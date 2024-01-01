Нова Toyota Camry вже в Україні: скільки коштує

З 15 листопада в Україні стартують продажі абсолютно нової Toyota Camry — одного з найбільш популярних седанів у світі.

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Нова Camry має витончений спортивний дизайн з виразною молотоподібною передньою частиною та новими фарами, що додають автомобілю агресивнішого вигляду та акцентують його динамічний характер. Лінії кузова стали більш чіткими та промовистими, підкреслюючи енергійний вигляд моделі.

Нове покоління Camry має літій-іонну батарею зі збільшеною потужністю. До того ж її основні компоненти — трансмісія, електродвигуни-генератори й інвертор — були покращені для зменшення внутрішніх втрат системи, зниження ваги та економії простору. У поєднанні зі стандартним 2,5-літровим чотирициліндровим гібридним двигуном ці зміни підвищують максимальну потужність усієї системи до 231 к.с. (+6%).

Раніше заміну акумулятора в автомобілі можна було здійснити самостійно. В сучасних автомобілях потрібно не лише точно підібрати АКБ, але й нерідко відкалібрувати електричну систему. Це під силу лише професійним електрикам, які працюють на сучасному обладнанні. Наприклад, на Бош Авто Сервіс. Рекламна інформація

Водночас зменшується витрата пального до 4 літрів на 100 км, а також викиди CO₂ — до 91 г/км (комбінований цикл NEDC*). Час розгону від 0 до до 100 км/год також скоротився і складає 7,2 секунди.

Однією з основних переваг нової Camry є покращена підвіска з передніми стійками Макферсон і задніми подвійними важелями. Це рішення дозволяє автомобілю реагувати на кермо з більшою точністю та стабільністю, що забезпечує комфортне і безпечне керування, особливо на звивистих дорогах.

У салоні створено відчуття відкритого простору та комфорту для водія та пасажирів. Вишукані матеріали обробки та новий мультимедійний дисплей на центральній консолі додають інтер’єру преміального характеру. Панель приладів нового дизайну вирізняється помітною скульптурною секцією, що нагадує гриф гітари. Проте це також раціональне рішення, адже конструкція являє собою єдиний блок, який з'єднує складну послідовність деталей.

Camry також отримала новітню мультимедійну систему Toyota Smart Connect, що керується за допомогою 12,3-дюймового дисплея. Це дозволяє водієві зручно взаємодіяти з автомобілем, а система бездротового підключення смартфонів Apple CarPlay і Android Auto робить використання гаджетів ще простішим. Також доступна преміум-система JBL з дев’ятьма динаміками, що створює унікальний звуковий досвід. Окрім того, у стандартному оснащенні наявні п’ять портів USB Type-C для заряджання пристроїв і бездротовий зарядний пристрій для смартфонів.

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Не менш важливою є система активної безпеки Toyota Safety Sense 3.0, що отримала значні оновлення. Завдяки вдосконаленим камерам та радарам система тепер здатна ефективно запобігати зіткненням не лише на прямих ділянках дороги, але й на перехрестях, де вона може розпізнавати транспорт, що наближається з боків, а також велосипедистів. Інші функції, як-то адаптивний круїз-контроль і система утримання смуги руху, також були покращені, забезпечуючи додаткову безпеку.

Новинка доступна в Україні у трьох комплектаціях – Elegance, Prestige та Premium ціною від 1 629 810 грн ($39 550).