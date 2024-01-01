Армійцям перепали важкі піротехнічні машини та броньовані позашляховики Toyota Land Cruiser

У першому випадку для потреб інженерно-саперних загонів Держспецтрансслужби надійшли дві піротехнічні машини важкого типу ПМ-В. Їх надбудови вітчизняний виробник Validus Special Auto виготовив та розмістив на шасі МАN з колісною формулою 6х6.

Ці повнопривідні автомобілі з односкатними шинами вже не вперше надходять до підрозділу. І не востаннє: потреба в таких машинах надалі тільки зростатиме, оскільки забруднених вибухонебезпечних земель на території України ще багато.

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Експерти прогнозують, що очищення полів, лісів та населених пунктів від небезпечних боєприпасів розтягнеться на роки.

Завдяки таким машинам Держспецтрансслужба розширила операційні можливості. Фото: Validus Special Auto

Піротехнічні автомобілі прийшли повністю укомплектовані всім необхідним обладнанням та устаткуванням для роботи саперів. Окрім цього, привабливості додає розміщений на кормовому звисі кран-маніпулятор Hiab X-HiDuo 158 з вильотом стріли на півтора десятка метрів та вантажністю на мінімальному розтягуванні стріли 4100 кг.

У другому транші армійці отримали від німецької компанії Trasco Bremen дев'ять нових позашляховиків Toyota Land Cruiser 300 GXR. Цю техніку, яка вже розподілена й направлена в загони Держспецтрансслужби, передала армійським транспортникам німецька компанія Trasco Bremen.

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На відміну від звичайних Toyota Land Cruiser версія 300 GXR має бронювання що помітно вирізняє цю модель серед споріднених машин бренду. Нагадаємо, компанії Trasco Bremen є одним із провідних світових постачальників броньованих автомобілів.

Броньовані автомобілі не просто подарунок, це – збереження життя захисників. Фото: Держспецтрансслужба

"Приємно, що допомога нашої компанії, за підтримки уряду Німеччини, буде корисною для України, сприятиме захисту територіальної цілісності України та наближатиме перемогу над окупантом", – зазначив генеральний директор Trasco Bremen Сергій Лізун.