом эксперты проверили, действительно ли такое возможно.

По нормативам недолив может составлять не более 1%, но реально достичь такого результата на колонке достаточно сложно. Эксперты отобрали фиксированное количество литров газа на каждой из АЗС в специальный переносной пробоотборник, затем в лаборатории определили его массу и по формуле, с учетом плотности, пересчитали в объем. В итоге оказалось, что большая часть проверенных АЗС таки имеют проблемы с точностью налива, и в принципе, недолив в пять и более литров на баке сейчас может быть печальной реальностью.

Переносной пробоотборник, с помощью которого проверяют недолив газа. Фото Freepik

Но сначала о позитиве, поскольку 40% проверенных АЗС продают честное количество топлива. Сразу в двух сетях (WOG и КLO), отпустили газа даже больше, чем оплачено. В этих сетях "перелив" составил один процент. Впрочем, это не удивительно, поскольку репутация стоит дорого. Возможно именно поэтому в этих сетях были обнаружены эталонные мерники для контрольного пролива, который при желании может сделать любой клиент.

Ровно по чеку заправили на АЗС AVANTAGE 7, VOSTOKGAZ (Днепр и область) и SVR (Харьков). Эти сети в основном региональные, и позиционируются как дискаунтеры, то есть с меньшей, чем у крупных сетей, цене. Вместе с тем, испытания на честность они прошли на 100 %.

Недолив обнаружили в сетях БРСМ-нафта, SHELL, VST, БАРС, MARSHALL и на нелегальной "бочке". И если в сетях SHELL, БРСМ-нафта БАРС и MARSHALL, он составил не критические 3-4 %, то у VST это уже были серьезные 7 %. Ну а антирекордсменом стала нелегальная бочка на Киевщине, на которой эксперты обнаружили фантастические 12%! Вот и получается, что более высокая цена у крупных сетей компенсируется точностью налива, то есть по факту стоимость почти одинаковая.

Сеть АЗС WOG KLO AVANTAGE 7 VOSTOKGAZ SVR Точность налива, % 101 101 100 100 100 БРСМ-нафта Барс SHELL LPG "Бочка" VST МАРШАЛЛ 96 97 97 88 93 96

Результаты октябрьского исследования недолива автогаза. Источник: ИСЭ

Кроме того, если посчитать ежегодную реализацию, то небольшие проценты недолива трансформируются в круглые суммы, которые не фиксируются фискальной системой. А это – средства на ВСУ и социалку, между прочим.

Также интересно прошлогоднее исследование недолива и качества автогаза

По словам директора Института Юрия Чернобривца, "результаты исследования недолива автомобильного газа показали, что некоторые сети пытаются держать низкую цену, но не хотят уступать прибылью. Советую автомобилистам заправляться только в проверенных сетях, и обращать внимание на должным образом оформленные метрологические поверки колонок, и пломбы. Это значительно сократит риск. Кроме того, важно вовремя и профессионально обслуживать ГБО – это сохранит машину, бюджет, и вашу безопасность".