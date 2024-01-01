Армейцам перепали тяжелые пиротехнические машины и бронированные внедорожники Toyota Land Cruiser

В первом случае для нужд инженерно-саперных отрядов Госспецтрансслужбы поступили две пиротехнические машины тяжелого типа ПМ-В. Их надстройки отечественный производитель Validus Special Auto изготовил и разместил на шасси МАN с колесной формулой 6х6.

Эти полноприводные автомобили с односкатными шинами уже не впервые поступают в подразделение. И не в последний раз: потребность в таких машинах в дальнейшем будет только расти, поскольку загрязненных взрывоопасных земель на территории Украины еще много.

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Эксперты прогнозируют, что очистка полей, лесов и населенных пунктов от опасных боеприпасов растянется на годы.

Благодаря таким машинам Госспецтрансслужба расширила операционные возможности. Фото: Validus Special Auto

Пиротехнические автомобили пришли полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием и оборудованием для работы саперов. Кроме этого, привлекательности добавляет размещенный на кормовом свесе кран-манипулятор Hiab X-HiDuo 158 с вылетом стрелы на полтора десятка метров и грузоподъемностью на минимальном растяжении стрелы 4100 кг.

Во втором транше армейцы получили от немецкой компании Trasco Bremen девять новых внедорожников Toyota Land Cruiser 300 GXR. Эту технику, которая уже распределена и направлена в отряды Госспецтрансслужбы, передала армейским транспортникам немецкая компания Trasco Bremen.

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В отличие от обычных Toyota Land Cruiser версия 300 GXR имеет бронирование, что заметно отличает эту модель среди родственных машин бренда. Напомним, компании Trasco Bremen является одним из ведущих мировых поставщиков бронированных автомобилей.

Бронированные автомобили не просто подарок, это – сохранения жизни защитников. Фото: Госспецтрансслужба

"Приятно, что помощь нашей компании, при поддержке правительства Германии, будет полезной для Украины, способствовать защите территориальной целостности Украины и приближать победу над оккупантом", – отметил генеральный директор Trasco Bremen Сергей Лизун.