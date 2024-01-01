Как может выглядеть Toyota RAV4 2026 года

Студия виртуального автодизайна Avarvarii Automotive Artworks, исходя из внешности новой генерации Camry, выдала собственный вариант дизайна следующего Toyota RAV4, который могут представить в 2025 или 2026 годах.

Нынешнее поколение Toyota RAV4, несмотря на долгую историю на рынке, остается лидером продаж в США и Украине. Именно поэтому японцы не спешат с его заменой. Однако конкуренты не спят, поэтому обновлять свой бестселлер нужно.

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Новое поколение Camry отказалось от базового двигателя внутреннего сгорания и теперь предлагает только гибридные силовые агрегаты. Этот подход, вероятно, распространится и на RAV4 2026 года. Ожидается, что он откажется от базового бензинового двигателя в пользу гибридных, включая существующие комплектации Hybrid (FWD) и Prime plug-in hybrid (AWD). Хотя значительных механических изменений не предвидится, батарея может претерпеть усовершенствования, что потенциально увеличит запас хода на электротяге и скорость зарядки.

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Ожидается также обновление интерьера, которое будет приближено к недавним усовершенствованиям Camry. RAV4 2026 года может отличаться более изысканными материалами, более смелыми цветами, большим информационно-развлекательным экраном и цифровой панелью приборов, что настраивается.

В экстерьере, вероятно, произойдет значительное смещение в сторону более блокированного, ретро-футуристического дизайна, соответствующего последним концепциям внедорожников Toyota. Однако габаритные размеры автомобиля должны оставаться неизменными, чтобы сохранить достаточное пассажирское и грузовое пространство.

Пока ни один прототип не был публично показан, поэтому окончательный дизайн остается загадкой. Эти прогнозы представляют собой обоснованные предположения относительно того, как Toyota может развивать свой самый популярный автомобиль, оставаясь верной победной формуле нынешнего RAV4.