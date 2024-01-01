Toyota впервые покажет полную коммерческую линейку в Европе

Как говорится на сайте Toyota, это будет первое такое масштабное присутствие производителя на IAA Transportation Hannover. Выставочный подиум коммерческих автомобилей Toyota на выставке IAA Transportation 2024 займет 700 квадратных метров, где будет представлена полная профессиональная линейка бренда.

После запуска Proace Max подразделение Toyota в Европе впервые будет присутствовать в сегменте больших фургонов.

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Новый Proace Max в версии с электрическим приводом удовлетворит все возможные требования с большим количеством вариантов переоборудования. Кроме всего прочего, с завода доступны версии с бортами, шасси и самосвалы, а дальнейшие специальные адаптации могут быть сделаны меньшими компаниями.

Выпущенные в этом году обновленный среднеразмерный фургон Proace, компактный Proace City и варианты легковых автомобилей Verso имеют семейный дизайн. Кроме того, пикап Hilux впервые получит гибридную систему 48 В, которая обеспечивает эффективность с дальнейшим улучшением вождения как в городе, так и на бездорожье.

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Часть стенда Toyota будет посвящена решениям для водородной мобильности, включая прототип Fuel Cell Hilux и системы топливных элементов, которые могут быть предоставлены сторонним OEM-производителям для интеграции в грузовики, автобусы и другие транспортные средства.