На українських АЗС виявили неякісне дизпальне

Поки українські автовласники обговорюють додавання спирту в бензини, біда прийшла, звідки не чекали. Стабільна ситуація з якістю дизельного пального почала різко падати, на ринку знову проявляються обсяги фальсифікату, і вони зростають. Експерти Інституту споживчих експертиз виявили, що зараз вже як мінімум двадцять відсотків «солярки» на українських заправках є фальсифікатом. Причому що ще пів року тому ситуація була майже ідеальною.

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Насправді ситуація досить серйозна, оскільки дизельне пальне є «кров’ю» не лише економіки країни (возимо майже все в країну та за кордон на фурах), але і військової логістики. Страшно подумати про результати, якщо «бодяга» поллється в баки танків та броньованих машин…

Отже, спеціалісти Інституту закупили на АЗС зразки з 15 мереж, взятих в різних регіонів країни та відправили в лабораторію. Якість дизельного пального перевіряли у великих та середніх мережах: WOG, УКРНАФТА, AMIC, ОККО, PARALLEL, KLO, БРСМ-Нафта, BVS, а також в популярних регіональних мережах (дніпровські NEFTEK та VOSTOKGAZ, полтавський АВТОТРАНС, запорізька ЄВРО 5). Також перевірили якість і в зовсім невеличких мережах KSEM, DGB, 24/7, які розташовані в невеликих містах.

У лабораторії перевірили за такими параметрами, як температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки та густина. Всі перераховані вище показники повинні бути в рамках допусків ДСТУ, інакше воно може завдати шкоди і автомобілю, і екології – власне повітрю, яким ми дихаємо.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на групи – зелену, синю та червону. У першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали «запас міцності» за якістю, синю – АЗС, пальне яких не мало порушень за вимогами профільного ДСТУ, але було на граничних показниках, та червону – мережі, “солярка” в яких виявилася не кондиційною, тобто не відповідало нормативам стандарту.

Дослідження дизельного пального у квітні 2025 року:

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до пального дизельного Густина за температури +15°С, кг/м3 Температура спалаху у закритому тиглі, °С Вміст сірки, мг\кг Норматив 820-845 не нижче 55 не більше 10 WOG 833,6 71 3 УКРНАФТА 835,5 71 4 AMIC 831,8 70 3 PARALLEL 833,6 70 4 KLO 831,2 69 4 ОККО 828,5 63 5 VOSTOKGAZ (Дніпро) 833,6 69 5 АВТОТРАНС (Полтава) 834,1 66 10 NEFTEK (Дніпро) 828,3 59 10 DGB 831,2 56 10 BVS (Полтава) 832,2 63 9 KSEM 833,2 62 9 БРСМ-Нафта 823,6 47 101 ЄВРО 5 (Запоріжжя) 815,1 30 345 24/7 826,6 44 34

Зелена група

З 16 учасників у цю групу потрапили 7 мереж – WOG, УКРНАФТА, AMIC, ОККО, PARALLEL, KLO, та VOSTOKGAZ. Насамперед перевірили головний показник дизпалива – вміст сірки. Фактично, це головний маркер того, чи пальне дійсно зроблено в Європі, адже очистити «солярку» від сірки можливо тільки в умовах заводу.

Декілька слів, чому це так важливо. Сірка вбивча для нейтралізаторів і сажових фільтрів, а також разом з вихлопними газами отруює повітря в містах. Наприклад, якщо буде 1000 мг/кг (ще десять років тому це було нормою) нейтралізатор може перестати ефективно працювати після десяти – п'ятнадцяти заправок. З часом перевищення норми сірки може стати причиною ремонту двигуна і елементів паливної системи.

За українськими стандартами (аналогічними Євро 5) вміст сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. Найменше сірки було визначено в дизельному пальному AMIC та WOG (3 мг/кг), фактично відсутня вона в УКРНАФТА, KLO, PARALLEL (по 4 мг/кг). Такі результати вже ближчі до нормативів Євро 6, а значить – це гарантовано європейське пальне. Чисте пальне – і у мережі VOSTOKGAZ, всього 5 мг/кг.

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Ще один чіткий маркер оригінальної чи підробної «солярки» – температура спалаху дизельного пального. Якщо в цьому параметрі є порушення – однозначно пальне чимось розбавляли. Технічно, цей показник може показати, чи не потрапляли в солярку сторонні компоненти, які можуть призвести, до прикладу, до загоряння «солярки» при аварії. Згідно з ДСТУ, ця температура має бути як мінімум 55 °C. Рекордсмени з температурою 71 градус у «дизеля» від WOG та УКРНАФТА, практично такі ж цифри – у PARALLEL та AMIC (по 70 одиниць). Все в порядку з температурою і у KLO з VOSTOKGAZ (69 одиниць).

Синя група

Друга за чисельністю група – «синя», куди віднесено мережі, де параметри дизельного пального відповідало всім вимогам ДСТУ, але на грані нормативів, тобто без запасу за якістю. Група виявилась досить розлогою – тут мережі BVS, NEFTEK, АВТОТРАНС, KSEM, DGB. Основний момент – сірка у всіх зразків була «на максимумі» нормативу – від 9 до 10 мг/кг. В цілому, потрапляння двох останніх мереж списку у цю групу можна вважати успіхом.

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Червона група

І насамкінець, «червона» група порушників. Тут опинилися мережа БРСМ-Нафта, а також регіональні ЄВРО 5 та 24/7. Проблеми виявилися як у вмісті сірки, так і в температурі спалаху. У «солярки» з БРСМ-Нафта виявлено перевищення отруйної сірки у більш ніж 10 разів (101 мг/кг при нормі 10), а у ЄВРО 5 взагалі «зашкалило» – 356 мг/кг!

При таких значеннях проблеми з паливною системою та двигуном практично гарантовані. Крім того, у всіх зразках цієї групи виявилися порушення і з температурою спалаху. БРСМ-Нафта показала 47 градусів при нормативі не нижче 55, ЄВРО 5 взагалі 30, а 24/7 - 44. У випадку ДТП таке пальне може спалахнути, з усіма витікаючими наслідками для власників.