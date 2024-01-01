В Україні розпочались продажі нового покоління Toyota Land Cruiser Prado

З початку листопада 2024 року в Україні розпочалися продажі нового Toyota Land Cruiser Prado. Цьогоріч модель святкує своє 70-річчя, тож внутрішній та зовнішній дизайн нового Land Cruiser Prado виконаний у поєднанні сучасного та традиційного.

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Класичний силует нового Prado виражений традиційною горизонтальною віссю з довгим капотом і короткими передніми звисами, а прямокутна кабіна посилює відчуття комфорту всередині завдяки збільшеному простору.

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Дбаючи про затишок пасажирів, розробники нового Land Cruiser Prado приділили не менше уваги і комфорту водія. Автомобіль оснащений зручною цифровою панеллю приладів і мультимедійним дисплеєм з характерною для моделі широкою зоною консолі. Усі елементи керування розташовані у полі огляду і у межах швидкого доступу, щоб посилити комфорт водіння й підкреслити високу функціональність нового авто.

Капот Land Cruiser Prado має підняті краї для ліпшого керування автомобілем. Водночас його центральна частина занижена, що покращує огляд і зменшує сліпу зону для безпечного водіння. У різних комплектаціях Land Cruiser Prado пропонується з легкосплавними дисками у 18 або 20 дюймів, а низка аксесуарів дозволить укомплектувати автомобіль мрії персоналізованим дизайном. Також модель має збільшений багажний простір для перевезення ще більшої кількості речей.





Значних оновлень зазнав не лише дизайн нового Land Cruiser Prado. Позашляховик укомплектований 2,8-літровим турбодизельним силовим агрегатом. Цей чотирициліндровий двигун забезпечує максимальну потужність у 205 к.с. і максимальний крутний момент у 500 Нм, що дозволяє буксирувати вантажі вагою до 3 500 кг. Крім того, модель доступна і з новим турбодвигуном потужність у 282 к.с. і крутним моментом у 430 Нм.

В обох випадках Land Cruiser Prado постачається з новою восьмиступеневою автоматичною коробкою передач Direct Shift, що підвищує ходові якості й дозволяє заощаджувати пальне. А для поліпшення задоволення від водіння Land Cruiser Prado оснащений електричним підсилювачем керма (EPS), вперше представленим у лінійці Land Cruiser.

Серед інших вагомих переваг нового Land Cruiser Prado — система підтримання постійної швидкості під час руху бездоріжжям (Crawl Control) із вибором однієї з п’яти доступних швидкостей для різних доріг, а також система вибору режимів руху різними типами поверхні Multi-Terrain Select (MTS) і монітор панорамного огляду (PVM) для гнучкості керування та маневреності автомобіля будь-де.

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Система безпеки також була вдосконалена. Окрім того, що новий Land Cruiser Prado має міцну конструкцію, він демонструє й надзвичайну надійність кермування завдяки комплексному пакету систем Toyota Safety Sense. Усі функції значно модернізовано, аби гарантувати спокій на дорозі та мінімізувати можливість аварій.

Серед останніх оновлень — можливість запобігання зіткненням на перехрестях; система гальмування прискорення; система допомоги при екстреному кермуванні та система екстреної зупинки руху тощо.