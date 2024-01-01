Які найдешевші дизельні авто можна купити в Україні

Які дизельні легковики українські продавці пропонували найчастіше у 2024 році? Саме це й визначили аналітики Інституту досліджень авторинку.

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Найдоступніші дизельні легковики в Україні на вторинному ринку. Графік ІДА

Лідери рейтингу за ціною

Opel Vectra — попри те, що модель уже знята з виробництва, а ті екземпляри що ще експлуатуються, мають середній вік 21,5 року. Статистика свідчить що пропозицій з «Вектрами» ще є достатньо. Ця ж модель виявилася найдешевшою у списку — середня ціна дизельної версії складає $3500.

Peugeot Partner — нехай це не цілком легковик, скоріше дана модель ближча до сегмента LCV, проте в Україні подібні мініфургони часто використовують як універсальні транспортні засоби — для роботи та сімейних поїздок. Зважаючи на те, що керувати ними дозволяється з категорією «В» у водійському посвідченні, зараховуватимемо цього разу подібні варіанти до легковиків. Отже, якщо не лякає середній вік у 16,4 року, а бюджет близько $3950 — можна розглядати цю модель.

Citroen Berlingo — фактично, це «родич» фургона (за компонуванням кузова), який посів у нашому списку друге місце. Дещо менший середній вік (15,4 року), але й вища середня ціна — $4250 за це дизельне універсальне авто.

Ціни, вік та виробники

Ціни: У цьому списку більшість автомобілів мають середню ціну до $6300, середнє значення для двадцятки — $5220.

Середній вік: Наймолодший автомобіль у списку — Skoda Fabia (13,8 року), найстарший — Opel Vectra, 21,5 року, він же очолює список за ціною.

Популярні виробники: Найчастіше у списку зустрічаються моделі європейських виробників, серед них лише дві японські моделі — Nissan X-Trail та Mazda 6. Також цікаво те, що серед двадцяти варіантів шість – це легкові фургони або буси.

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Особливості сегмента

Попри економічність, у старих дизельних авто є суттєві недоліки. При високих пробігах обслуговування дизеля зазвичай обходиться дорожче, ніж аналогічних за об’ємом, потужністю та кількістю циліндрів бензинових двигунів. Тому наведений тут рейтинг варто сприймати лише як початковий орієнтир, якщо ви обмірковуєте покупку недорогого дизельного авто.

Щоб згодом не стикнутися зі значними витратами на ремонт, спершу слід перевірити історію конкретного автомобіля (правдивість показів його одометра), провести детальну діагностику технічного стану на спеціалізованій СТО.

Методика досліджень

Дослідивши масив оголошень на основних інтернет-майданчиках за допомогою агрегатора Automoto.ua, аналітики інституту досліджень авторинку визначили найдоступніші моделі з дизельними двигунами, представлені на нашому вторинному ринку. При цьому до уваги бралися лише ті варіанти, з котрими впродовж 2024 року було створено не менше 3 тисяч оголошень.