У мережі офіційних дилерів Toyota розпочато прийом попередніх замовлень на комерційні автомобілі Toyota Proace.

Пасажирський фургон Proace Verso та вантажний Proace Van раніше продавались на українському ринку.

Пасажирська версія Proace Verso

Пасажирський фургон пропонується у п’яти комплектаціях (Combi, Shuttle, Comfort, Prestige та Premium) і двох довжинах кузова (4 959 мм та 5 309 мм). Салон дозволяє зручно розмістити 7, 8 або 9 осіб — залежно від комплектації.

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Комплектація Premium доступна зі складаними пересувними сидіннями; боковими зсувними дверцятами, які відчиняються безконтактно; складаними столиками на спинках передніх сидінь, а також VIP-столом із можливістю трансформації для пасажирів 2-го та 3-го рядів. Передні сидіння також оснащені функцією масажу та підігріву. Крім того, доступні система контролю сліпих зон Blind Spot Monitor, проєкційний екран Head-up Display та система безключового доступу й запуску авто Smart Entry&Start.

Мікроавтобус Proace Verso пропонується з 2,0-літровим дизельним двигуном потужністю 150 к.с. (110 кВт) із 6-ступеневою механічною трансмісією та 177 к.с. (130 кВт) із автоматичною 8-ступеневою коробкою передач.

Proace Verso також оснащено мультимедійною системою Toyota із сенсорним 7-дюймовим дисплеєм і підтримкою функцій Apple Carplay та Android Auto, що дозволяє зручно та безпечно користуватися можливостями смартфона у салоні автомобіля.

Окрім того, автомобіль пропонується з низкою функцій, що забезпечують підвищений рівень безпеки та надійності. Зокрема, модель доступна з пакетом “Погані дороги”, в рамках якого було збільшено вантажопідйомність, підвищено кліренс до 175 мм і встановлено металевий захист двигуна. Серед інших функцій — круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система допомоги при екстреному гальмуванні, електронні системи розподілу гальмівних зусиль і стабілізації, система допомоги при рушанні на підйомі та інформування про низький тиск у шинах, а також антибуксувальна система.

Комплектація Premium пропонується із комплексом систем активної безпеки Toyota Safety Sense, до cкладу якого входять: cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів (PCS), адаптивний круїз-контроль (ACC), cистема попередження про з'їзд зі смуги руху (LDA) та автоматичне дальнє світло (AHB).

Вантажний фургон Proace

В Україні вантажна версія Toyota Proace доступна у комплектації Business та у двох варіантах довжини кузова — 4 959 мм і 5 309 мм. У кабіні фургона передбачено три місця.

Цільнометалевий вантажний фургон Proace отримав багатофункціональну кабіну із системою Smart Cargo з захисною суцільнометалевою перегородкою зі спеціальним отвором для перевезення довгомірних предметів. Крім того, передні пасажирські сидіння можна трансформувати для ще більшої місткості. Зручний доступ до вантажного відділення забезпечують задні двостулкові та бокові зсувні дверцята.

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Автомобіль оснащено сталевими 16-дюймовими колісними дисками з центральними ковпаками, протитуманними фарами, аудіосистемою, кондиціонером, водійським сидінням із поперековою підтримкою та підлокітником. Крім того, Proace оснащено системою інформування про низький тиск у шинах і круїз-контролем з обмежувачем швидкості.

Вантажна версія доступна з дизельним двигуном об’ємом 2-літри, потужністю 150 к.с. (110 кВт) та 6-ступеневею механічною трансмісією.

Просторий, зручний та інноваційний автомобіль Toyota Proace відповідає широкому спектру потреб клієнтів і підходить як для комфортних поїздок, так і для перевезень габаритного багажу.