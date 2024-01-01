В каких регионах Украины продают самые дешевые подержанные автомобили

На основе данных агрегатора Automoto.ua, который собирает данные с большинства сайтов объявлений о продаже автомобилей в Украине, Институт исследований авторынка определил регионы с самыми высокими и самыми низкими средними ценами.

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Средняя цена в объявлениях

По итогам декабря 2024 года средняя цена всех предложений о продаже легковушек в объявлениях составила $6300 - сравнительно высокое значение (длительное время этот показатель был на уровне $5500). Увеличение средней цены прежде всего вызвано тенденцией перетекания бюджетных предложений с крупных сайтов в соцсети.

В разрезе отдельных регионов ближайшими к среднему значению в декабре были Ивано-Франковская область ($6500), и Одесская и Черновицкая области с одинаковым показателем $5900.

Где самые высокие цены

Киевская область и Киев - средняя цена автомобиля здесь составляет $8400, что является самым высоким показателем по Украине. Это объясняется высоким спросом в столице и прилегающих районах, большими доходами населения и общей сравнительно высокой активностью автосалонов и дилеров.

- средняя цена автомобиля здесь составляет $8400, что является самым высоким показателем по Украине. Это объясняется высоким спросом в столице и прилегающих районах, большими доходами населения и общей сравнительно высокой активностью автосалонов и дилеров. Львовская область - средняя цена составляет $7999. Львов является экономически активным регионом с большим спросом на автомобили, включая импортируемые из Европы.

- средняя цена составляет $7999. Львов является экономически активным регионом с большим спросом на автомобили, включая импортируемые из Европы. Волынская область - средняя цена достигает $7000. Близость к границе способствует большому объему импортируемых автомобилей, что влияет на ценовой уровень.

Где самые низкие цены

Херсонская область - средняя цена автомобиля составляет всего $2900 долларов США, что является самым низким показателем. Это можно объяснить экономическими трудностями региона и меньшей платежеспособностью населения.

- средняя цена автомобиля составляет всего $2900 долларов США, что является самым низким показателем. Это можно объяснить экономическими трудностями региона и меньшей платежеспособностью населения. Донецкая область - средняя цена автомобилей здесь составляет $ 3000, что также связано с экономической нестабильностью и уменьшенным спросом из-за военных действий.

- средняя цена автомобилей здесь составляет $ 3000, что также связано с экономической нестабильностью и уменьшенным спросом из-за военных действий. Запорожская, Кировоградская и Луганская области - средняя цена в них достигает $4200. Хотя показатель немного выше предыдущих двух регионов, он все равно остается одним из самых низких по стране.

Регионы с самыми высокими ценами на автомобили имеют общие черты: экономическая активность, высокий уровень доходов населения и близость к границам, что способствует импорту авто. В то же время регионы с низкими ценами тоже имеют общие черты: частичная оккупация территорий и близость к зоне военных действий; меньшая распространенность бизнеса по импорту авто из-за рубежа, меньшее количество населения.