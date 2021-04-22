В сети официальных дилеров Toyota начат прием предварительных заказов на коммерческие автомобили Toyota Proace.

Пассажирский фургон Proace Verso и грузовой Proace Van ранее продавались на украинском рынке.

Пассажирская версия Proace Verso

Пассажирский фургон предлагается в пяти комплектациях (Combi, Shuttle, Comfort, Prestige и Premium) и двух длинах кузова (4 959 мм и 5 309 мм). Салон позволяет удобно разместить 7, 8 или 9 человек – в зависимости от комплектации.

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Комплектация Premium доступна с составными передвижными сиденьями; боковыми сдвижными дверями, которые открываются бесконтактно; складными столиками на спинках передних сидений, а также VIP-столом с возможностью трансформации для пассажиров 2-го и 3-го рядов. Передние сидения также оснащены функцией массажа и подогрева. Кроме того, доступны система контроля слепых зон Blind Spot Monitor, проекционный экран Head-up Display и система бесключевого доступа и запуска автомобиля Smart Entry & Start.

Микроавтобус Proace Verso предлагается с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. (110 кВт) с 6-ступенчатой ​​механической трансмиссией и 177 л.с. (130 кВт) с автоматической 8-ступенчатой ​​коробкой передач.

Proace Verso также оснащен мультимедийной системой Toyota с сенсорным 7-дюймовым дисплеем и поддержкой функций Apple Carplay и Android Auto, что позволяет удобно и безопасно пользоваться возможностями смартфона в салоне автомобиля.

Кроме того, автомобиль предлагается с рядом функций, которые обеспечивают повышенный уровень безопасности и надежности. В частности, модель доступна с пакетом “Плохие дороги”, в рамках которого была увеличена грузоподъемность, повышен клиренс до 175 мм и установлена металлическая защита двигателя. Среди других функций – круиз-контроль с ограничителем скорости, система помощи при экстренном торможении, электронные системы распределения тормозных усилий и стабилизации, система помощи при трогании на подъеме и информирования о низком давлении в шинах, а также противобуксовочная система.

Комплектация Premium предлагается с комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense, в состав которого входят: cистема предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS), адаптивный круиз-контроль (ACC), cистема предупреждения о съезде с полосы движения (LDA) и автоматический дальний свет (AHB).

Грузовой фургон Proace

В Украине грузовая версия Toyota Proace доступна в комплектации Business и в двух вариантах длины кузова – 4 959 мм и 5 309 мм. В кабине фургона предусмотрено три места.

Цельнометаллический грузовой фургон Proace получил многофункциональную кабину с системой Smart Cargo с защитной цельнометаллической перегородкой со специальным отверстием для перевозки длинномерных предметов. Кроме того, передние пассажирские сидения можно трансформировать для еще большей вместимости. Удобный доступ к грузовому отделению обеспечивают задние двустворчатые и боковые сдвижные двери.

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Автомобиль оснащен стальными 16-дюймовыми колесными дисками с центральными колпаками, противотуманными фарами, аудиосистемой, кондиционером, водительским сиденьем с поясничной поддержкой и подлокотником. Кроме того, Proace оснащены системой информирования о низком давлении в шинах и круиз-контролем с ограничителем скорости.

Грузовая версия доступна с дизельным двигателем объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. (110 кВт) и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Просторный, удобный и инновационный автомобиль Toyota Proace соответствует широкому спектру потребностей клиентов и подходит как для комфортных поездок, так и для перевозок габаритного багажа.