Як впливає бензин зі спиртом на потужність та економічність автомобіля: експеримент

Нещодавній закон № 3769-IX про введення нормативу на додавання біоетанолу в бензин А-95 спричинив занепокоєння серед автомобілістів. Зараз його відтермінували на невизначений час, але процес вже запущено – спирт в бензині вже є і буде. Нещодавнє дослідження бензину А-95, яке провів Інститут споживчих експертиз місяць тому, виявило, що зараз у мережах АЗС реалізують пальне з вмістом спирту від 5 до 10 відсотків.

Щоб визначити, як наявність етанолу вплине на витрату пального, потужність та динаміку авто, експерти Інституту споживчих експертиз здійснили цікавий експеримент. Суть його полягала в порівняльному тесті бензинів А-95, придбаних в різних мережах АЗС, на спеціальному динамометричному стенді. Це дозволило зімітувати дорожні умови, близькі до реальних.

До речі чи справді бензини А-98 та А-100 не містять спирту

Для дослідження експерти придбали шість зразків бензину А -95 з популярних мереж різного цінового діапазону – від преміальних до так званих дискаунтерів. Одне з найдорожчих на ринку відібрали на ОККО, з середини цінового діапазону придбали на UKRNAFTA, AMIC, PARALLEL, найдешевші – на AVANTAGE 7 та БРСМ-НАФТА.

Головною метою дослідників стало завдання визначити різницю між цими зразками в енергетичних показниках (потужності віддачі двигуна, крутного моменту), а також заміряти реальну витрату пального в умовах, наближених до ідеальних.

Для цього експерти використали дуже точний динамометричний стенд Dynapack, сертифікований провідними міжнародними органами. На цьому агрегаті можна моделювати реальні умови руху – починаючи від навантаження на ходову частину і закінчуючи вимірами потоку повітря, залежно від зміни швидкості на спідометрі автомобіля.

Агрегатоносієм було обрано популярне авто Nissan Qashqai 2023 року випуску з пробігом 35 тисяч км, з автоматичною трансмісією. Експерти заміряли на всіх зразках бензину крутний момент, потужність і за допомогою витратоміра – витрату пального та економічність.

За час експерименту було зроблено кілька десятків циклів вимірів. Заміри робилися в режимі «траси», тобто на вищій передачі в діапазоні швидкостей від 80 до 100 км на годину, а також в імітації режиму руху в місті.

Результати експерименту

Параметр UKR NAFTA ОККО БРСМ-НАФТА AMIC PARALLEL AVANTAGE 7 Максимальний крутний момент М, Нм 195 191 181 194 193 192 Максимальна потужність N, к.с. 140 138 137 140 139 138 Фактична витрата пального, міський цикл, л/100 км. 10,5 10,8 12,3 10,6 10,6 10,7 Фактична витрата пального, заміський цикл, л/100 км. 6,8 7,2 7,5 7,0 6,9 7,2 Відстань, подолана на повному баці пального (60 л, заміський цикл), км 882 833 800 857 869 833 Відстань, подолана на 100 л пального, км (заміський цикл) 1470 1388 1333 1428 1449 1388 Максимальна швидкість, км\год 179 180 180 183 180 181 Розгін 0 – 100 км/год 9,5 11 15 10 11 11 Роздрібна вартість, грн/л 59,49 61,99 54,99 58.99 58,49 54,95

Почали з замірювання енергетичних параметрів – крутного моменту та потужності.

Найбільшим момент виявився на пальному від UKRNAFTA (195 Нм), майже стільки ж – у AMIC і PARALLEL (194 і 193 Нм відповідно). А ось на пальному від БРСМ-НАФТА, де найбільший вміст спирту, крутний момент значно нижчий – 181 Нм, більш, тобто різниця на 6%.

Потужність відрізнялась не дуже суттєво: найкращі результати у зразків UKRNAFTA та AMIC – по 140 к.с., а також PARALLEL і AVANTAGE 7 (139 і 138 к.с.).

Витрату пального замірювали у міському та заміському циклах. У міському найменша витрата виявилась на зразках UKRNAFTA (10,5 л/100 км), AMIC та PARALLEL (по 10,6 л/100 км). А от на більш «спиртовому» А-95 БРСМ-НАФТА результат був просто шалений – 12,3 л/100 км!

У заміському циклі картина змінилася – тут результати рівномірні. На бензинах UKRNAFTA та PARALLEL витрата пального склала 6,8 та 6,9 л/100 км, AMIC – рівно 7, AVANTAGE 7 та ОККО – по 7,2 л/100 км, БРСМ-НАФТА – 7,5 л/100 км. Відповідно, на повному баку тестове авто найбільше проїхало на А-95 UKRNAFTA – 882 км, найменше – на БРСМ-НАФТА, 800 кілометрів. На бензині з ОККО та AVANTAGE 7 відстань однакова, 833 км.

Що ж стосується динаміки розгону, то найшвидшим авто виявилося при використанні «дев’яносто п’ятого» від UKRNAFTA та AMIC, 9,5 та 10 секунд відповідно. PARALLEL, ОККО та AVANTAGE 7 показали однаковий, теж цілком пристойний результат в 11 секунд «до сотні». А ось на пальному від БРСМ-НАФТА тестовий Qashqai набирав «сто» за довгих 15 секунд.

До речі в Польщі знайшли неякісне пальне

Висновок

Тест показав, що біоетанол в пальному не шкідливий, і майже не впливає на експлуатаційні характеристики. Разом з тим, очевидно, що чим більше в пальному «спирту», тим гірша динаміка та більшає витрата. І якщо у випадку додавання 2-3 відсотків різниця в показниках фактично не помітна, то додавання 10 і більше відсотків серйозно збільшують витрату пального, а відповідно, б’ють по кишені автовласників.

Поки закон про додавання біоетанолу «на паузі», серйозні мережі АЗС, виходячи з результатів тесту, намагаються продавати бензин А-95 з мінімальним вмістом біоетанолу. Але ситуація може змінитися, якщо держава знову «увімкне» «спиртові» вимоги.