Які найдешевші авто можна купити в Україні: топ-20

Найдешевші автомобілі в оголошеннях України — це суміш старих радянських моделей (якими автопарк наповнювався через закриті кордони) та бюджетних легковиків іноземного виробництва, що почали прибувати до нас у 90-х роках минулого століття, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Такі авто, як правило, купуються через обмежений бюджет або для специфічних цілей. Зрозуміло, що в умовах відсутності доступного фінансування та загального (низького) рівня купівельної спроможності українців, часто і такі найдешевші варіанти стають першим кроком на шляху до мобільності. Втім, зважаючи на їх зрілий вік та величезні пробіги (тобто вичерпаний ресурс), слід проявити максимальну пильність при виборі легковиків у такому бюджеті. А краще розглянути нехай дорожчі, та все ж меншого віку автомобілі.

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Загальна структура ринку

Середній вік найдешевших автомобілів у списку значно перевищує 20 років. Лідерами за віком є радянські «Жигулі» (ВАЗ 2101, ВАЗ 2103), які мають середній вік понад 40 років. Такі автомобілі коштують менш як 600 доларів, що робить їх найдешевшими у категорії. Для порівняння: наймолодші моделі, такі як Chery Amulet та Daewoo Nexia, мають середній вік близько 17–18 років, але їхня ціна перевищує 1500 доларів.

Трійка найдешевших легковиків на українському вторинному ринку:

ВАЗ 2101 — середній вік 43,7 року, середня ціна $500.

ВАЗ 2103 — середній вік 43,5 року, середня ціна $600.

ВАЗ 2105 — середній вік 35,3 року, середня ціна $617.

Ці автомобілі є типовими представниками радянського автопрому, які досі підтримуються на ходу завдяки порівняно дешевому обслуговуванню, простій конструкції та доступності запчастин. Водночас такі варіанти позбавлені сучасних систем безпеки, комфорту, надмірно споживають пальне, їхні можливості та технічні характеристики значно відстають від інших, молодших учасників дорожнього руху.

Особливості ринку

Різниця у віці та ціні: Хоча радянські авто є найдешевшими, їхній вік суттєво впливає на стан. Часто вони слугують як «машини для села» чи для короткострокового використання.

Хоча радянські авто є найдешевшими, їхній вік суттєво впливає на стан. Часто вони слугують як «машини для села» чи для короткострокового використання. Авто закордонних виробників: У списку також є кілька моделей, таких як Opel Kadett та Ford Sierra, що мають середню ціну $850...$870. Ці автомобілі зазвичай приваблюють завдяки кращим умовам комфорту та надійності, хоча їм також більше ніж 30 років.

У списку також є кілька моделей, таких як Opel Kadett та Ford Sierra, що мають середню ціну $850...$870. Ці автомобілі зазвичай приваблюють завдяки кращим умовам комфорту та надійності, хоча їм також більше ніж 30 років. Chery Amulet: Наймолодша модель у списку з середнім віком 16,5 років і середньою ціною $1700. Однак і цей представник підбірки не позбавлений мінусів, попри свій порівняно «молодий» вік (в рамках двадцятки на слайді) ця модель китайського виробництва ще з тієї хвилі, яка виділялася лише невеликими цінами, інші ж характеристики були ще нижчими за прайси у дилера.

Причини низької вартості

Вік та знос: Більшість авто — це старі моделі, які вже багато разів змінювали власників.

Більшість авто — це старі моделі, які вже багато разів змінювали власників. Простота конструкції: Автомобілі, такі як «Жигулі», мають спрощену конструкцію, що теж знижує їхню ціну.

Автомобілі, такі як «Жигулі», мають спрощену конструкцію, що теж знижує їхню ціну. Відсутність сучасних функцій: Відсутність електронних систем безпеки, комфорту чи сучасних двигунів не дозволяє підвищити ціни на них.

Відсутність електронних систем безпеки, комфорту чи сучасних двигунів не дозволяє підвищити ціни на них. Пропозиція перевищує попит: Деякі моделі, як ВАЗ або ЗАЗ, вироблялися масово, і їхня кількість на ринку залишається високою. Саме цей пункт варто врахувати тим, хто розглядає для купівлі подібні недорогі варіанти — найчастіше це «квиток в один бік», купити можна, а от продати навряд — конкуренція надто висока. Окремі представники цієї цінової категорії можуть пропонуватися до продажу роками, а згодом, так і не знайшовши чергового власника, відправляються на металолом.

Як визначали топ-20

Опрацювавши дані агрегатора Automoto.ua фахівці Інституту досліджень авторинку визначили двадцятку найдоступніших легковиків в інтернет-оголошеннях на українському ринку. Також дізналися їхній середній вік, та, власне, ціни. Аналіз базується на моделях, що зустрічаються в оголошеннях не менше ніж 3 тисячі разів, що забезпечує репрезентативність вибірки.