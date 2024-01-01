Як може виглядати Toyota RAV4 2026

Студія віртуального автодизайну Avarvarii Automotive Artworks, виходячи з зовнішності нової генерації Camry, видала власний варіант дизайну наступного Toyota RAV4, який можуть представити у 2025 чи 2026 роках.

Нинішнє покоління Toyota RAV4, попри довгу історію на ринку, залишається лідером продажів у США та Україні. Саме тому японці не поспішають з його заміною. Однак конкуренти не сплять, тож оновлювати свій бестселер потрібно.

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Нове покоління Camry відмовилося від базового двигуна внутрішнього згоряння і тепер пропонує лише гібридні силові агрегати. Цей підхід, ймовірно, пошириться і на RAV4 2026 року. Очікується, що він відмовиться від базового бензинового двигуна на користь гібридних, включаючи існуючі комплектації Hybrid (FWD) і Prime plug-in hybrid (AWD). Хоча значних механічних змін не передбачається, батарея може зазнати вдосконалень, що потенційно збільшить запас ходу на електротязі та швидкість заряджання.

Для автомобілів з системою старт-стоп потрібні спеціальні акумулятори. АКБ Bosch серій S4 Е та S5 А вироблені за спеціальною технологією, яка забезпечує надійне електроживлення автомобілів з такою системою, відмінно приймають заряд та мають підвищену продуктивність. Рекламна інформація

Очікується також оновлення інтер'єру, яке буде наближене до нещодавніх удосконалень Camry. RAV4 2026 року може відрізнятися більш вишуканими матеріалами, сміливішими кольорами, більшим інформаційно-розважальним екраном та цифровою панеллю приладів, що налаштовується.

В екстер'єрі, ймовірно, відбудеться значний зсув у бік більш блокованого, ретро-футуристичного дизайну, що відповідатиме останнім концепціям позашляховиків Toyota. Однак габаритні розміри автомобіля повинні залишатися незмінними, щоб зберегти достатній пасажирський і вантажний простір.

Наразі жодного прототипу не було публічно показано, тому остаточний дизайн залишається загадкою. Ці прогнози представляють собою обґрунтовані припущення щодо того, як Toyota може розвивати свій найпопулярніший автомобіль, залишаючись вірною переможній формулі нинішнього RAV4.