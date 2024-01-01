В Польщі знайшли неякісне пальне: на яких АЗС

Польська організація UOKiK проводить загальнопольські перевірки палива, метою яких є не тільки захист споживачів, але й забезпечення дотримання законодавства. Дослідження охоплюють всі види пального, від бензину до LPG, пише moto.pl.

Також цікаво на яких українських АЗС неякісне дизпальне

Перевірки палива, що здійснюються Торговою інспекцією, проводяться у двох режимах: європейському та національному. Перший, відповідно до вимог Європейської комісії, включає випадково вибрані АЗС, складські бази та виробничі потужності, де перевіряються, зокрема, бензини RON 95 та 98, дизельне пальне та біопаливо B20 та B100.

Другий режим – спеціальні перевірки. Він охоплює весь процес розподілу пального, від нафтопереробних заводів і паливних терміналів, до автозаправних станцій. Саме на останніх відбувається прямий контакт з клієнтом, і саме там найчастіше з'являються порушення.

Буває, що недобросовісні власники станцій навмисно змішують пальне або використовують добавки, що знижують якість, щоб збільшити маржу. Буває також, що пальне з оптових баз вже неякісне.

Часто водії є першим попереджувальним сигналом. Скарги щодо дивного запаху, падіння потужності двигуна або проблем із запуском надходять до UOKiK, після чого ця організація замовляє додаткові перевірки.

Якщо результат відхиляється від чинних норм, наслідки можуть бути серйозними - від адміністративного рішення та заборони продажу даного пального до повідомлення прокуратури. Для станції це також величезний іміджевий ризик. Одного разу внесений до «чорного списку», він може довго відновлювати довіру клієнтів.

Згідно зі звітом UOKiK, який роками стежить за ринком у співпраці з Торговою інспекцією, у 2024 році проблему з якістю було 1,31 відсотка зразків палива. Як це буде виглядати цього року? Нам залишається чекати остаточних результатів, але серед місць, де інспектори вже виявили порушення, були такі:

Carrefour (Щецин, вул. Живе I 73) – дизпальне

Tom-Gaz (Cicibór Duży 66B) - дизпальне

Krak-oiltrans (Певел Мала, вул. Живецька 19) - дизпальне

PUH Вікторія (Дорухув, вул. Powstańców Wlkp. 1) - дизпальне

Сім'я Пєпчик (Плешев, вул. Wyspiańskiego 4A) - дизпальне

Ропасама (Свято 38) - пальне з водою

FHU Nicole (Могильно, вул. Kościuszki 38) - бензин

Орлен (Нове Місто Любавське, вул. Grunwaldzka 33) - LPG

Повний список АЗС з результатами перевірки можна знайти на офіційному сайті UOKiK. Рекомендується регулярно перевіряти інтерактивну карту перед заправкою. Таким чином, ви переконаєтеся, що вибрана точка не мала виявлених порушень у постачаному паливі.