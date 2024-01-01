Новая Toyota Camry уже в Украине: сколько стоит

С 15 ноября в Украине стартуют продажи абсолютно новой Toyota Camry - одного из самых популярных седанов в мире.

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Новая Camry имеет изящный спортивный дизайн с выразительной молотообразной передней частью и новыми фарами, что придают автомобилю агрессивного вида и акцентируют его динамичный характер. Линии кузова стали более четкими и красноречивыми, подчеркивая энергичный вид модели.

Новое поколение Camry имеет литий-ионную батарею с увеличенной мощностью. К тому же ее основные компоненты - трансмиссия, электродвигатели-генераторы и инвертор - были улучшены для уменьшения внутренних потерь системы, снижения веса и экономии пространства. В сочетании со стандартным 2,5-литровым четырехцилиндровым гибридным двигателем эти изменения повышают максимальную мощность всей системы до 231 л.с. (+6%).

Ранее замену аккумулятора в автомобиле можно было осуществить самостоятельно. В современных автомобилях требуется не только точно подобрать АКБ, но и нередко откалибровать электрическую систему. Это под силу только профессиональным электрикам, которые работают на современном оборудовании. Например, на Бош Авто Сервис. Рекламная информация

В то же время уменьшается расход топлива до 4 литров на 100 км, а также выбросы CO₂ - до 91 г/км (комбинированный цикл NEDC*). Время разгона от 0 до до 100 км/ч также сократилось и составляет 7,2 секунды.

Одним из основных преимуществ новой Camry является улучшенная подвеска с передними стойками Макферсон и задними двойными рычагами. Это решение позволяет автомобилю реагировать на руль с большей точностью и стабильностью, что обеспечивает комфортное и безопасное управление, особенно на извилистых дорогах.

В салоне создано ощущение открытого пространства и комфорта для водителя и пассажиров. Изысканные материалы отделки и новый мультимедийный дисплей на центральной консоли придают интерьеру премиальный характер. Панель приборов нового дизайна отличается заметной скульптурной секцией, напоминающей гриф гитары. Однако это также рациональное решение, ведь конструкция представляет собой единый блок, который соединяет сложную последовательность деталей.

Camry также получила новейшую мультимедийную систему Toyota Smart Connect, управляемую с помощью 12,3-дюймового дисплея. Это позволяет водителю удобно взаимодействовать с автомобилем, а система беспроводного подключения смартфонов Apple CarPlay и Android Auto делает использование гаджетов еще проще. Также доступна премиум-система JBL с девятью динамиками, что создает уникальный звуковой опыт. Кроме того, в стандартном оснащении имеются пять портов USB Type-C для зарядки устройств и беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

Кстати как может выглядеть Toyota RAV4 2026 года

Не менее важна система активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, получившая значительные обновления. Благодаря усовершенствованным камерам и радарам система теперь способна эффективно предотвращать столкновения не только на прямых участках дороги, но и на перекрестках, где она может распознавать транспорт, приближающийся по бокам, а также велосипедистов. Другие функции, как адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы движения, также были улучшены, обеспечивая дополнительную безопасность.

Новинка доступна в Украине в трех комплектациях – Elegance, Prestige и Premium по цене от 1 629 810 грн ($39 550).