Toyota вперше показала нову комерційну лінійку для Європи

Японський автовиробник вперше виставив всю свою комерційну лінійку – Proace Max, Proace, Proace City та Hilux Hybrid 48V. Експозиція розмістилась на площі у 700 кв. м. Таким чином, Toyota тепер присутня у всіх важливих сегментах ринку LCV, плюс вперше увійшла до класу великих фургонів.

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Toyota представила повну професійну лінійку бренду та водневі рішення для транспортної галузі. Про продажі та ланцюг створення вартості, а також маркетингову політику бренду присутнім розповів віцепрезидент Toyota Motor Europe Том Фукс.

Фото: Toyota

Розповідаючи про новинки, він наголосив, до кінця 2025 року буде відкрито 500 професійних центрів Toyota по всій Європі. "Ми матимемо ПРАВИЛЬНІ продукти, ПРАВИЛЬНІ послуги та ПРАВИЛЬНИХ людей, а також ПРАВИЛЬНЕ місце з нашими професійними центрами Toyota, щоб задовольнити потреби кожного клієнта", – наголосив провідний європейськи менеджер з продажу та ланцюга створення вартості Toyota.

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Фото: Toyota

Згідно з обіцянкою по програмі «Мобільність для всіх», Proace Verso обладнали для інвалідних візків. Відбулася її європейська прем’єра і заодно демонстрація концепції доступу до інвалідних візків та для сегмента CDV.

Proace Max

Зіркою експозиції стала абсолютно нова Toyota Proace Max. Модель завершує повний асортимент легких комерційних автомобілів Toyota Professional. Маючи шість різних конфігурацій висоти та довжини, а також різне силове наповнення, Proace Max ще до дебюту викликала інтерес потенційних покупців.

Варіант з електричною силовою установкою та потужним акумулятором дозволяє долати на одній зарядці до 420 км.

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Версія з турбодизелем також сподобається прихильникам класики, вона може бути як з механічною, так з автоматичною коробкою передач, що охоплює діапазон потужності від 120 до 180 к.с.

Нова модель виробляється компанією Stellantis на заводах у польському Глівіце (електричні версії з акумулятором) та в італійській Атесі (дизельні версії).

Proace та Proace City

Прихильників модельного ряду середніх і компактних фургонів від Toyota, а також відповідних вантажівок Verso чекають оновлений дизайн та новітні технології.

Для задоволення різних вимог клієнтів є гарний вибір як нових акумуляторних електричних, так і звичайних силових агрегатів. Стандартна комплектація має батарею зі збільшеним запасом ходу до 350 км.

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Сподобаються також напрацювання розробників у сфері безпеки та допомоги водієві, не кажучи вже про покращені мультимедійні можливості та функції підключення, включаючи наявність 10-дюймового сенсорного екрану та цифрової панелі приладів.

Ці дві моделі виробляються компанією Stellantis на заводах в Атесса, Італія, та Віго, Іспанія.

Hilux Hybrid 48V

З появою першої електрифікованої силової установки Hilux Hybrid 48V стає для бізнесу справжнім помічником з покращеними характеристиками на дорозі та поза нею - працює плавніше та витонченіше, з меншим рівнем шуму та вібрації, незалежно від того дороги чи бездоріжжя.

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Гібридна система 48 В використовує перевірений 2,8-літровий турбодизель Hilux, оснащений новим електричним двигуном-генератором, літій-іонною батареєю 48 В і перетворювачем постійного струму.

Класичний двигун внутрішнього згорання приводить в дію електромотор-генератор (синхронний блок з постійними магнітами), який, своєю чергою, заряджає гібридну батарею. У зарядженому стані гібридна батарея може забезпечити додаткову потужність до 12 кВт і 65 Нм крутного моменту силовому агрегату під час прискорення.

Надалі Hilux Hybrid 48V випускається у форматі подвійної кабіни з потужним стилем, який включає тривимірну решітку радіатора та передній бампер, що підкреслює його міцність.

Новий Hilux Hybrid 48V буде виготовлятися на заводі Toyota Prospecton у Дурбані, Південна Африка. Виробництво для європейських ринків розпочнеться наприкінці 2024 року.