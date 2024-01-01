Какие самые дешевые автомобили можно купить в Украине: топ-20

Самые дешевые автомобили в объявлениях Украины - это смесь старых советских моделей (которыми автопарк наполнялся через закрытые границы) и бюджетных легковушек иностранного производства, которые начали прибывать к нам в 90-х годах прошлого века, утверждают в Институте исследований авторынка.

Такие авто, как правило, покупаются из-за ограниченного бюджета или для специфических целей. Понятно, что в условиях отсутствия доступного финансирования и общего (низкого) уровня покупательной способности украинцев, часто и такие дешевые варианты становятся первым шагом на пути к мобильности. Впрочем, учитывая их зрелый возраст и огромные пробеги (то есть исчерпанный ресурс), следует проявить максимальную бдительность при выборе легковушек в таком бюджете. А лучше рассмотреть пусть дороже, и все же меньшего возраста автомобили.

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Общая структура рынка

Средний возраст самых дешевых автомобилей в списке значительно превышает 20 лет. Лидерами по возрасту являются советские "Жигули" (ВАЗ 2101, ВАЗ 2103), которые имеют средний возраст более 40 лет. Такие автомобили стоят менее 600 долларов, что делает их самыми дешевыми в категории. Для сравнения: самые молодые модели, такие как Chery Amulet и Daewoo Nexia, имеют средний возраст около 17–18 лет, но их цена превышает 1500 долларов.

Тройка самых дешевых легковушек на украинском вторичном рынке:

ВАЗ 2101 - средний возраст 43,7 года, средняя цена $500.

ВАЗ 2103 - средний возраст 43,5 года, средняя цена $600.

ВАЗ 2105 - средний возраст 35,3 года, средняя цена $617.

Эти автомобили являются типичными представителями советского автопрома, которые до сих пор поддерживаются на ходу благодаря сравнительно дешевому обслуживанию, простой конструкции и доступности запчастей. В то же время такие варианты лишены современных систем безопасности, комфорта, чрезмерно потребляют топливо, их возможности и технические характеристики значительно отстают от других, младших участников дорожного движения.

Особенности рынка

Разница в возрасте и цене: Хотя советские авто являются самыми дешевыми, их возраст существенно влияет на состояние. Часто они служат как "машины для села" или для краткосрочного использования.

Хотя советские авто являются самыми дешевыми, их возраст существенно влияет на состояние. Часто они служат как "машины для села" или для краткосрочного использования. Авто зарубежных производителей: В списке также есть несколько моделей, таких как Opel Kadett и Ford Sierra, имеющих среднюю цену $850...$870. Эти автомобили обычно привлекают благодаря лучшим условиям комфорта и надежности, хотя им также более 30 лет.

В списке также есть несколько моделей, таких как Opel Kadett и Ford Sierra, имеющих среднюю цену $850...$870. Эти автомобили обычно привлекают благодаря лучшим условиям комфорта и надежности, хотя им также более 30 лет. Chery Amulet: Самая молодая модель в списке со средним возрастом 16,5 лет и средней ценой $1700. Однако и этот представитель подборки не лишен минусов, несмотря на свой сравнительно "молодой" возраст (в рамках двадцатки на слайде) эта модель китайского производства еще с той волны, которая выделялась лишь небольшими ценами, другие же характеристики были еще ниже прайсов у дилера.

Причины низкой стоимости

Возраст и износ: Большинство авто - это старые модели, которые уже много раз меняли владельцев.

Большинство авто - это старые модели, которые уже много раз меняли владельцев. Простота конструкции: Автомобили, такие как "Жигули", имеют упрощенную конструкцию, что тоже снижает их цену.

Автомобили, такие как "Жигули", имеют упрощенную конструкцию, что тоже снижает их цену. Отсутствие современных функций: Отсутствие электронных систем безопасности, комфорта или современных двигателей не позволяет повысить цены на них.

Отсутствие электронных систем безопасности, комфорта или современных двигателей не позволяет повысить цены на них. Предложение превышает спрос: Некоторые модели, как ВАЗ или ЗАЗ, производились массово, и их количество на рынке остается высоким. Именно этот пункт стоит учесть тем, кто рассматривает для покупки подобные недорогие варианты - чаще всего это "билет в одну сторону", купить можно, а вот продать вряд ли - конкуренция слишком высока. Отдельные представители этой ценовой категории могут предлагаться к продаже годами, а впоследствии, так и не найдя очередного владельца, отправляются на металлолом.

Как определяли топ-20

Обработав данные агрегатора Automoto.ua специалисты Института исследований авторынка определили двадцатку самых доступных легковушек в интернет-объявлениях на украинском рынке. Также узнали их средний возраст, и, собственно, цены. Анализ базируется на моделях, встречающихся в объявлениях не менее 3 тысяч раз, что обеспечивает репрезентативность выборки.