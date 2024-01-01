Toyota впервые показала новую коммерческую линейку для Европы

Японский автопроизводитель впервые выставил всю свою коммерческую линейку – Proace Max, Proace, Proace City и Hilux Hybrid 48V. Экспозиция разместилась на площади в 700 кв. м. Таким образом, Toyota теперь присутствует во всех важных сегментах рынка LCV, плюс впервые вошла в класс больших фургонов.

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Toyota представила полную профессиональную линейку бренда и водородные решения для транспортной отрасли. О продажах и цепочке создания стоимости, а также маркетинговой политике бренда присутствующим рассказал вице-президент Toyota Motor Europe Том Фукс.

Фото: Toyota

Рассказывая о новинках, он отметил, до конца 2025 года будет открыто 500 профессиональных центров Toyota по всей Европе. "Мы будем иметь ПРАВИЛЬНЫЕ продукты, ПРАВИЛЬНЫЕ услуги и ПРАВИЛЬНЫХ людей, а также ПРАВИЛЬНОЕ место с нашими профессиональными центрами Toyota, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента", – отметил ведущий европейски менеджер по продажам и цепи создания стоимости Toyota.

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Фото: Toyota

Согласно обещанию по программе "Мобильность для всех", Proace Verso оборудовали для инвалидных колясок. Состоялась ее европейская премьера и заодно демонстрация концепции доступа к инвалидным коляскам и для сегмента CDV.

Proace Max

Звездой экспозиции стала абсолютно новая Toyota Proace Max. Модель завершает полный ассортимент легких коммерческих автомобилей Toyota Professional. Имея шесть различных конфигураций высоты и длины, а также различное силовое наполнение, Proace Max еще до дебюта вызвала интерес потенциальных покупателей.

Вариант с электрической силовой установкой и мощным аккумулятором позволяет преодолевать на одной зарядке до 420 км.

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Версия с турбодизелем также понравится поклонникам классики, она может быть как с механической, так с автоматической коробкой передач, охватывающей диапазон мощности от 120 до 180 л.с.

Новая модель производится компанией Stellantis на заводах в польском Гливице (электрические версии с аккумулятором) и в итальянской Атеси (дизельные версии).

Proace и Proace City

Поклонников модельного ряда средних и компактных фургонов от Toyota, а также соответствующих грузовиков Verso ждут обновленный дизайн и новейшие технологии.

Для удовлетворения различных требований клиентов есть хороший выбор как новых аккумуляторных электрических, так и обычных силовых агрегатов. Стандартная комплектация имеет батарею с увеличенным запасом хода до 350 км.

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Понравятся также наработки разработчиков в сфере безопасности и помощи водителю, не говоря уже об улучшенных мультимедийных возможностях и функциях подключения, включая наличие 10-дюймового сенсорного экрана и цифровой панели приборов.

Эти две модели производятся компанией Stellantis на заводах в Атесса, Италия, и Виго, Испания.

Hilux Hybrid 48V

С появлением первой электрифицированной силовой установки Hilux Hybrid 48V становится для бизнеса настоящим помощником с улучшенными характеристиками на дороге и вне ее – работает плавнее и изящнее, с меньшим уровнем шума и вибрации, независимо от того дороги или бездорожья.

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Гибридная система 48 В использует проверенный 2,8-литровый турбодизель Hilux, оснащен новым электрическим двигателем-генератором, литий-ионной батареей 48 В и преобразователем постоянного тока.

Классический двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электромотор-генератор (синхронный блок с постоянными магнитами), который, свою очередь, заряжает гибридную батарею. В заряженном состоянии гибридная батарея может обеспечить дополнительную мощность до 12 кВт и 65 Нм крутящего момента силовому агрегату при ускорении.

В дальнейшем Hilux Hybrid 48V будет выпускаться в формате двойной кабины с мощным стилем, который включает трехмерную решетку радиатора и передний бампер, подчеркивающий его прочность.

Новый Hilux Hybrid 48V будет производиться на заводе Toyota Prospecton в Дурбане, Южная Африка. Производство для европейских рынков начнется в конце 2024 года.